還記得我很小很小的時候，第一項接受的家務工作就是撈「蒲蕎（薸）」。我跟弟弟兩個四五歲的小人兒，一同拾起小籮箕到家前灌滿水的田溝中尋找俗稱「蒲蕎」的浮萍，媽媽是福建人不叫浮萍為蒲蕎，會跟孩子說「去拿萍萍」，而那些萍萍是拿來飼鵝鴨的，跟雞隻不同，鵝鴨是玩水的，也愛吃水邊的東西，圈養着的鴨子如果每天只能吃剩飯菜莢就太可憐了，孩子們很愛這每天傍晚執行的工作，在晚霞滿天時在田溝遊蕩為鴨子鵝兒找好吃的萍萍。

那時仍沒有自動化的噴灑系統，村子內的農田全都是灌滿水的，農夫要用長柄水殼戽水淋菜，那些田溝水吸收了農夫灑下的肥料，日間又被太陽曬暖，正好滋養浮萍的生長。浮萍很小很小，只得一片葉子一條根鬚，是一種長不大的小植物，但是卻能每天成倍的分裂出一兩個子兒，所以明明昨天已撈去了一大堆去餵鴨，但今天午後又見重新鋪滿水溝，變回一行一行綠油油的水道，煞是好看。經過一段時間，就算是小人兒的簡單腦袋，也大概明白這是一種好生快長的東西，只要早一天不撈盡，留下少許在溝中，明天鴨兒就繼續有好吃的了。

浮萍愛平靜溫和的環境，太熱太冷太髒的水都不成，太湍急的水流又會把她沖走，溫溫的初春水邊正是她的樂土。春夏間的溪流、池塘、田溝都會見到浮萍蹤影，不過，盛夏時的暴雨洪水會一下子把無力依附的浮萍沖銷乾淨，要經過一段長長的平靜日子才能重新滋長出這一池綠意。後來，方便又省時的電動水泵把遠遠的河水抽到田中，農民不再修整連接阡陌水鄉的水溝陂圳，把水文脈絡連繫的再不是映出陽光，養育小魚小蝦的明流，而是鋼鐵水管中失去生命冷冰冰的「灌溉水」。水道消逝，田溝灌水澆水的功能也被噴霧器取代，田溝變成乾乾淺淺的醜陋模樣，留下來只是為了通行和排水。我們長大了，萍萍不見了，用以自給自足的雞鵝鴨兒也不養了，因為自動化為農民帶來財富，大家都跟城裏的人一樣，有錢買好吃好玩的，不用悉心營建簡樸自給的生境。

生命力強韌 暴雨後隨水流浪

過了很多年，我畢業後再次走回鄉間想重新建立那個簡單的兒時農莊，便動手開挖水道池塘重塑水鄉，一兩年間，佈滿農莊的水網便讓蛙鳥蛇魚重新寄養在這小小的農莊中，我也四出尋找不同的水生植物回來點綴，這裏有美麗的荷花、睡蓮、鳳眼藍，也有跟浮萍同樣是天南星科的浮水大薸、層層摺叠的槐葉蘋、更有生長又快又猛的狐尾藻，這些新奇的水生植物比浮萍長得更大更快，我可以拿來鋪在田上作護根堆肥，野鳥水雞更可在上面築巢育雛，這個新的生態水景好像比以前更豐富了，浮萍雖然也在這裏躲在一旁，但跟孩子鵝兒的鐵三角關係卻不復見。

浮萍根短葉小，不像後來出現的大薸、鳳眼藍根長身重，可以完全佔奪池水，漂去那裏都能暴發起來霸佔地盤，她只能附在有枯枝落葉攔阻的水邊一角休養生息。這一兩年的冬春沒有大雨爆發沖去浮萍，眼見幾處溪流靜水領域，平平靜靜的長滿一池綠意，讓我想起這遺忘了很久很久的兒時玩伴，不過，我知道暴雨一來，她就會隨水再次流浪，遠走他鄉再次找一個靜靜的角落生存下來。浮萍並非無根，只是根太短，抓不住故土，但她生命力強韌，總是能生存下來的，希望她到了異地也能好好生活，記住這裏的鄉情。

坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子，拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情，希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。