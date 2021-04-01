120年前的夢魘，仍然纏繞着中國人。

今年是辛丑年，八國聯軍攻打北京，慈禧太后逃亡，結果簽下辛丑條約，賠償巨款。中共認為那是列強欺凌中國人的鐵證，今天中共代表偉大的民族復興，洗脫百年恥辱，西方高高在上，指指點點，中國人已不吃這一套。對中共而言，為了論證偉大民族復興之必然性，120年前八國聯軍的故事，必須切合這主旋律，即使真實情況另有內情，也要修改到符合新劇本，究竟120年前發生了什麼事呢？中共死抱八國聯軍不放，又有甚麼難言之隱？

大家看看以下一張揭文：「神助拳，義和團，只因鬼子鬧中原。勸奉教，乃霸天，不敬神佛忘祖先。 男無倫，女鮮節，鬼子不是人所生。如不信，仔細看，鬼子眼睛都發藍。 不下雨，地發乾，全是教堂止住天。神爺怒，仙爺煩，伊等下山把道傳。 非是謠，非白蓮，口頭咒語學真言。升黄表，焚香烟，請來各等眾神仙。 神出洞，仙下山，扶助人間把拳玩。兵法易，助學拳，要擯鬼子不費難。 挑鐵道，把綫砍，旋再毀壞大輪船。大法國，心胆寒，英吉、俄羅勢蕭然。 一概鬼子全殺盡，大清一統慶升平。 」

這是1900年前在京津一帶農村四處張貼的匿名大字報，乃義和團運動的宣傳品，內容指洋人根本不是人，天不下雨大地乾旱是因為洋教堂令上天震怒，「仇洋殺教」的義和團成為八國聯軍「侵略」的起點。

定義為愛國運動 政治宣傳

今天介紹一本歷史學經典作品，由美國漢學家Paul Cohen以義和團為敘事主角的《History in Three Keys: The Boxers as Event, Experience and Myth》，作者認為我們可以從三個層次去閱讀義和團，第一部份是作為歷史事件，由歷史學家理順前因後果，重塑過去，事件是關於清末京津一帶，外國人傳教、農村出現乾旱和西洋事物的傳入對當地人產生的衝擊，而引致低層社會民粹反抗；第二個層次是作為經歷的義和團，作者根據當時義和團成員、中國文人、外國記者、使節、軍人的紀錄，重構故事的細節，包括降神附體，刀槍不入的法術，用婦女穢物對付洋槍洋炮， 四處散佈關於傳教士食人的謠言及謠言引起的恐慌。全書最重要是第三個層次 ：即作為神話的義和團，分析中國人是如何利用義和團事件，在新文化運動時期，為了宣傳反對帝國主義，重構義和團神話，而到了 「文化大革命」更全面肯定義和團是愛國主義運動。作者認為這些具有象徵意義的神話，其主旨不在於解釋義和團歷史，而是在於從這段歷史中吸取能量，獲得政治和宣傳方面的好處。不同時期的管治者從義和團歷史找出個別特點，並將其無限放大，以服務於現實政治。

今天中共抹去義和團暴民愚昧無知，殘殺外國人、教士及中國教徒的故事，集中放大八國聯軍入侵，就是為了攻擊西方的不義，尤其針對左膠當道的歐美，以子之矛攻子之盾，這比過去反覆重申中國內政不容干預，招式又再進化了！

劉細良