香港雖小，卻有不少重複的地名，「大浪灣」是經典，一共四個，分別座落西貢、石澳、大嶼山石壁和芝麻灣半島，但也不及「東灣」，境內共有七個。這種現象，世界各地也常見，多是一些以環境來命名的地名，在日本，我想起「富士見」。

富士山是大和民族的象徵、國民心目中的聖岳，名字響噹噹，自然地，各地山形近似的山峯，名字或別名中也常帶「富士」二字，這些「鄉土富士」，從北海道的「利尻富士」到沖繩的「與那國富士」，遍佈全國。似還是不似，其實頗主觀。富士見，就是看得見富士山的地方，則十分客觀，富士山山體浩大，高聳入雲，方圓100公里也清晰可見，天保十四年（1843）繪製的《富士見十三州輿地全図》，範圍便涵蓋了相模、武蔵、常陸關八州、伊豆、駿河、甲斐、信濃五國等十三個州/國。以「富士見」命名之地，單是東京都便有多處，板橋區、千代田區、立川市、東川山市均有富士見町，練馬區、國立市各有富士見台，連皇居也有富士見櫓，但一如靖國神社旁的千代田區富士見坂，現時高層建築密集，早已看不見富士山。離開東京都，依然名副其實的，埼玉縣有富士見市，長野縣有富士見高原，諏訪、山梨縣甲府市有富士見町，尾瀨濕原也有富士見峠。

熱門地山中湖畔 煙霞遮蓋未得見

近如富士山腳下五湖，遠至長野縣的槍岳和富山縣的劍岳，其實都可以是「富士見」。在不同地方看過富士山，也早已登過頂，槍、劍兩岳登頂時，遇上好天氣，看見遠方浮於雲海上的富士山，比起箱根蘆之湖畔或東海道新幹線上看到的，更能讓自己感動，也許因為現場融合了四周壯麗山色，也許因為這顯示空氣質素極佳，令長年在渾濁空氣中打滾的城市人，倍感珍惜。不過最難忘的一次，是13年前參加「日本毅行者」之時，當年的路線從小田原出發，經箱根往山中湖，天氣好的話，沿途所經高處，幾乎都可以看到富士山，尤其是宣傳海報上終點附近的明神山頂，山中湖加上富士山作背景，最是吸引。

富士山北麓的富士五湖，地理位置最接近富士山，加上湖光襯山色，當然是觀賞富士山的最佳地點，山中湖畔更是熱門。山中湖東南面是一系列千多米高的山峯，「三國山遠足徑」 （三国山ハイキングコース）蜿蜒其間，是其中一個觀賞富士山的熱點，從山中湖畔出發，登上明神山後，向西串走群峯至籠坂峠，約10公里的路，需約4小時。毅行者最後一段，只經三國山和明神山，從群山以東的小山町開始上山。

以為緣慳一面 晨光中終遇見

開小山町的7號檢查站後，沿車道進入經世附峠登湯船山的林道。日本毅行者早年的路線，尾段是有點教人沮喪，因為到了最後20公里，參加者還得要攀過三座山，從海拔300米的小山町開始，三上三落，其中一座，便是全程最高、海拔1,330米的三國山。林道漸漸變為碎石路，盡頭就是接上世附峠的山徑。世附峠是一小片開揚的平地，只有一些矮樹，本是展望遠富士山的好地點，可惜當日雖有陽光，但煙霞濃厚，稍遠的山也看不清，其實當年毅行者自起步後，天氣一直如此，跟富士山緣慳一面。這裏曾是古時來往相模、甲斐和駿河三地的商人和樵夫必經之地，我們離開古道，左轉入登湯船山的山徑。

登湯船山的路陡峭、泥土鬆散，部份需依靠繩索上攀陡坡，但坡面滿佈外露樹根，縱橫交錯，是很好的天然階梯。因為被樹林覆蓋，山頂看不到開揚風景，下降至明神峠，越過公路，繼續向三國山進發，400米的爬升，終於登上三國山頂，借助地心吸力快步下山，轉眼間便到了公路。到達終點前，面前還有一座明神山，一座草木稀疏的渾圓土丘，泥土鬆散，走兩步滑一步，走起來較費力。土丘頂上一座石造諏訪神社，原可俯瞰整個山中湖並同時眺望彼岸拔地而起的富士山，可以說是這次勞累行程中最大的獎賞，原本計劃亦預算可在此欣賞富士日落美景，可惜眼前煙霧迷濛，近處山中湖也幾乎看不見，莫說是富士山了。

完成毅行者後，我在山中湖畔多留了一天，富士山一直躲在雲霧中，乘長途巴士回東京之前，帶着毅行百里途中的回憶，也夾雜着疲累和一點點緣慳一面的遺憾，清晨再次步出湖邊，曦微晨光中，天際雲幕緩緩拉開，繼而消散，蔚藍天空下，煙波浩瀚的山中湖彼岸，現出了被晨光染成微紅的富士雪峯。

Daniel-C

好山愛水的城市野人