身邊不乏熱愛自助旅行的朋友，頻頻外遊，而且說走就走。其他人羨慕之餘，總會加一句，「年輕/有錢/單身就是任性」。身為自由行熱愛者一分子，或者可以說兩句，年輕、富裕、單身，固然有其優勢，卻不是最重要。自己也不年輕，外遊次數有增無減，認識的自由行熱愛者都絕非城中闊少般「少去兩次旅行便可以置業」，大部份是「窮遊」一族，甚至以沿途打工的方式流浪。至於是否單身，志趣相投的夫妻同遊，也很常見吧。

自己為例，年輕、富有……都不是，打工仔一名，很難隨意即興請長假，但只要有心，其他的都可以解決，或作出調整，個人每年外遊次數不算多，亦多在非旺季，且以短遊為主。因為登山的興趣和安全考慮，近10年的外遊目的地，主要在日本和台灣。當然，這種外遊方式，還有一個先決條件：出入境的簡便快捷——除了簽證，還有廉航，多元化的航線，以及頻密的航班。可惜這一切，在全球疫情惡化後，悉數消弭。

說走就走的旅行 為瀑布棄登山

懷念從前仍能「說走就走」的日子。那一年的10月，心情鬱悶到一個點，立即請假，數天後便身在秋色漫山的日本藏王連峯（蔵王連峰）。位於宮城、山形兩縣交界、藏王國定公園內的活火山群，溫泉眾多，主峯熊野岳海拔1,841米，山麓處是滑雪勝地和紅葉名所，冬季壯觀的「樹冰」景觀，更是有名。快閃出遊，原本計劃乘巴士到刈田山頂啟步，經馬之背登熊野岳，到地藏山西北坡後，視情況往纜車山頂站或繼續徒步下山到藏王溫泉。當中重頭戲，是沿途俯瞰五色岳對下一泓碧綠，人稱「御釜」，因顏色會隨光線變化而轉變，又名「五色沼」，1182年火山噴發後形成的火山湖，湖底至今仍然有火山活動，高酸度（pH值3.5）的湖水，不斷在翻覆沸騰。

在白石藏王火車站查看巴士資料之際，發覺路線中途經過藏王兩大瀑布：三階之瀑（三階の滝）和藏王不動瀑（蔵王不動滝），即時心動，加插中途下車訪瀑，可是登頂巴士每天只有一班，山與瀑無法兩者兼得。立即再查當地天氣預測，得知高地間中有強風和濃霧，立即便有了決定——放棄登山。天氣其實只是藉口，「瀑癡」如我，作此決定，並不稀奇。

兩座瀑布均屬澄川流域，沿溪谷伸延的「澄川自然研究路」，是「東北自然步道」（也稱「新奥之細道」）的一部份，從萩平入口啟步，沿途穿插於混合艷紅與金黃的秋色之中，1.7公里之後是往少年自然之家的分岔路口，再往前500米，是三階瀑近道入口，對岸支流溪谷深處，便是落差181米、分成三段的三階瀑。從此處觀望，因樹木遮蔽，只能看到瀑布最低一段，最佳賞瀑地點，其實是對上的公路。三階瀑溪谷中，有崎嶇山路通至瀑底，因時間關係，也基於安全，沒有入溯。

漫山彩葉間溯溪 睹巨石墮溪床

步道在此終止，但非前無去路，只因前方有多處坍塌和倒木擋途而封閉。跟隨前人留下的路迹和繩索上攀，繞過崩塌處，繼續行程，10分鐘後，到達一水泥舊標柱，遠處谷中藏王不動瀑已映入眼簾，不過要到達瀑底，還要15分鐘。步道真的到此為止了，需要下切溪床，然後沿溪溯行，在大石間跳躍前進。位於澄川中游的藏王不動瀑，是藏王山中規模最大的瀑布，高54米，寬16米，雖已是深秋，流量仍充沛，谷中一片氤氳，水氣撲面。從公路俯瞰，漫山彩葉之間，瀑布如白龍出谷，是當地的「紅葉名所」。

沿路退回步道，跨越支流之際，忽聞轟隆巨響，轉頭一看，一塊從山壁崩塌下墮的巨石已橫卧溪床，雖然距身處地點有大段距離，回到步道出口，心裏猶有餘悸。日本大小地震頻繁，藏王群峯本身便是活火山，加上地質因素，山崩的情況，也常發生。事後和日本山友談起，他在網上翻查，鄰近茨城縣的確曾發生有感地震，不過是在兩周前，難說是否有關連。登山前準備工夫，自此多了一項：留意氣象廳近期地震紀錄。

311大地震10周年的日子將至，想起面對海嘯災難，也許仍有機會往高處逃生，峽谷中或危崖上遇上山崩，恐怕是九死一生。是否就此因噎廢食？疫下大部份人整年無法外遊，染疫致死的風險，應該不比登山意外低，做好充足防備，才是正道。

Daniel-C

好山愛水的城市野人