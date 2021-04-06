香港的城市景觀充滿科幻感，密密麻麻的高樓大廈並列而排，在居港以色列攝影藝術家Anat Givon的作品裏，還增加幾分超現實主義的視覺元素。她擅長以photoshop為香港熟悉的城市面貌帶來獨特的視覺效果，作品中也隱含着對於我城的情感與想像。

景觀被條碼化 效果如抽象畫

在Anat的作品中，城市的景觀被無限拉長，變成一條條線狀的彩色色條，彷彿一條色彩繽紛的條碼（barcode），成為香港獨一無二的象徵，生活在這裏的人，用眼睛一掃描就能辨認出這座城市。熟悉的摩天大樓，在超現實之中摻雜着真實景觀，如此有趣的處理手法，源於她曾在港島居住，日常生活總被高樓大廈圍繞，於是將這些畫面拍攝下來。她喜歡在電腦上為相片隨意加上不同的效果，令照片看起來不太真實，在視覺上很吸引。「香港近年變化很大，舊式建築被新的高樓大廈取代，我想呈現香港這座城市的轉變。」

雖然摸索出恍如條碼般的獨特風格，然而Anat並沒故步自封，她覺得一張相片有不同的可能性，透過探索不同的顏色效果及拼貼技巧，即使同一張照片，也總有不同的呈現效果，有的像水墨畫或抽象插畫，有的像平面設計的海報，有的明顯見到修圖的痕迹，原本熟悉的城市面貌，頓時有一種新鮮的感官刺激。「對我而言，創作就像是一個實驗的過程。」

例如作品《Bright Line Rules》中呈現的中環景色，影像經過處理之後，在恍如長時間曝光的車軌夜景中，彷彿置身cyberpunk時空。同樣是中環夜景，另一幅作品《Reading Between The Lines》則把照片變成色彩繽紛的線條與色塊，宛如一幅抽象畫作。相片中的夜景早已變得面目全非，然而在色彩的迷霧中似乎仍浮現着城市景觀，讓人好奇畫面中的真實夜色究竟是甚麼模樣。

Anat的創作手法離不開photoshop，其實她曾是一名攝影記者，1980年代開始在以色列特拉維夫的美聯社分部工作，走過中東等烽煙大地，也見證過暴力衝突與死亡，1997年來到香港，拍攝當年香港主權移交的歷史時刻。2005年，她離開工作逾二十年的美聯社，前往倫敦學習photoshop課程。「新聞攝影很容易重複，即使當時香港偶爾有大型示威，但與之前在中東地區的經歷比較，只是小巫見大巫。」

拋下新聞包袱 隱喻香港顏色

新聞攝影不能改圖，攝影師也無法控制照片在報紙上的呈現方式，這對藝術創作來說卻至關重要。從倫敦回港後，她拋下新聞攝影客觀、真實的包袱，開始用photoshop的改圖手法進行創作，主觀地破壞現實，甚至創作出一種主觀投射的假象。在作品《Into The Unknown》裏，表面上看是密集的高樓大廈景觀，然而仔細留意畫面的建築物時，發現它的某部份細節變成彩色的條碼。香港本是燈火璀璨的城市，在她的作品中，前景的黃色燈光變得更耀眼，遠處的山景瀰漫着一片黯淡藍色，畫面左方還有一條紅線從天而降。在以顏色區分立場的香港，這幅作品似在隱晦地表達出香港的現狀。

以這幅作品為例，Anat說她的想法總是斷斷續續，作品也是時停時做，最難的不是天馬行空的靈感，而是在適當的時候畫上句號。「做得太多的話容易畫蛇添足，也令作品失去想像的空間。」

Women Gaze

日期：即日至4月25日

時間：11am-7pm（一至六）、2pm-7pm（星期日）

地點：La Galerie Paris 1839（中環荷李活道74號）

顯影

IG:photogstory

是個關注影像及攝影師故事的平台，採訪香港及國際攝影師之餘，也會從日常生活入手，重溫經典照片背後故事。