大師是由無數傳說組成，越虛無飄渺、越神秘誘人。

關於著名攝影師黃永熹（Sam Wong）的傳說，有這麼一個：「他是全香港最嘈吵的攝影師」。

認識Sam的人都知道，他向來低調又寡言，與嘈吵哪會沾上邊？「因為遇到麻煩客人或耍大牌的明星，他二話不說就鑽進studio放着一套鼓的角落，不理世事的瘋狂敲鑼打鼓，懶理貴賓、客戶與工作人員佇立在現場。」這是一位廣告公司資深創意總監向我回憶的一幕經典。

「哈哈，有時客人受不了震耳欲聾的噪音，惟有離開。」被求證事件，Sam笑着輕聲回話。自謔為深山野人的Sam，最「高調」的或許是他的兩位前妻，歌手露雲娜和英年早逝的香港「時尚教母」黎堅惠。沒有太多人知道，平時沉穩內斂的攝影大師，轉身就是個過關斬將、代表香港出賽國際的冰球運動員。

曾拍攝眾多巨星 生意人變攝影師

Sam那個位於跑馬地及柴灣的studio曾經星光熠熠，是攝影創意產業的孕育基地，更是香港黃金時代的縮影。不知幾多名人或當年寂寂無聞、如今名聲響徹雲霄的巨星，曾穿梭在這攝影棚忘我閃亮，流淌過真我，定格了青春。

這天來到Sam的studio，搜索着舊日的足迹：拿着結他的周潤發、靦腆的張國榮、自信的陳百強、眉宇散發嬌媚的鍾楚紅、青澀的林憶蓮……一張張靜態相片，卻蘊藏千言萬語，也彰顯大師鏡頭下的功架。那些年天昏地暗曬相、燃燒青春的日子，他與助手在黑房度過，「試過成個星期冇見過光，成手沾滿藥水變朱古力手指。點解要夜晚先沖曬？因為啱啱先收工，年輕就是不用睡。」

他深深記得，第一張操刀的唱片封面照，是1986 年替葉德嫻拍攝的《千個太陽》專輯，一出道已獲得當年最佳唱片封面設計獎。然後那個香港樂壇蓬勃如春的年代，Sam影了無數經典的唱片封面，單單1990年的夏天，他一口氣便影了30個。1992年影萬寶路群星跳舞合歌曲系列「Marlboro Red Hot Hits」，年輕的梁漢文跳到暈眩癱於地上；同年替張學友拍《愛火花》唱片封面，他在studio掛上紅色布，放盞黃色燈，用風扇吹着營造烈火圍身的效果；「哥哥」跟他分享過最嫵媚的虞姬故事、發哥夜機回港即趕往影棚拍硬照，清晨再走埠。

在這個影棚，Sam侃侃在說他的故事。1977年他原本在University of Miami讀商科準備當生意人，某天把二哥一部「重到跌落地都會揼斷腳指」的Nikomat FTN拿上手，就改變了生命的軌迹。 鏡頭有神力，他着了迷似的報讀了學校所有攝影課程，開了大腦的攝影天線。「沖曬照片時需要入神有如出竅，外面世界的紛擾全然忘掉。」兩年間他將校內所有攝影課程讀遍，更不理家人反對毅然轉校到全美國最出名讀商業攝影的The Art Center。用攝影語言來表達自我，令他可以更保持沉默。

攝影變成表演 數碼化菲林不再

回到未紅時，學生上課時會被老師鎖在黑房忘然苦練沖曬絕活，「操到個個有理論也有技術。」後來他當上荷李活攝影大師Matthew Rolston的攝影助手，換菲林、叫外賣乜都要做，試過大師出差時睡不慣陌生枕頭，他忙命飛車來回5小時替老師取自家枕頭，開敞了他的眼界和視野。

回港大展拳腳，正值香港廣告業黃金時期，他由影廣告、商品、杯杯碟碟，幾年後儲蓄到名氣，專攻人像；他把外國的系統、收費標準引進香港，生意多到天天預約爆滿，麻煩的客、外景索性不接。Sam把攝影變成了表演，發揮所長。2003年世界轉用數碼攝影，「個個要求速度，加上黑白菲林生產商相繼停產，時代不同了。」

黑房、影室猶在，但那風景已悄然流逝。我看着那套鼓，滿腦是影像，究竟是哪位大帝、明星惹毛過大師「出手」？那光影夢境永遠只凝結在舊日的瞬間。

鄭天儀

文藝平台「The Culturist 文化者」創辦人、大業藝術書店主人