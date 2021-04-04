前一次談到農作物的根，今天要談談根的好夥伴「菌」了。

在慣常農業的直線思維上，種植就是翻土、下肥、淋水、殺蟲、除菌、除草的循環，慢慢就把本無「好壞」的東西，養成狹隘的偏見，例如肥料是好的，加得多就生長得快（當然，肥料商也一定這樣推銷）；蟲子細菌是壞東西，要趕盡殺絕！這種單細胞的思考方式真的很笨，但卻人人甘之如飴，讓農業技術在綠色革命之後變得乏味無趣，而且更使千年以來的耕作智慧被束之高閣，要在千禧年之後，因生態農業興起才重歸正途。

小時候，我見父母在田間噴藥，沒有甚麼喜惡感，只是覺得臭。到了中學時，開始愛上看鳥看蟲看植物，有了「生態價值」這一概念（相信在香港，這等環境概念萌芽於八十年代，所以80後和90後比70後更重視環境生態，我的同齡同學大部份到現在仍對此不大關心），還是覺得生物多樣的大自然美麗得多。後來加入有機農場，看到也有嘗試「共存」的農業方式，即刻覺得這是我回鄉從農的最大原因：把「耕種」與「環境」兩個我都喜歡的東西，由看似互不相容變成合而為一。

根的好夥伴 傳送養份予植物

可是，「講就容易」。我最初的四、五年，甚麼堆肥、間種、輪種、有機農藥調配都做過了，但好像都欠缺着一種「核心的思維」，只是依書而行罷了，成效甚微。後來學習了permaculture（永續栽培設計），終於能以科學的方法理解整合以前的技術，跟着看到日本和韓國的自然農法書籍，又有更多「奇異」的技術出現在眼前，但這時我已知道「不翻土」、「不施肥」、「不放藥」只是結果，而非方法，把土壤裏的系統弄好，讓地上水中的生態繁盛，才是農作物能快樂生長的原因。那些在土裏吸取水份和養份的根，原來是有「夥伴」的，甚麼真菌、黴菌、細菌最愛寄居於有植物遮蔭的土裏，依附在根部繁殖，而它們又會把土裏的生物殘骸分解成養份並傳送給植物，得到養份的植物生長得更高更大也更健康，把根系擴展到更深更闊的疆界，使土壤更鬆軟，水份能滲透得更深入，整個地下的生態系統欣欣向榮起來，沒有比這更好的正面循環共生系統了。

不過，原本已被農夫耕作「剝削」多年的土地，要重新建立「根菌群系統」，就要花點時間與心機了。我們要在上面「持續」地溫柔的栽種，不要曬田毒田，弄死下面的好壞微生物（特別是好的，通常好人都會死先，衰人比較長命）；土壤上面最好有充份的護根物覆蓋保護；用的是有機肥，讓植物和微生物都可分享共用；栽種多元化的根系作物，好像豆類和禾本植物就是微生物的繁殖場；我們又可以到附近的樹林或者稻田「請」些本土的微生物來田地繁殖。甚麼是「本土微生物」（Indigenous Micro-Organism，IMO）呢？就是土生土長的菌囉，它們最了解本地的水土植物，也是本地生態圈長久已來的一分子，可以跟本土的作物土壤一拍而合。有些人會買外地的微生物回來接種於土裏，以為「貴嘢就好」，但最終會因為水土不服而難以融入本土環境。

根與菌可謂一對好朋友，它們互相依賴，繁衍生長，也一起建立起屬於自己的美好土壤與生態。如果栽種者能把視野放開，放下「壞菌」、「病菌」、「黑菌」的成見（其實這些所謂壞菌只是錯誤耕作之後，環境對你的反撲），讓本土土壤裏的觀點成為主導，正常的「根菌群」便會好好培養好你的土地，農夫越是找外力消除打壓，越是讓好菌靚菌消失或離去，植物的根也就失去夥伴，衰敗而亡，農夫的土地也會變成無根的荒漠。

坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子，拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情，希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。