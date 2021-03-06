在廿一世紀的今日，如果還有人覺得紋身是江湖人士的標誌，他腦袋一定是出土文物。我篤信每個紋身都有故事，更喜歡收集這些吉光片羽。

K的紋身獨特不在於圖騰本身，而在於操刀之人。

前年聖誕節，K如常跟老闆出差日本北海道，就在老闆開設的小酒吧，他的第一個紋身在雪夜中誕生，喝醉、斷片、意外紋身，情節猶如電影《醉爆伴郎團》（Hangover）般荒誕。

「老闆飲大咗，拎住支紋身槍話幫我紋身，咁我冇理由畀塊面佢塗鴉，惟有給他右邊屁股當畫布，紋得樣衰都冇人見到嘛。」K說得輕描淡寫，我和一眾豬朋狗友卻激動起哄，「打份工啫！？點解要就範？」K彷彿沒聽見我們的質疑，繼續講故事。「頂！佢醉住嚟紋，痛到我呢！紋完我見個圖案無色，發現原來佢醉到忘記入墨水，結果又要痛多次。」聽罷我們起哄得更厲害，整家深宵食堂都縈迴着我們的叫囂聲。

餐廳初遇 宅男變空中飛人

賓主之間的深厚情誼，我見過不少，由廣播劇鼻祖李我與何佐芝、桃姐與李恩霖，卻從未見過像K與老闆感情竟如此這般私密，甚至將哥兒們的情誼刺入皮膚。

「我們曾一起經生歷死呢。」K少有的認真起來，臉上露出複雜又回味的表情。

鐘擺要回到五年多前，他當時是一名普通不過的餐廳侍應。他招呼過的熟客當中，有這麼一位經常T恤短褲配波鞋，甚至人字拖的中佬，臉上不時露出憂鬱嘅眼神、欷歔嘅鬚根。

「不如你過檔跟我搵食啦。」某天，那外表似夥計多過老闆的中佬突然向K提出了一個奇怪的要求。K受寵若驚，請中佬給他三天時間考慮。三天後，K的一生從此扭轉。

第一天上班，他就恍然醒悟那中佬並非等閒之輩，而是一家上市公司的掌舵人，只是喜歡板仔look多過西裝革履；K經歷了半年的空檔期，沒有工作在身只在專心觀察公司每一個人、24小時stand by。半年後，他終於有了首個任務，就是陪老闆出差（不要心邪，那老闆是有妻女的好好先生）。

從此，K便由一介平凡宅男，變成了見盡世面的「空中飛人」，「啲飛行里數多到放假時可以請全家坐商務艙歐遊去。」K成了老闆的心腹，出差到天涯海角都帶上他，二人一起經歷的更不足為外人道。

「試過飛機臨起飛前10分鐘，老闆叫我跑去截停架機，而我真係跑去叫航空公司唔好落閘，等多兩分鐘。」K說，他習慣老闆所吩咐的，都會先say yes，再想辦法去執行，絕不會使出「職場卸膊操」。應酬、喝酒是日常，但K已苦練成以意志力抗衡大腦的不醉神功，他時刻保持清醒，因為要平安送老闆回家是他的最大責任。

忠誠yes man 截飛機願擋子彈

問世間，老闆為何物，直教打工仔天天揶揄咒罵？K是個異數；我想，這是他如此得到老闆歡心的原因吧。

「你不會忠心到為老闆擋子彈吧？」酒過三巡，我挑K機。「會，唔知點解，我好似預咗咁。」K侃侃而談，那次是在台灣出差，老闆在夜場巧遇欠他巨債的債仔，仇人見面那債仔竟先發難，疑似想拔槍，K感到可能會有危險，用盡方法把爛醉如泥的老闆連拖帶拐的帶走，更預先通知司機把車開到夜場的後門，像戲劇情節般，秒速逃離危險的現場。

當K認真地立下「擋子彈」的豪語，當場是感動的，想到他倆或許前世有滴水之恩。

說回K那隱蔽的紋身。男人傾向像孔雀一樣想要賣弄，會選擇將刺青紋在全世界都能明顯看到的地方，但K卻寧願將這畢生烙印展示給對自己而言存在意義非凡的人看。

問K從來有沒有向老闆say no?「有，當他夜晚飲醉想周圍走或者減緊肥要食甚麼，我都會唔應承佢㗎，哈哈。」

鄭天儀

文藝平台「The Culturist 文化者」創辦人、大業藝術書店主人