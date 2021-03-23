攝影的英文（Photography）一詞源於古希臘文的Phos（光線）及Graphe（書寫），意思是用光的書寫形式重現事物。香港設計師區德誠（Benny）的最新攝影集《光合》，正好與這套理論不謀而合，他用黑白照片捕捉光線反射在建築物及馬路的圖案，或像符號，或似文字，彷彿正在傳達某種莫名的訊息。

神秘光線 如書法像文字

攝影離不開光線，一張照片的成敗與光源息息相關。在Benny看來，城市的光源很有趣，尤其香港到處是密集的高樓大廈及玻璃幕牆，建築物的玻璃及金屬的反射光線很刺眼，這些光線本為自然光源，但某程度上也是人造光。「不同季節、不同時間的陽光照射在同一位置所反射的光線不盡一致，好像這個城市正透過光線繪畫出不同的事物或符號，等待我們去解密。」

喜歡在城市遊走的他，向來有隨身攜帶相機拍攝的習慣，十多年來慢慢摸索出特定的拍攝題材，例如建築物、樹木及光線等，其間也對城市有更深的認識。他十分留意香港的光線，有次在鵝頸橋底的馬路看見有一條條不規則的光線，很像人為般繪畫在路面上。「我覺得這些神秘的光線很像文字的筆畫，整個畫面令我想起書法及文字。」

讀書時期，他曾練習過碑帖，對文字有不同的想像，2017年出版的攝影集《看字》（Wordspotting），收錄一系列將影像與文字結合的照片，思考文字與城市的關係。

《光合》（Light Ensemble）則同樣透過攝影，將我城恍如文字或符號的光線記錄下來，一頁頁翻書時，可見光線在城市的不同地方跳躍，彷彿是有節奏感的。有時樹影婆娑般落在牆上、有時像馬路上的一個個腳印；時而朦朧而有動感、時而翩翩起舞。「城市光線千變萬化，不僅反射光線的物料不同，反射出來的光線落在不同的平面或材料，也有迥然的畫面。」這些光線書寫的圖案，可能像符號、文字，與環境結合之後，更會產生不同的化學作用。

黑白模式 「這個城市很不一樣」

在另一幅照片中，反射自玻璃窗的光線落在棚架的網幕上，由於網幕有特殊的材質，加上不同玻璃窗反射光線的強弱及形狀不同，對光線有靈敏觸覺的他，隨即按下快門，捕捉這一幅抽象「油畫」。

Benny鏡頭下的香港既熟悉又陌生，黑白的影像令人更聚焦在畫面的光線上。「當我開始用黑白模式拍攝時，覺得這個城市很不一樣，黑白更接近平面設計的世界，可以專注在構圖及光影，彩色有時會影響拍攝的思維。」這也是他用定焦鏡頭拍攝的原因，「當你不能變焦、不再做剪裁時，會更加專注地觀察的事物。」

某程度上，攝影令他更留意城市的變化，尤其用手動對焦的相機拍攝，「對焦過程的緩慢間接令我在一個地方停留更久，變相有更多時間觀察周圍的環境，也可能發現更多平時錯過的細節。當你有這種意識時，會發現這個城市也很有趣。」

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