「海報是波蘭的人民藝術。」驃悍的波蘭駐香港總領事館總領事Aleksander Dańda拋下豪言，他顯然是為家鄉海報的盛名驕傲。但面對不理解藝術如容海恩之流，藝術或許只是「為當權者服務」的propaganda（政治宣傳）。

波蘭海報被形容為「鐵幕下開出的漂亮小花」，自十九世紀末發展出獨樹一格的自由風範，更於二戰後的共產政權統治下邁入高峯，衍生出後人傳誦的「波蘭海報學派」。首都華沙設有世上第一所海報博物館，有55年歷史的「華沙國際海報雙年展」更是國際海報界的奧斯卡。在政局風起雲湧的香港，華沙國際海報雙年展首次登陸，逾140幅大師級國際海報現身中環，未知是否受國安法影響，疫下展品都像消過毒，驟眼看顯得去政治化。

猶記得2018年，PMQ元創方與波蘭駐香港總領事館搞了首屆大型海報展覧「海報化」，呈現海報設計者敏銳、前衞而批判的藝術實踐，那是藝術家回應社會的方法。當時展覽另一精采部份，是邀請外地藝術家為香港設計一系列海報作品《向香港致敬》，有藝術家把洋紫荊設計成風車，寓意香港不能停下的生活節奏，更有以政治背景作為切入點，以雨傘象徵香港。

睽違三年，今屆「Posterized: Warsaw International Poster Biennale in Hong Kong」展覧，將雙年展逾半世紀的軌迹作一次主題式回顧，在過去50多年共26屆的大量得獎作品中，精選出來自23個國家、逾140幅具代表性作品展出，涵蓋120位設計師的作品，包括波蘭海報學派傳奇人物Henryk Tomaszewski、Jan Lenica、Waldemar Swierzy；日本設計大師永井一正、龜倉雄策、福田繁雄、田中一光；以及回到未紅時的美國普普藝術大師Andy Warhol以及法國先鋒設計組合GRAPUS。

深層意義 觀眾自行發掘

是次展覧策展人是來自波蘭的海報設計及平面藝術家Agnieszka Mori；以及駐波蘭的平面藝術家、 策展人及大學教授Max Skorwider，並得到華沙國際海報雙年展主席Lech Majewski支持。被問到展覽是否受香港政局而變得「潔淨」，Mori並不認同，她指展出的海報很多都有深層次意義，待觀眾自行發掘，這正是海報的價值。她補充，沿襲雙年展歷來的獎項分類傳統，以「思潮」、「文化」和「廣告」三個類別劃分展覽內容，從而突出海報對推動新思維、凝聚文化結晶及促進商業溝通，在不同時代下所作出的非凡藝術成就和社會功能。

然後，Mori講解波蘭海報的歷史背景和價值。昔日波蘭資源匱乏，街上沒有名店與豪宅，最多就是海報，亂世還出了無數海報大師。「這是藝術家又是人民身份自我表達的方法，當時政府對藝術沒太大警惕，藝術家也不需要畫廊、博物館做展覽，他們直接把所思所想製成海報，到處貼；閒時在街上看海報，也成為市民的消閒活動。」

Dańda補充，現時波蘭及不少歐洲國家街上仍有專門貼實體海報的圓形鐵架，那是一道城市風景，部份海報架圍着書報攤，已經成為市民獲取知識與最新資訊的象徵性平台。「不少地方的海報經年貼滿牆，猶如洋葱層層緊貼，有着歲月的痕迹，有時市民會撕下海報看看下面的資訊，很有趣。」大會特意把這些圓形鐵架放於展場，放滿了海報展歷來的宣傳海報。Dańda觀察到，香港和很多國際都會的街道上，都換上了數碼海報，設計師對海報一針見血的強烈視覺要求似乎減低了。

「昔日經典海報如今仍令人記憶猶新。」Mori指着俄羅斯藝術家Alexander Faldin & Svetlana Faldina於1999年設計的《Untitled (anti‑nicotine poster)》，冶艷女人塗上口紅的嘴打開，牙齒是煙頭殘骸，比煙盒上的爛腳、爛肺的警告相片更震懾人心吧？此海報得到2000年第17屆雙年展金獎。

受虐吶喊 民間引起共鳴

還有Jan Lenica的經典海報作品《Wozzeck by Alban Berg》設計師以Edvard Munch名畫《吶喊》式的構圖，表達草根的掙扎，令人一見難忘。「這張海報宣傳當年波蘭國家歌劇院製作的Alban Berg前衞歌劇，內容是面對受虐待和殘暴、爭取尊嚴的平民。」 當年共產主義升溫，它在民間引起了共鳴，在歐洲非常有江湖地位，而此作在1966年第一屆華沙國際海報雙年展上被授予金獎。

Mori回憶指，昔日途人會駐足觀賞街道上的海報，解讀海報的秘密，就算不懂藝術的平民百姓，也能透過海報風格分辨出作品出自哪位大師手筆。

海報曾經是政治宣傳（propaganda），納粹德國希特拉更以藝術感染力神話化和炫耀勢力，呼籲人民參軍、加班工作、募捐；共產思想主導的蘇聯政府，視政治宣傳藝術為「英勇先進的藝術」。到了美蘇冷戰時期，兩國透過海報相互抹黑；政治宣傳藝術在中國興起，主要是因革命運動和戰爭的需要。不只是政治宣洩，昔日以波蘭為首的歐洲藝術家們絞盡腦汁，將美好的藝術與商業結合，在市場推出過無數意識、創意與美學並重的經典海報。不過隨着時代轉變，不少人指波蘭海報於上世紀九十年代，隨着商業化和市場開放而衰落，商業海報也變得客戶主導，流失創意與果敢的精神。

「一路以來，海報發展與功能不停演進。當我們回首過去半世紀的海報作品，我們認識到海報的力量不但沒有隨時間而消減，反而日益強大，只是平台與表現手法不同，與社會仍然息息相關。」Mori說。

鐵幕發聲唯一窗口

因為政府對藝術的警覺性較低，海報設計曾是「鐵幕波蘭」唯一向世界發聲的窗口，所以波蘭的海報藝術成就極高，自十九世紀末發展出獨特的風格，更於二戰後的共產政權統治下進入高峯，在二十世紀下半葉發展出獨特的波蘭海報學派（Polish Poster School）風格。

華沙國際海報雙年展作為波蘭海報藝術成就的象徵，自1966年首辦以來，以呈現世上最優秀的海報設計為目標，讓世界各地不同世代藝術家聚首，成為交流海報作為藝術媒介角色的場所。

Posterized: Warsaw International Poster Biennale in Hong Kong

日期：3月26日至4月18日

時間：11am至8pm

地點：中環PMQ元創方A座2樓QUBE智方

免費入場

採訪、攝影：馬如風

部份圖片由PMQ及維拉諾夫海報博物館–華沙國家博物館分館提供