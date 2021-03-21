不少學農的朋友，有沒有遇過這些情況呢？就是上了不少農業課，看了不少種植書，也種得不大好？我想是坊間的種植教學只重種植的「程序」與「方式」，卻欠缺基礎「概念」的解讀，我們就試試由了解植物構造去學耕種吧。

植物比起動物來說，構造是比較簡單的了，只有五個主要器官，那就是根、莖、葉、花和果了（種子我就先歸屬於果實部份），今天先談談植物的「根」。根的功能是吸收水與泥土的養份，也支撐起植物的挺立，也有儲藏能量食物的功用。三言兩語好像就知道甚麼是根了，很簡單，對嗎？那樣，你就中了過份簡化基礎概念的盲點了。根的功用表面上是很簡單的，但想深一層，它是如何跟泥土、水份、空氣互動的呢？它有幾多種不同的形態呢？不同形態的根又是如何出現又有何用途呢？又，怎樣的根才是「好根」呢？

翻土過度 泥土流失

種子一發芽就會長出子葉和根芽，向上的子葉突破泥土急於進行光合作用製造食物，而根部也高速生長，吸收水份與養份，就好像是工廠生產與採購物料的關係。好的採購者必須建立良好寬廣的網絡，所以根系又密又廣就是健康的表現。而土壤的結構又會影響到根系的發展，只有一些強悍的植物才能在又硬又實的泥土上生長，大多數的蔬菜經人工栽培數百至上千年，要依賴人類把泥土翻鬆才能把根長得好。人以為翻土能打鬆土地，讓農作物的根得以伸展，但久而久之，泥土就慢慢流失，翻土成為了耕作上的兩難困局。如果我們反過來思考，可否跳過慣常「程序」（即翻土行為），用另類方法使土壤變得鬆軟呢？原來有一些作物根系特別發達，好像小麥大麥黑麥高粱等禾本科作物就能把土壤打鬆，近代自然農法發祥地日本，不翻土（或減少翻土）的理論就是建基於蔬菜與稻麥類作物輪作而得來。如果再加入豆類植物如蠶豆大豆，這些植物的根部會跟「根瘤菌」共生，把氮素由空氣中固定在土壤內，連肥料也找來啦。禾麥的根不但在物理上能穿破泥土，龐大的根系也能牢牢抓實泥土，減少水土流失，那裏更是各種微生物的互動場，這些微生物把殘株分解，分泌出黏膜保存水份，吸引更多有益微生物到來繁衍。土裏的根系越發達，泥土的微生物就越豐富，土壤的質地也越來越好，只要生態農業能更了解土壤、根（植物）和微生物的關係，過度翻土和使用肥料的問題便會緩減了。

大家有沒有發現市場上有些農作物的根又長又直，有些卻是像鬍鬚一般的呢？好像甘筍菠菜之類作物的根部，是由一條又粗又長又直的主根，再長出一些鬚根在旁組成的，因為她們源自中東乾旱的沙土地帶，必須把根深扎入土中吸水求生，如果農夫天天澆水，不給予適度的制水，她們便長得不好了；相反，鬚根類的如生菜芥蘭，根鬚雖密，但展開度不足，定時澆灌就非常重要了。又好像番薯這類儲存養份的塊根，開始時要淋足水施足肥促使枝葉茂盛，到後期就斷水截肥，給予壓力，她便急急長大根部儲蓄了。所以，大家多些觀察不同作物的根部形態，便能想像到那是一種怎樣的農作物了。耕種人如果能弄清楚關於植物、土壤、氣候、微生物等等的「概念」，而非死板的緊跟「formula」去種植，就不會像只練「套路」不懂搏擊的武夫，在擂台上被打到口腫眼黑啦。

坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子，拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情，希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。