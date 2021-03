全地球也在看《薩克薛達之正義聯盟》(Zack Snyder’s Justice League),DC總算爭回一點顏面。至少,把對家Marvel新劇《The Falcon and the Winter Soldier》的注目程度,盡量壓到最低。

如果,地球上從來沒有出現武肺疫情,《The Falcon and the Winter Soldier》理應是Marvel電視劇化的第一擊。現在,被迫把位置交給《WandaVision》。可以想像一開始的如意算盤。即使《WandaVision》越戰越勇,問十個,九個半也滿意。頭一、兩集,畢竟嚇怕不少觀眾。怎似《The Falcon and the Winter Soldier》第一集,拍了一段不遜色於電影質素的空戰場面,肯定滿足到依然重視官能刺激的粉絲。

職業:保護地球 銀行拒借錢

角色描寫始終是Marvel的最強一環。

《The Falcon and the Winter Soldier》不似《WandaVision》 佈下重重伏線,明刀明槍得多,一開場已說到美國隊長把盾牌交給飛隼接棒後,消失人間。飛隼思前想後,還是把盾牌交給美國政府,與其做個滿口假大空的宣傳大使,不如做實事。鏡頭一轉,美國政府火速推了一個甚有安德尊色彩的新美國隊長出來。因為,已化灰的人口突然再現,資源嚴重短缺,世界大亂,急需一個榜樣出來鼓舞民心。沒有甚麼比起從博物館拿出美國隊長個盾牌循環再用,更加方便。

飛隼口中所謂的做實事:一方面,調查一個有心消滅國界的神秘組織;另一方面,回鄉探親。前者,預期之內;後者,是第一集最有驚喜的部份。飛隼父母留下一項家族生意,飛隼自小跟妹妹協議,自己出外加入軍隊,妹妹留低接手。生意不景,妹妹頂唔順想賣盤,輪到阿哥不捨得,打算利用自己的名聲問銀行貸款作救亡之用。開口前,信心十足,銀行經紀又影合照,又不斷奉承;點知,說回正經,還是實事實幹,跟足規矩一口拒絕。你是超級英雄?超級英雄也會遇到財務困難呀!

銀行經理向飛隼發問的問題,同類題材的影視作品向來少有提及。大意是:你哋班超級英雄究竟靠甚麼來為生呢?是有錢佬鐵甲奇俠留低好多?還是接受眾籌?飛隼很現實又很反高潮地回答:「我幫美國政府做事,收人工㗎。」超級英雄都是打工仔,返回現實層面,保護地球只不過職業需要,跟醫生醫病、教師教書、司機駕駛巴士、政客高官打防疫針,沒有高低之分。都幾悲涼。

小學時代,閱讀金庸小說,我記得也有問過老竇類似問題:老竇你日日返工返足十幾粒鐘,都話驚賺唔夠錢養活一家四口,點解武林高手可以輕輕鬆鬆食得好住得好着得好,求其帶住幾個大餅就夠食好幾年?你話南帝有個國家可以徵稅,我明白;你話北丐行乞,有穩定收入,也算易理解;東邪為何有足夠財力獨霸桃花島?西毒為何不用賺錢有閒情鑽研九陰真經?唔使開工唔使推銷唔使憂柴憂米,真係人生勝利組。老竇一如以往,也是用一種敷衍的態度回應:「練武之人唔使食飯㗎!你睇小龍女,飲吓露水食吓蜂蜜,又一餐,你估似你,食一隻炸髀唔夠,要食多隻咩?」然後,再贈送多一句:「睇古就唔好駁古啦!」

貪方便想食散餐 依然是英雄

武俠小說口中的江湖,跟名譽有關,跟恩怨情仇有關,跟血緣有關,好像跟生計冇乜關。長大後,當然明白,最有關,幾好打,都要投靠楊康個有錢養父。最大的江湖,永遠是錢錢錢錢錢。你要上少林寺習武,也要先向住持奉獻身家,確保高僧們能夠帶幾位不知是不是峨嵋派的友好前往旅遊勝地度假。他們才不會計較你的骨骼夠不夠精奇。估不到在《The Falcon and the Winter Soldier》,居然切切實實跟你訴說超級英雄都要租樓都要食飯,都會有種在社會向上流動的慾望。論創新度,不比《WandaVision》遜色;貼地程度,更甚。說完食,不夠皮,還觸及色。冬日戰士話就話超過一百歲,但人生不是被洗腦,便是被化灰,根本入世未深,似個青春期小學雞,對女色開始產生興趣,又不如如何入手。在第一集,冬日戰士需要見心理醫生,意圖消除罪惡感,理所當然。他在餐廳純純情情尷尷尬尬跟女侍應玩遊戲,才是神來之筆。鐵甲奇俠明明是花花公子,一做超級英雄,立即浪子回頭,變成好丈夫好爸爸;美國隊長、雷神、變形俠醫、蜘蛛俠,甚至星爵,個個也是絕種好男人,好像忠心長情是超級英雄入職條件一樣。不可以一邊保衞地球一邊娶七個老婆嗎?看《The Falcon and the Winter Soldier》,我看到Marvel的進步,就似金庸,寫郭靖寫楊過,只願一生愛一人;慢慢返回人間,寫張無忌,要在女人堆之間千挑細選才勉強落實趙敏;直到寫令狐沖,以為自己非岳靈珊不愛,其實見到更正的任盈盈,根本可以轉眼變心;到終極,是韋小寶,可能最符合人性。冬日戰士無無聊聊想貪方便食個散餐?他還是超級英雄。只要對象是個單身成年人,沒有呃人老婆咁賤格。

方俊傑

觀塘長大,壹仔打滾,偏愛西片、西劇、中日韓美女。利物浦快樂球迷,非西人一個。facebook : 方俊傑