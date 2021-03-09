漢學家卜正民（Timothy Brook）的著作《塞爾登先生的中國地圖》（The Selden Map of China），係環繞著一張如今世上已絕無僅有的地圖展開。這張地圖現在收藏在牛津大學的博德利圖書館。是在一六五四年由一位名叫約翰．塞爾登（John Selden）的英國法學家遺贈給該館的。

塞爾登在世時，寫過幾本法學著作，其中最著名的是《閉鎖海洋論》（Mare Clausum）。這本書和荷蘭法學家格羅提烏斯（Hugo Grotius）的《自由海洋論》（Mare Liberum）打對台。後者主張，海洋是自由的，沒有任何國家可以對海洋行使獨佔性的管轄權；任何國家的船隻，都可以為貿易而航行在所有的海洋上。前者主張，海洋就像陸地，是可以劃分疆域的；大不列顛島周遭的海洋，屬於大不列顛帝國不可分割的一部分。可想而知，這兩種海洋的觀點，分別對應著荷蘭和大不列顛的經濟利益——當時有許多荷蘭船進入蘇格蘭附近的鯡魚漁場捕魚，讓詹姆士一世非常不開心。當然格羅提烏斯的《自由海洋論》不只是為了和大不列顛搶奪鯡魚，更是為了荷蘭東印度公司在東方與葡萄牙競爭貿易而主張。

唐人所畫 描繪東南亞海洋

身在歐洲的法學家，忙著爭辯海洋的歸屬。在亞洲，貿易早已先一步展開。並不是只有歐洲人做生意，福建商人也已經出現在東南亞各地。約翰·塞爾登曾經擁有的這張地圖，奇妙之處，是它上面寫著中文，因此分明是由唐人所畫。但它的畫法，又完全不同於任何明代中國地圖的畫法，既前所未見，也後無來者。它不是以中國陸地，而是以中南半島、菲律賓、印尼之間的海洋為中心。圖中所描繪的東南亞十分精確，越往北越失真，到了山東、遼東、朝鮮半島一帶等於完全走樣。卜正民判斷，這張地圖可能是由一名在萬丹，看過歐洲地圖的唐人地圖師所繪。

最近中研院近史所出版了卜正民一本新書，書名《全圖：中國與歐洲之間的地圖學互動》。這本書中提及了更多十七世紀在中國印製的世界「全圖」，這些中文地圖無一不以中國陸地為中心，沒有一幅像上述塞爾登收藏過的這幅，以海洋東南亞為中心。這位無名的繪圖者，可知他筆下描繪的是中文世界裡一種全新的世界觀嗎？

張惠菁

台灣作家