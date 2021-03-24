全地球也在看《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder’s Justice League），DC總算爭回一點顏面。至少，把對家Marvel新劇《The Falcon and the Winter Soldier》的注目程度，盡量壓到最低。

如果，地球上從來沒有出現武肺疫情，《The Falcon and the Winter Soldier》理應是Marvel電視劇化的第一擊。現在，被迫把位置交給《WandaVision》。可以想像一開始的如意算盤。即使《WandaVision》越戰越勇，問十個，九個半也滿意。頭一、兩集，畢竟嚇怕不少觀眾。怎似《The Falcon and the Winter Soldier》第一集，拍了一段不遜色於電影質素的空戰場面，肯定滿足到依然重視官能刺激的粉絲。

職業：保護地球 銀行拒借錢

角色描寫始終是Marvel的最強一環。

《The Falcon and the Winter Soldier》不似《WandaVision》 佈下重重伏線，明刀明槍得多，一開場已說到美國隊長把盾牌交給飛隼接棒後，消失人間。飛隼思前想後，還是把盾牌交給美國政府，與其做個滿口假大空的宣傳大使，不如做實事。鏡頭一轉，美國政府火速推了一個甚有安德尊色彩的新美國隊長出來。因為，已化灰的人口突然再現，資源嚴重短缺，世界大亂，急需一個榜樣出來鼓舞民心。沒有甚麼比起從博物館拿出美國隊長個盾牌循環再用，更加方便。

飛隼口中所謂的做實事：一方面，調查一個有心消滅國界的神秘組織；另一方面，回鄉探親。前者，預期之內；後者，是第一集最有驚喜的部份。飛隼父母留下一項家族生意，飛隼自小跟妹妹協議，自己出外加入軍隊，妹妹留低接手。生意不景，妹妹頂唔順想賣盤，輪到阿哥不捨得，打算利用自己的名聲問銀行貸款作救亡之用。開口前，信心十足，銀行經紀又影合照，又不斷奉承；點知，說回正經，還是實事實幹，跟足規矩一口拒絕。你是超級英雄？超級英雄也會遇到財務困難呀！

銀行經理向飛隼發問的問題，同類題材的影視作品向來少有提及。大意是：你哋班超級英雄究竟靠甚麼來為生呢？是有錢佬鐵甲奇俠留低好多？還是接受眾籌？飛隼很現實又很反高潮地回答：「我幫美國政府做事，收人工㗎。」超級英雄都是打工仔，返回現實層面，保護地球只不過職業需要，跟醫生醫病、教師教書、司機駕駛巴士、政客高官打防疫針，沒有高低之分。都幾悲涼。

小學時代，閱讀金庸小說，我記得也有問過老竇類似問題：老竇你日日返工返足十幾粒鐘，都話驚賺唔夠錢養活一家四口，點解武林高手可以輕輕鬆鬆食得好住得好着得好，求其帶住幾個大餅就夠食好幾年？你話南帝有個國家可以徵稅，我明白；你話北丐行乞，有穩定收入，也算易理解；東邪為何有足夠財力獨霸桃花島？西毒為何不用賺錢有閒情鑽研九陰真經？唔使開工唔使推銷唔使憂柴憂米，真係人生勝利組。老竇一如以往，也是用一種敷衍的態度回應：「練武之人唔使食飯㗎！你睇小龍女，飲吓露水食吓蜂蜜，又一餐，你估似你，食一隻炸髀唔夠，要食多隻咩？」然後，再贈送多一句：「睇古就唔好駁古啦！」

貪方便想食散餐 依然是英雄

武俠小說口中的江湖，跟名譽有關，跟恩怨情仇有關，跟血緣有關，好像跟生計冇乜關。長大後，當然明白，最有關，幾好打，都要投靠楊康個有錢養父。最大的江湖，永遠是錢錢錢錢錢。你要上少林寺習武，也要先向住持奉獻身家，確保高僧們能夠帶幾位不知是不是峨嵋派的友好前往旅遊勝地度假。他們才不會計較你的骨骼夠不夠精奇。估不到在《The Falcon and the Winter Soldier》，居然切切實實跟你訴說超級英雄都要租樓都要食飯，都會有種在社會向上流動的慾望。論創新度，不比《WandaVision》遜色；貼地程度，更甚。說完食，不夠皮，還觸及色。冬日戰士話就話超過一百歲，但人生不是被洗腦，便是被化灰，根本入世未深，似個青春期小學雞，對女色開始產生興趣，又不如如何入手。在第一集，冬日戰士需要見心理醫生，意圖消除罪惡感，理所當然。他在餐廳純純情情尷尷尬尬跟女侍應玩遊戲，才是神來之筆。鐵甲奇俠明明是花花公子，一做超級英雄，立即浪子回頭，變成好丈夫好爸爸；美國隊長、雷神、變形俠醫、蜘蛛俠，甚至星爵，個個也是絕種好男人，好像忠心長情是超級英雄入職條件一樣。不可以一邊保衞地球一邊娶七個老婆嗎？看《The Falcon and the Winter Soldier》，我看到Marvel的進步，就似金庸，寫郭靖寫楊過，只願一生愛一人；慢慢返回人間，寫張無忌，要在女人堆之間千挑細選才勉強落實趙敏；直到寫令狐沖，以為自己非岳靈珊不愛，其實見到更正的任盈盈，根本可以轉眼變心；到終極，是韋小寶，可能最符合人性。冬日戰士無無聊聊想貪方便食個散餐？他還是超級英雄。只要對象是個單身成年人，沒有呃人老婆咁賤格。

方俊傑

觀塘長大，壹仔打滾，偏愛西片、西劇、中日韓美女。利物浦快樂球迷，非西人一個。facebook : 方俊傑