早幾年，對古道有興趣的外地友人來訪，希望我帶他們考察香港古道。香港的鄉野古道，自己也經常行走，挑了兩條大致保存古貌的，朋友沒意見，但補充了一句，「聽說『元荃古道』很有名」，意向明顯，卻讓自己有點猶豫，尤其是他們下榻荃灣區的酒店，打算在此啟步。

穿越荃灣與元朗之間群山（現時的大欖郊野公園）、連接柴灣角及大棠南坑排村的山道，長約13.5公里，確是有名的古道，鄉民昔日往來元朗與荃灣，是最便捷的選擇。古道早在興建大欖涌水塘之時，部份已被開闢成車路，10年前荃灣民政事務處以區議會地區小型工程計劃撥款「改善」，把下花山至石龍拱之間一段修建成華麗版步行徑，才最令人無言。

「建設」破壞古蹟 傷膝兼地滑

出發前已經跟朋友說明了古道古貌不再的現況，以免期望越大失望越大，朋友亦理解，古道若然仍為居民日常出入必經之鄉郊路，採用現代建築物料（例如水泥）擴闊拉平，也是難免，但現場看到華麗版的古道時，還是不禁啞然失笑：綠草坡凸起的一道水泥小長城，鑲嵌着平滑的大幅石片，莫說古道氛圍蕩然無存，連作為「郊遊徑」也不合格。水泥路面固然傷膝，也不利雨水下滲，容易聚集成小溪流；陡斜的坡度，光滑的石片，潮濕天氣下更是「滑不溜足」，目睹有老人家上山時腳下無法踩穩，顫顫巍巍，若反向下行，也不知如何應付。之後一條長長石級，下降近400米，更以雲石鋪設，雨天時一步一驚心。看看行山人在水泥徑旁另闢的泥徑，便知道有多受「歡迎」。

華麗版古道，成為無謂建設如何破壞自然及古蹟的典型例子，也促成了日後民間關注小組的成立，漁護署亦開始借鏡台灣，在郊野公園推廣以自然工法修路。除了水泥山徑，郊野公園近年也出現了大大小小的「改善建設」工程，一般市民會奇怪，郊野公園建設規劃的基本原則，不是設計簡單、少對自然環境造成影響嗎？過去曾參加郊野公園遊客聯絡小組，近年亦有參與義務修路工作，觀察到一些情况，其實除了基本原則，他們也沒有資源作多餘建設。漁護署屬下的郊野公園管理部門，相信是資源最不足的政府部門之一，除了新建廁所和垃圾收集設施是外判，其他工作，都是部門員工自己包辦。前線人手因員工陸續退休而流失，工作性質辛苦，也無法吸引更多新入職。

資源缺乏下，還是有不得不做的項目，個人觀察，大概可分兩類。第一類，主要是為了保育環境，處理因使用頻繁、天災造成的破壞和損耗，以及保障遊人安全的建設和維修。近年媒體大力推介城中「秘境」，加上疫下無法外遊，不少過往鮮有人至的偏遠地方，都成打卡熱點，遊人蜂擁而至，無路便自己開，綠地踏成禿坡。在適當地點設立觀景台，闢建官方通道，確有把遊人集中、減少破壞的作用，在日本也常見。

改善熱門行山徑 5億撥款要留意

另一種「改善建設」工程，發自更高層，由民政事務處、區議會、旅遊事務署、甚至建築署出馬，錢已撥下，連承建商都有了，再沒有「資源不足」的藉口，只能配合。從2005年的「心經簡林」到前年落成的「大浪西灣觀星座」，都是這一類。近日龍脊郊遊徑的「龍爪」風波，「旅遊景點化」的問題，又重新成為焦點。旅發局近年大力推銷龍脊行山，山脊上早已傷痕纍纍，被踩成「癩痢頭」，沙塵滾滾，修整成觀景台，希望把遊人集中，也是辦法之一。

引起市民反彈的，是以颱風倒木製成的裝置，神似三趾插天的龍爪（有說鳳爪），疑似風水裝置，引起諸般猜想，甚至聯想到「反肚」的不吉象徵。颱風「山竹」造成倒木處處，前線員工讓廢木再生，做出不少手作產品，園中木椅木枱、小動物雕刻等新裝置，相信見過不少，「龍爪」明顯也是其中之一。前線中不乏對工作熱誠、在放假甚至退休後也回來當義工的員工，也不會作刻意破壞環境之事，「龍爪」其實也是枯樹的自然形態，但如此大型永久裝置，是否適合放在觀景台，影響自然景觀，也許沒想太多，一口氣便抬了上山。

漁護署對市民意見反應極快，亦從善如流，檢討修正，移走裝置，這也是我們過去認識的香港吧。自己傾向不苛責，反而要密切監察的是，財政預算案中5,500萬「改善10條熱門行山徑」和5億「優化設施」撥款用在何處，防止郊野公園進一步的旅遊景點化。

Daniel-C

好山愛水的城市野人