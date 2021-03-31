事有湊巧。幾個星期前，入戲院重看《攻殼機動隊》。1995年的日本動畫，嚴肅探討如何定義人類等哲學議題。第一次觀看，正就讀高中，為人沒甚麼深度，情願看《新世紀福音戰士》，同樣扮嘢，但綾波麗與明日香的造型比較可愛比較誘人。少年轉眼變中年，原來同樣沒有深度，再看電影一次，依然逃避任何反思。只對新港市的景色有興趣。

明明以未來作背景，虛構出來的新港市，竟然是香港。不是拿香港的獨有密集建築群大幅度加工，像1982年面世的《2020》（Blade Runner），是原原本本把城市真貌移植過去。換句話說，香港的當下是日本人想像中的未來。我覺得真係威喎。

打殘香港冇限制 仲可揩揩人民幣

幾年前，荷李活翻拍《攻殼機動隊》，向原著致敬，同樣來香港取景，把香港的屋邨、舊區拍到美輪美奐。感覺已經完全不一樣。可能因為沒有靈魂，也沒有血肉。自從強國崛起，無數荷李活科幻片視香港為踏腳石，甚麼《變形金剛：殲滅世紀》（Transformers：Age of Extinction）、《悍戰太平洋》（Pacific Rim）、《奇異博士》（Doctor Strange），紛紛前來香港取景或在片場搭出一片香港景。打殘上海打殘北京太大困難太多限制？打殘香港，進可攻退可守，一方面揩揩人民幣金礦，一方面不用像陳奕迅或許光漢。個香港不似香港？你認為外國人在意嗎？真香港人看到見慣見熟的風景被改造成四不像，才嘔吐，尤其把大陸特色硬生生塞入港九新界，馬路勁多簡體字招牌，鰂魚涌變成桂林山水，你會情願他們別一有空便過來強姦我們。

現在，當然明白是一本本預言書。香港以往的風景，例如有競爭性的選舉，例如有自主權的電視台，例如選材包羅萬有的電影節，已經被大陸風格全面取替。香港不再是特區，是大灣區其中一個市。有理由相信，《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）是最後一齣夠膽任意踐踏香港領土的荷李活大片。

不是嗎？有誰不怕侵犯到無處不在的國安法？在《哥斯拉大戰金剛》的結局，美國代表金剛與日本代表哥斯拉為爭奪地盤，在香港大打出手，誰不知螳螂捕蟬黃雀在後，有隻毫無人性的機械哥斯拉，吸夠金剛的能量後，美其名保家衞國，實際上大攬炒，把整個香港摧毀到無藥可救的絕境。香港人呢？不夠運氣一早逃命的話，只可以得個睇字，完全無資格參與。就算沒有觸犯國安法，恐怕也有洩露國家機密的嫌疑。都算了。看到結局，金剛跟哥斯拉化敵為友，共同打爆已經完全失控的幕後黑手喎。真係得？或者，探討《哥斯拉大戰金剛》的劇情，本身就很無謂。粗疏到一個地步，幾件蛋散求求其其進入頂尖科技公司的基地，是是但但進入最秘密的樓層，隨隨便便由美國直達香港，沿途沒有被偵測沒有被騷擾，保安嚴密程度比你樓下看更更不濟。

劇情無謂粗疏 大台劇集也不如

老老實實，真係連大台電視劇的水平也不如。是抬舉，不是貶低。今時今日，由朝早到深夜，幾乎每一分鐘每一秒總會有一兩單新聞讓你神經繃緊。入戲院，為乜？唔好逼我探討人生大道理，唔好要我面對真實世界，只求在一片漆黑的兩小時入面，大腦可以完全分心，離開慘痛，像逃難。八十年代九十年代，太平盛世，我有好多閒情逸致透過電影不斷思考。今日？講多無謂，打啦。在這一個角度，《哥斯拉大戰金剛》冇得頂。

不是只有我患上如此病態，我懷疑全香港也一樣。工作需要處理國際及本地新聞的太太，未認識我之前，最愛看悶悶文藝片，或慘無人道紀綠片，要不是我威逼利誘，連超級英雄片也不看一眼。近一年，常失眠，深宵時分，她居然選擇一個人追韓劇，追完《愛的迫降》，看《經常請吃飯的漂亮姐姐》，沒有孫藝珍，竟然連《金秘書為何那樣》也不放過。口味轉變之急速，我不明白。她喝了一口Gin，緩緩地解釋：「如果，你像我一樣，每天返工也要面對大量緬甸新聞片段，然後，再需要睜開眼睛看沒有被打格的香港高官與政客的嘴臉，你便會希望放工之後，對自己好一點。我知道《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）很精采，但看完，一定會感同身受悲從中來，不是對自己太殘忍嗎？倒不如看看朴敘俊，滋潤一下？」聽完太太的分析，我終於明白為何《哥斯拉大戰金剛》已經純粹販賣官能刺激，也讓我看得淚流不已。最衰都係《攻殼機動隊》無啦啦復刻！讓我在觀看《哥斯拉大戰金剛》之前，記起，香港，曾經如此美麗；二十多年以後，不用金剛或哥斯拉，香港也被扭曲到寸草不生，變成一具了無生氣只有假惺惺幻彩詠香江的空殼。對比之大，讓你無法不難受。連無腦特技片也像毒藥，以後，每晚，還是開BLACKPINK的MV看完再看，好了。

方俊傑

觀塘長大，壹仔打滾，偏愛西片、西劇、中日韓美女。利物浦快樂球迷，非西人一個。facebook : 方俊傑