導言：香港開埠前，中國人說它是小漁村，英國人說它是「貧瘠的石頭」，但無論如何，開埠後半世紀它便躍升為全球第一貨運大港。本報請來香港歷史學家、考評局前評核發展部經理楊穎宇，選取殖民地時期香港歷史的點滴，與讀者分享那些年、那些真實的歷史。

歷史是甚麼？一直以來，教師都會告訴學生，歷史是客觀事實的記錄和分析。可是，當劇變連年，誘發各種主張、情緒、否定，而人們基於各種原因不得不捍衞某些利益時，這些「非歷史」因素便以迅雷之勢滲入歷史，改變歷史與記憶，歷史的原委甚至被視為禁忌。「殖民地」這個詞便是經典案例。

“Where and how did I get my revolutionary and modern ideas?”

“I got my idea in this very place; in the Colony of Hongkong.”

──孫中山先生

殖民主義是世界史重要課題。15世紀葡萄牙、西班牙崛起成為殖民帝國，1494年兩國簽署《托德西利亞斯條約》（Treaty of Tordesillas），瓜分歐洲以外「發現」的新世界。到了19世紀，新興殖民帝國如英、法等取而代之，英國殖民地遍佈全球，有「日不落帝國」之稱。第二次世界大戰後，非殖化運動興起，殖民地相繼獨立，殖民主義歷史暫告一段落。

正是在全球殖民主義下，香港於鴉片戰爭後成為了英國殖民地。香港立法會網站說，「香港自1841年1月26日起至1997年6月30日止是英國的殖民地」。1843年《香港殖民地憲章》將香港定名為The Colony of Hongkong。（有趣的是，Colony一字在九七之後仍然存在於一些法律之中，1999年港府需刊憲進行法律適應化，一次過將法律中尚存的Colony字眼改為Hong Kong。）

「殖民地」形式多樣，「殖民」固然有之（如美洲十三州殖民地、澳洲、新西蘭等），有些不殖民之殖民地如香港和直布羅陀則是戰略「前哨」（outpost），以編織出帝國的全球網絡。香港這一類稱為「直轄殖民地」（Crown Colony），強調行政效率，由總督責其大成，以行政為主導。

喪權辱國 香港身份未被承認

殖民地一詞轉向貶意，大致在二次大戰前後。非殖化運動崛起，殖民地要推翻殖民統治而獨立，殖民地這個身份往往成為攻擊對象。香港的非殖化採「回歸祖國」之途，反殖用語亦相當明顯：香港「淪為」殖民地，「喪權辱國」，回歸是「一雪前恥」。九七後不久，教統局發給教科書出版商的指引有這麼一段：「在提到香港從前『殖民地』身分時，須注意中國從未承認香港為『殖民地』，而在七十年代聯合國亦取消了香港作為『英國殖民地』的稱謂。因此，如有必要在課文中引用該稱謂，可考慮加引號、註釋提供歷史的背景。」

這段文字背後的史觀，對香港歷史教育產生深遠的影響：殖民地歷史不單止喪權辱國，連香港百多年的「殖民地」身份也是不該。兩者均需否定。

作為史觀，它當然有其現實土壤與需要（九七回歸、改變長期以來的殖民教育等）。然而，現實土壤不一定就是真實的歷史。就算活在殖民地的人，頭腦也可以很清醒，知道殖民地一詞最初「不含善惡成份」（查良鏞，《香港的前途》1984）。二次大戰前的「大國邏輯」認為擁有殖民地是大國的指標，這個邏輯也為一些中國人所接受，所以不少知識分子積極提倡中國應該擁有殖民地。梁啟超於1904年所著《中國殖民八大偉人傳》說：「海以南百數十國，其民口之大部分，皆黃帝子孫，以地勢論，以歷史論，實天然我族之殖民地也」，祈望中國「有能擴張其帝國主義以對外之一日」。康有為亦著有《殖民巴西計畫》，曰：「中國人滿久矣，美及澳洲皆禁吾民往……遍考大地，可以殖吾民者，惟巴西經緯度與吾近。……可以為新中國……擬結百萬殖民公司。」若必須將歷史上的殖民主義和殖民地一概否定，那我們又應該怎樣評價這些中國殖民主義者？

回到歷史現場。中國政府和政治人物在1949年前對香港的殖民地地位沒有甚麼反感。例如孫中山，1923年他應邀到香港大學演講，他在演說中自問「Where and how did I get my revolutionary and modern ideas?（我在哪裏、我如何獲取我的革命主張和現代思想？）」然後自答「I got my idea in this very place; in the Colony of Hongkong.（就在這裏，香港殖民地）」孫中山雖然大力提倡改變中國的「次殖民地」現狀，但對於香港的法定名稱，仍予以尊重。

事實上，「香港是殖民地」在戰前是常識，華人就算厭惡香港的殖民統治，但對這個身份並無異議。1948年，中華全國文藝界協會（文協）香港分會出版的《饑餓的隊伍》，在介紹其徵文運動時說該運動旨在「廣泛地充份地反映這個殖民地社會的風貌」。全國各地對香港的描述也作如是觀。

獅城不避諱 視為文化資源

對「殖民地」的態度，與「殖民地」的歷史稱謂和身份，兩者在今天雖含張力，惟彼此可以並存，這是歷史研究和教育工作者應注意的。順帶一提，殖民地在中國出現之時，「殖民地」一詞尚未出世。19世紀大部份時間，colony譯作新疆、屬國、外屬、藩，等等。「殖民地」於1910年代才收入《辭海》等辭典。據台灣學者潘光哲的研究，「殖民地」由日文「拓殖」的漢語替換詞「拓地殖民」引伸而來，梁啟超最早於1897年用於《時務報》。從那個「只有弊」的國度引進的這個詞，與「帝國主義」一併使用，幫助中國人建構出「瓜分中國」政治概念以及後來的救國思想和近代民族主義。那當是後話。

新加坡不避諱自己的殖民地歷史，甚至十分重視，以之作為一種文化資源建立和保持與西方世界的聯繫。香港自九七後不斷在自己的殖民地歷史上左閃右避，最新的例子，是在香港歷史博物館常設展「香港故事」關閉後的替代展「精華展」中，「殖民地」字眼一律不提，殖民地旗幟及港督照片亦告消失。兩地面對自己殖民地歷史的態度，恰恰反映出兩個前英殖民地的不同取向和命運。

撰文：楊穎宇

作者自述

楊穎宇，香港大學歷史系文學士、哲學博士。念大學時以為秉筆直書乃歷史之理所當然，畢業後才發現這並不一定是常態：教科書「殖民地」、「華僑」、「香港位於中國南方」等字句，公開試客觀描述那些年中國大舉向日本學習的史實，竟會犯禁。這不是真實的歷史。