最近看了一部日劇叫《我家的故事》。編劇是宮藤官九郎。集合了這些元素：能劇與摔角，長照和家人關係，人間國寶父親與叛逆離家的兒子，代代相傳的技藝與舞台表演的本質，等等。

能劇觀山流第二十七代宗家壽三郎（西田敏行飾）年事已高，有一天忽然倒下了。多年前負氣離家，不願繼承家業的長子壽一（長瀨智也飾），此時已經是得過摔角冠軍，但也過了高峰期的選手。壽一在老人病榻前情感潰堤，承諾會繼承家業。結果老人竟然醒來，壽一只好回家長照父親起居，同時再一次開始練習能劇的日子。這當中，當然，會有與從未離開過的弟子壽限無（實際上是老人的私生子，壽一同父異母的弟弟，傳承了最多技藝，卻始終不被認可為繼承人），同樣從小學過能劇技藝，但現在分別是補教名師與律師的妹妹、弟弟，照顧老人的護士之間，各種家人關係的發現和重建。

摔角融入能劇 建構家與傳統

這是一個浪子回家的故事。編劇把能劇與摔角反差這麼大的兩種技藝並舉，真是充滿意外的創意。表面的故事主線，是壽一回家：回到歷傳二十七世，有深厚傳統的能劇世家，重拾小時候練習過的技藝；觀山流能劇仍然命運未卜，但有機會存續了，以此為故事主線。但實際上，壽一離家多年，已經在外面有另一個家了，能劇是一個，摔角是另一個。雖然壽一在第一集就決定回家繼承家業，而宣布從摔角台上退隱，可是摔角圈還是一直存在他身邊。每逢摔角台上需要人手，或是壽一在家碰到了困難，都還是互找對方幫忙。後來他們甚至融入能劇的特點，創造出摔角舞台上的「超級世阿彌真心」這樣古怪又強大的新角色。因此，雖然這齣劇的「主舞台」是觀山家，曾經離家的浪子卻不能沒有另一個家，也是他的另一個舞台。兩個家（能劇與摔角）交會在這個善良而又對世事充滿疑惑的表演者身上。

「家」有時是個讓人難以做自己的事物。「傳統」也是。這齣劇裡，壽一小時候總是尋求父親的稱讚而不可得。如今浪子回家面對逐漸失智的父親，還要追求被稱讚嗎？能劇的舞台，摔角的舞台，表達肯定的語言不同，前者靜默，後者爆喊。各自的觀眾都會在舞台上找到他們認識的符號，從而連結上傳統。家人也是，用照片、記憶，尋覓著把自己和家聯繫在一起的線索。家與傳統都有真實的情感，也都有後天的建構。有的可以承擔，有的可以放下。

張惠菁

台灣作家