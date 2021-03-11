民主派四十七子因參與35+初選，被控違反港區國安法，串謀顛覆國家政權。各被告申請保釋，三月四日最後一天聆訊申請後，晚上八時、九時的西九龍法院，像人間地獄。走在大樓之間的地下空地，我聽到少數家屬的哀泣悲鳴聲，沒有遏止。

當記錄的人不能公開記錄法庭上被告陳述的原因之時，庭外的悲泣聲，也像變成沒有內容的呼號。一個在傳媒鏡頭鎂光燈下慟哭的被告親屬，後方閃過另一張斑駁的臉孔，正眨下兩顆豆大的淚珠，孤伶伶一人站着，未被發現。

奮鬥史 作保釋陳述

法官原批准十五人保釋，檢控官立刻申請覆核，那晚，最終四十七人全部繼續扣押。旁觀他人痛苦的，心像被重重的轟了一下，負傷在旁，而且相信香港沒有關心自由的人不感受傷。

在還未證明有罪以前，四十七被告為要求保釋申述原因。每一個被告，在僅有機會下，為了自己暫時的自由努力陳述。當權力所用的程序令人不解之時，在這樣的權力面前申述，又怎會是為了激勵人心？辯方律師要求總裁判官考慮放寬《刑事訴訟程序條例》第9P（2）條的限制，並提出，律政司是有憲制責任，在國家安全大原則而不影響新聞自由下，加強宣傳國家安全和守法意識。

在控方仍需要時間搜證之時，被扣押的被告人，要在法庭上為自己申請保釋陳述，如果能公開，某程度上也可以讓公眾審視法庭上國安法案件的保釋考慮。四十七人的故事，不是天方夜譚，不是想用新聞故事去感動社會。其實，被告人所講的人生經歷、人格、私隱，組成香港人半世紀的奮鬥片段，但今天，悲哀地，要成為法庭上申請保釋的理由。

無論如何，當法官讀出獲批保釋的十五個被告編號時，作為旁聽者，的確是有一點寬慰，但同時卻也很想立刻檢視誰誰誰沒有落入這批數字之中。至心裏還未懂得難過之時，已聽到控方提出就保釋批准作覆核，最終，當晚沒有一個人能暫獲自由。

懂人性 召公諫厲王

走出press room，我明白香港的確已陷入國安法下的極大焦慮之中。一個制度，已經壓在另一個制度之上。可是，我們依然要走入這個操作，而且極度渴望總有些人能夠成功保釋出來。這一個陌生的處境，不僅是對陷入危難感到憂慮，而且，在極大困惑之時，我們甚至不知怎樣去公開討論相關的內容。不懂說話，像是不能生活，不能走下去一樣。

不熟悉古籍，但老朋友傳來《史記》卷四一頁，說是二千年前的漢代，寫當時數百年前周朝末年的歷史。大約就是說，皇帝暴虐，人民講皇帝壞話，皇帝大怒，監察誹謗者，自此，再沒有人敢說皇帝不是。「三十四年，王益嚴，國人莫敢言，道路以目。厲王喜，告召公曰：『吾能弭謗矣，乃不敢言。』」但召公對王帝諫言：「防民之口，甚於防水。水壅而潰，傷人必多，民亦如之。是故為水者決之使導，為民者宜之使言。」召公所說的道理，不僅是要讓人民說話，天子聽政。以今天的眼光，最吸引的，是他懂人性，「夫民慮之於心而宜之於口」，講出憂慮，講出問題，反而能夠解決，否則，周厲王的下場，史書已載。

敢言的 自覺有風險

講心中的說話，講想講的說話，是香港人最寶貴的特色。多少困難都能走過，但國安法恐怕已經令很多心死的香港人更死心。一直堅持發聲的劉慧卿，縱使今天依然敢言，但也自覺要承擔風險了。在這樣環境下，你以為人會作何選擇呢？

冼麗婷

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