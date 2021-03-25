生離死別，把人分隔兩個世界。

如果你心愛的，活在另一個世界，如何超越過渡至相連呢？千言萬語，夢裏，要抓緊表達的一瞬機會。心裏難過，要被聽到，要懂開口，因為，夢裏人，是捉不到的，管你哭得有多抽心。夢境有時成為生活的出口，內在慾望也可以轉變成生活的決心，是無奈還是積極，其實，有得揀的。

戰爭，被囚，都讓人生活在兩個世界。先說一齣敍利亞戰爭紀錄片，講戰亂下的好朋友，把一隻雪橇犬送到德國柏林，讓狗狗跟異鄉主人團圓，這就是從一世界超越到另一個世界的決心與希望。

內戰分開人與犬

敍利亞內戰爆發以後，少年決心到德國找新生活，離開時，來不及跟心愛的雪橇犬好好講再見。養牠兩年，心靈相通，如影隨形，本來已經活在兩個世界的人與狗，一旦要分開，縱有動物傳心師，相信也難講清講楚。對於一隻狗，只有主人在身邊，才是真實的生命。失去了主人的狗，與失去了狗的主人，一場永遠無法說清楚的分離，最終以人的行動去掌控命運。

留在家鄉的好朋友，因為看到少年在德國像沒有靈魂的生活，決心要把他心愛的送回身邊。可是，狗狗戰裏逃生，走失了、被困了、中途出事了，誰還能愛護牠，養飼牠？這就是人的憂慮與恐懼。在人命如草芥的戰爭底下，還要送狗去移民，我想，因為生命的原則是關於想與不想，而不僅僅是能夠不能夠。

這一回，雪橇犬辭行，父母及鄰家小玩伴，一一來道別。母親在屋邊拭淚，看着上路的狗狗往愛兒的方向走，而牠，知道自己的目的地嗎？在漫長的汽車旅程，牠像人一樣往外望窗邊景物，眼神沉鬱，深坐顰蛾眉，不知心恨誰。身邊人，以為牠能順利到德國之時，卻突然收到當局拒絕讓狗狗坐飛機，並有機會被人道毀滅。朋友很沮喪，靈性的雪橇，在陽台上嗚嗚悲鳴。這個時候，你會放棄嗎？

我常想，寵物寄運，如何向牠們解釋那不過是一趟最終會再見面的旅程，而你，那次的身影，並非最後。牠孤單在陌生的艙位時，怎能知道往後的時空有多長？怎會相信這不是背叛、不是遺棄，而是走向希望的那頭？

戰裏把一條動物旳生命放在重要位置，千方百計護送至目的地，那是信心與堅持的操作，誓要比危難活得更長久的態度。可是，當好友神奇女俠介紹我看《A Twelve-Year Night》，頓時跌入被囚者的隔絕世界，我好快便心怯了。那是講烏拉圭當年的軍事獨裁下，反對領袖的牢獄生涯。不要說惡劣的環境，生存的尊嚴及希望也不停被奪去。當僅有的鐵窗都被遮擋了，外面的世界，只存在於幾個爆光的小孔，你如何跨越窒息？而且，還有比這更差的。獄裏獄外，想起香港，愁煞人，不想再看了，神奇女俠冷靜回覆：「學習忍耐。」慢慢，我看到人性漏進絕望的監獄。

獄中詩人連繫愛

巡邏的獄卒，跟同僚嘮叨不知怎樣追那個若即若離的女孩，詩人作家囚犯抵唔住頸，主動要教他如何追女。結果，欺壓者與被欺壓者的界線打破了。獄卒請他做「槍手」寫情信，最老實最relevant的是：「And here, in the infinite solitude of guard duty, imprisoned by your absence.」沒有你在身邊的日子如坐牢獄，詩人名聲傳到中年沙展耳裏。他，也不過是人。從軍多年，回到家裏，無法溝通，女兒不跟他說話，然後，他看到年輕美麗的女孩，也就盼望新生活了。但如何約那個makes warm bread in the morning的女孩出來呢？他給獄中寫作人紙和筆，詩人寫了幾句，男人看了，甜甜的笑起來了，把紙和筆留下作回報。

其實，情詩只替沙展換來四次約會，但動人的希望與憧憬，跟敍利亞主人盼望狗狗回到自己身邊，基本相同。人不管身處黑暗還是光明，愛讓你前行。

當你被奪去一切，情感與身體都要保持韌力，一點一點把失去的拿回來。獄中拍紙簿的氣味，讓詩人重生。要知道，被囚痛苦，囚外的人，其實願意受更多更多的苦。另一位反對領袖，以為母親不懂人間險惡，叫她以後不要再來探監。但做母親有做母親的意志，不要說寒夜淋雨，就是慢慢爬來，也永遠不會放手。她怒吼着狠狠教訓兒子不要被逼瘋：「Resist and don’t let them kill you.」結果，他出獄時，像殺手Leo一樣，捧着長出了花朵的小膠盤子，那是需要爭取回來的重要器皿，獄內用來拉糞的。人群中，兒子跟母親團圓相擁，他最終在2010年當選烏拉圭總統；而詩人作家則當了文化部長。

請相信，只要深愛，在分隔的兩個世界中間，總有一道永恒之門。

盼望重逢滾睡床

回說雪橇犬紀錄片，幾番周旋，牠終於能夠到德國去。真人真狗重逢的畫面，給我無限能量。狗狗在機場抵埗閘口遠遠看到少年主人，呆了一下後，奔跑到他身邊不停繞圈跳動，狂喜得不讓主人捉住，不停跳起，繞絆，跳起，繞絆。然後，牠在主人柏林的床上，滾來滾去，我明顯看見牠在大笑。

下定決心了，有天跟媽媽重逢，我也要在她陌生的睡床上，四腳朝天，翻來覆去。

冼麗婷

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