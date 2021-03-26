有教師朋友想找尋楓香照片作教材，第一時間便想起我，翻閱自己近年照片檔案，去年12月大棠那片楓香林，拍攝時天色雖不佳，但葉色卻是近年最艷。當然，楓香樹下的萬人空巷，也是近年之最。重溫完遊人聚集樹下歡天喜地打卡的影像，然後一個轉身，便看到友人Vivien面書上分享近月楓香樹苗慘遭腰斬後的殘枝照片，有一種強烈的荒謬感。

疫下一整年無法外遊，港人被迫轉向本地遊，野外忽然人山人海，這種現象，連《紐約時報》的記者也注意到，撰文報道。老天亦似乎特別眷顧，首先是難得長時間高清蔚藍的夏天，然後是野外比往常燦爛的四季色彩：從高地芒花大爆發，到平地滿眼楓香艷紅，接力的是農曆新年吊鐘花與宮粉羊蹄甲的粉色海洋；周前馬鞍山的羊角杜鵑才剛怒放，南華杜鵑已急不及待提早露面；元荃古道上，俗稱「禾雀花」的白花油麻藤如萬鳥投林，轉過頭來，沙頭角白茅又盛開。

疫下郊遊激增 山野踩到禿

雖說不少開花植物每隔數年便來一次大盛放，是自然規律，卻無法否認，近年溫室效應下暖冬連連，確實也在推波助瀾。開花特別消耗養份，看到這種「盛況」頻仍，理應憂多於喜，但對於疫下一眾「忽然野外愛好者」來說，確是上天恩賜，打卡者眾，卻不一定都懂得珍惜。

只一年間，山野小徑被踩成寬闊禿坡，青翠營地變得寸草不生。行山和露營的人潮，過去集中在秋冬季節，夏天休山，讓郊野有機會喘息，作自我修復，但疫下山上如旺角的景象，無間斷地持續了一整年。這些情況，其實是人流造成的損耗，並非刻意破壞，Vivien遇到的，卻是另一個問題。現場照片所見，一處平坦、前後均有標示牌的植林地點，義工先前種下、辛勤護理了一年的楓香樹苗，一夜間消失，更正確的說，是全被腰斬。地上有灰燼痕迹，附近灌叢滿地廁紙，似是臨時廁所，幾乎可以肯定，曾有人在此露營，搭營前先「清理」了場地。在郊野公園非指定範圍露營生火，固然有問題，隨便砍樹的心態，跟攀折花木的遊人，分別不大，「少許破壞，無傷大雅吧。」以這種遊客消費心態耗用郊野，在現今郊野人滿為患之際，集合起來，破壞便很大。

鋸樹開闊山徑 好心做壞事

也許「清理營地」者出發點並不壞，只是認不出樹苗並非雜草。周前民間考古保育義工清除舊赤柱路和古橋上樹木，雖然抱着讓古蹟重見天日的良好願望，亦引起了頗大爭議，讓大家重新思考這個問題。野外「自發清理」植物的情況，其實存在已久，大家肯定會問，行山隊不是也會闖林開路嗎？漁護署也會定期修剪清理遠足徑兩旁長得過盛的植物吧？

清理構成危險的樹木，是漁護署的職責，個人也相信，他們有足夠的專業，判斷哪些是珍貴植物不能有半點傷害、如何修剪才讓損害減至最低。至於行山隊剪樹開路，爭議一直存在，早年行山領隊大都帶備樹剪，沿途剪除擋路樹木或帶刺傷人的荊棘，被視為無私服務山友，後來保育意識提高，很多領隊開始留意如何把損害減至最低，必要時才只修剪橫枝，讓樹木可以繼續生存。自己則選擇一刀不剪，左右穿插，避開擋途樹木，一樣可以通過。但是總會有「好心做壞事」的朋友，鋸樹斬木，努力把山徑增長開闊，真心認為自己在做公益。曾在馬鞍山黃金壁上遇到熱心人，若不是及時阻止，一株「阻路」的南華杜鵑便被毀掉。郊野公園固然有法規，禁止採折任何植物，若真心熱愛自然環境，亦不會願意損害一草一木。

前人種樹，後人乘涼。種樹的人，大都不是為自己而種，只望子孫後代可享樹蔭。今天我們引以為傲的郊野公園，是前人積累了四十多年的福蔭，卻可以短時間內耗絕，請好好珍惜。

Daniel-C

好山愛水的城市野人