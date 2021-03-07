驚蟄剛到，草鳥蛇蟲俱醒，原是理所當然，但鄉間長大的朋友應該會察覺到今年春天有點異樣，以往是（新曆）1月梅花、2月桃花李花、3月荔枝芒果、4月黃皮龍眼依次開花的，但今年農曆新年期間桃李爭春之後，卻見荔枝芒果黃皮龍眼齊齊盛開，甚至乎我家的咖啡果仍未採完，也在驚蟄前開花了。如果再看看行道旁的木棉、風鈴木、宮粉和白花蹄甲；以至山上的吊鐘、茶花、杜鵑等等各自原應分批在雨水至清明後開花的植物，都爭取在驚蟄前盛開，而且比往年開得更誇張，更漂亮。

其實花開時間亂了，是不是有特別原因的呢？植物的開花時間是由一些氣候因子所決定的，絕大多數的開花植物會選擇在春天開花，原因是因為由寒冬回暖的瞬間，越早開花就有越多時間結成果子繁殖下一代，佔取先機，在溫帶地區來說就更是鐵一般的道理。

冬藏能量 濕暖萌芽爆發

位於嶺南的香港冬天不冷，就算寒流來襲也只是幾天罷了，不像北方節候的清晰可辨，樹木仍然翠綠，不會落葉休眠。然而今春植物花開時間都往前擠，萬花爭春的有點北國風情，這可以從兩個地方來分析一下。首先是上年的冬季特別的「乾冷」，而且為期甚長。「乾」會為植物造成壓力，加強它們對繁殖的殷切，而長期的「冷」則是讓「芽」有更多時間積存養份，葉芽、花芽在冬季潛藏於枝梢之間一直蘊藏能量，旁人未必能好好察覺，但春天來臨便會一次過爆發盛放。

除了冬季的乾冷，春季到來時的機遇也頗為重要，那些隱藏於枝幹間的芽是不會隨便發放的，當感覺到溫度確實回升，水份濕度確實足夠，才會開花長葉的，如果冒失的亂跑出來，可能就會被春寒弄壞。但究竟要幾「溫暖」幾「濕潤」，才會誘使花芽萌發呢？那就種種植物各有不同了，如梅花、吊鐘、山蒼之類，為了搶早開花，爭取第一波的蟲兒傳授花粉繁殖，會比其他植物較早發放，當然相應凍壞的風險也會更高。北方有一種臘梅（跟梅花其實沒有關係），花是黃色一串一串的，因為比梅花更早開放，在農曆十二月（臘月）初隆冬之際開花，一枝獨秀，所以稱為臘梅。

年年開花 尋最好結果時

荔枝、芒果、黃皮、龍眼四大新界常見果樹，都是嶺南地土之物，比起屬性貼近北方的桃李更受不得寒冷，如果太早開花又遇上春寒便結不成果子了，但是，今年的冬天特別乾冷也特別漫長，新年時來的第一場春雨帶來的誘惑實在太大，大家都好像受不了的一起盛放了，但是成不成到果實卻是未知之數。不過，今年繁花盛開，又遇上香港人未能外遊，郊野人潮如鯽，到處都是拍照打卡的朋友，相信大家對今年的春花必定會留下深刻印象。

很多獨裁地方的民主運動浪潮都會冠以「××之春」來表示經過長時間抑壓的民主自由思潮，一下子如雨後春筍冒現，好像布拉格之春、北京之春和阿拉伯之春運動等等，但上述的春天都是一下子就被拍散或自行分崩析離，看上來好像是即時失敗收場。不過，自然界的植物也不能保證春天花開了，跟着就必定會果子豐盛啊！要知道春暖雖然花開，但也是獐頭鼠目、竊國蟲蠹之徒出動蠶食鯨吞之時，很多時都未能有即時結果。但正因為未必成事，花就更要年年開，而且越冷越盛放，這才能持續有勁的尋找到最好的結果時節，恒心與耐性就是植物的最大本領。

坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子，拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情，希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。