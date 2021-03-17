不能否認，《浪跡天地》（Nomadland）很適合交由趙婷執導。因為，趙婷是個中國人。不是說中國人特別叻，是說中國人特別了解何謂飄泊，也特別了解何謂貧窮。

第一次對中國電影產生好感，大概在八十年代尾九十年代頭，《紅高粱》和《菊豆》。一來出於獵奇心態，西化的香港人想看看陌生的中國風是怎麼模樣；二來，誠實一點，是有激烈的性愛情節和更激烈的性愛場面；三來，張藝謀很懂得把貧窮拍得好看。到較後期的《秋菊打官司》、《一個都不能少》、《我的父親母親》，中國的好電影彷彿跟貧窮農村生活直接掛鈎。直到《英雄》出現，暴發了，自此走向另一極端。到今天，中國電影是打救全世界的《戰狼》，是衝向外太空的《流浪地球》，是重金禮聘日本巨星做小丑的《唐人街探案》。還把貧窮拍出來？其心可誅。

一旦離開 如何證明存在過

《浪跡天地》只會在外國出現。一開場，老婦人Frances McDormand失業、喪夫，然後賣樓、買車，過游牧民族生活，一邊到不同地方求職，一邊到不同地方露營，很窮，尤其天寒地凍，汽車又需要花費大額金錢保養和維修。她有能力做個補習老師，也有個生活美好的妹妹可以投靠，她卻選擇做包裝散工，或者營地管理員，連廁所也要清理。她要停下來的話，甚至遇過一個新歡，可以離開舊地，穩穩定定退休過日子。她始終捨不得出走，兜了一個大圈，還是回到丈夫的老家。因為，她認為，丈夫沒有家人，他們沒有子女，一旦離開，還有甚麼證據證明曾經存在過？看似自由自在，最不自由自在。

香港人在今日看到類似題材，應該別有體會：到處是家，到處也不是家，還有人比我們更加感受深刻？你一直把它視為家的地方，物理學上沒有分別地存在，內涵上，已經完完全全變成另一回事，它還是不是我們的家？走到另一個國度找尋新生活嗎？熟識的朋友不在身邊，喜歡的工作再也找不到，吃慣的甜酸苦辣不可能重現，還取代到家的味道？一般美國導演，大概不會把離鄉別井視作追求目標，拍《浪跡天地》，可能有點隔岸觀火；趙婷不同，她是中國人，中國人的嘴巴可以愛國，身體永遠誠實。

最近一年多，不少朋友也在思考移民與否。多數想走，只怕走後無法為生，只好被迫滯留。多一年？多十年？好像一定要儲到一筆足夠的積蓄，才能夠安心出行。何謂足夠？是足夠十年生活費？是足夠一輩子生活費？還是足夠子女餘下一輩子的生活費？其實，永遠沒有足夠，只有當下。當下，你還有沒有能力在所謂的家之下，好好過活？不是物質上的過活。留低，或者還有足夠收入吃喝玩樂，每年去幾次日本賞櫻賞雪賞紅葉，但你真的可以像從前一樣輕鬆愉快？我道行不夠，無能為力。

失去情緒反應 做人也成問題

用一個最貼身的例子說明：去年，利物浦奪得史上第一次英超冠軍，一償三十年來夙願，我居然無法狂喜；今年，利物浦受黑哨之害受傷兵之苦，主場六連敗，成績插水式大倒退，我居然無恨無悲。一個連正常情緒反應也逐漸失去的人，別說家，就是能否繼續做個人，也成問題。在這個地方，很多人會告訴你生活還得繼續，要從困苦中盡量找些小確幸，活得好，鬥命長。我同意，也嘗試過，但始終無法消除快樂也有罪的內疚感。

離開，是否代表必定豁然開朗？不是。像《浪跡天地》的主人翁，即使身在何方，放不低的，始終只有一生最愛的遺物。思念是一種病，用樂觀積極的態度看待，對某人某事某地存在思念，代表永遠存在一份記憶一份關係一份羈絆；用悲觀消極的態度看待，代表永遠無法逃出生天。在香港還未完全變態的2017年，我看《玩轉極樂園》（COCO），會很理所當然地接收電影想傳遞的訊息，盡力嘗試對曾經愛過的一切保留一份思念，不能接受對已逝感情進行一刀切斷捨離。今天，看完《浪跡天地》，竟然把它看成反面教材。能夠斬斷思念，才能夠天下為家重新做人，一做，要做得最徹底。

困難不困難？很困難。一般來說，人類多數是感性操控理性的生物，很難一下子跟舊記憶舊感情完全切割。我會嘗試代入成《浪跡天地》其中一個角色。Frances McDormand在汽車營地內，認識了四處飄泊的婆婆，癌症末期，醫生推算只餘不足一年壽命。婆婆駕駛她的小客貨車，捱着痛，盡量完成她在餘生想做到的事，也不願留在病床，不斷把壽命延長。如果，我們假設自己是絕症病人，明天一覺醒來便可能不在人世，下決定時，會否決絕得多，不用過份憂慮將來後悔不後悔？不用花費太大想像力的，看一看自己，看一看周圍，老實說，你覺得還跟絕症病人有很大差別？

方俊傑

觀塘長大，壹仔打滾，偏愛西片、西劇、中日韓美女。利物浦快樂球迷，非西人一個。facebook : 方俊傑