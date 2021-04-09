石澗近乎乾涸，澗床堆積着厚厚的一層腐葉，面前有巨石擋途，於是回頭下溯少許，打算繞到澗道左邊樹林上攀。一回身，我「哇」一聲的叫起來，就在剛才踏過的腐葉堆上，滿佈斑點的葉叢中，一花挺立如紫色小孔雀：中央佈滿斑紋的大片背萼，如開屏尾羽，左右是張開的翼，那口袋形的唇瓣，很難會認錯，正是紫紋兜蘭！經過時完全沒留意到，冥冥中註定相遇的，錯過了，又神推鬼㧬地走回頭，是緣份，慶幸先前經過時沒把它踩壞了。

那是多年前的事了，紫紋兜蘭，也稱香港拖鞋蘭，香港最具觀賞價值的原生蘭花，也是香港唯一拖鞋蘭。那時參與野外活動已有一段日子，卻是首次在野外遇上這種瀕危的珍稀植物，興奮心情，可以想像。當年未有數碼相機，拍下的菲林底片已不知去向，能找到的，只剩電腦掃描照片的低解像度檔案。是有點遺憾，因為這麼多年來，也沒有機會在野外再見芳蹤。

分佈範圍狹窄的紫紋兜蘭，適應能力十分強，聽行山前輩說，昔日在本港野外曾經大量分佈，甚至在十分乾旱的斜路旁山坡，也能見到，但因其美麗，有市有價，被大量採摘，只剩下零星群落，其瀕危處境，人為盜採的因素多於生態改變及惡化。香港彈丸之地，卻擁有豐富野生蘭花資源，已發現的123種本土野生蘭花中，13個為本土特有種，不論在偏遠野外溯澗穿林，還是在熟悉的郊遊徑，只要細心留意，都有機會看到野生蘭花。最常見的，是金黃色的苞舌蘭和白瓣紫蕊的竹葉蘭；雲霧縈繞的高山密林中，潮濕石面上，石仙桃碧綠圓渾如翡翠珠的假球莖，也不會陌生。

大學時副修植物學，對本地野生植物有濃厚興趣，芸芸野花中，蘭花是最愛之一。早年香港本地植物相關書籍不多，八十年代幾乎只有市政局出版的幾本，記得當年最有興趣的《Hong Kong Orchids》，早已一本難求，連圖書館也不易借到。其實在七十年代初，香港錄得的蘭花只有63種，多得一位女士牽頭成立香港野生蘭花組，單在1965至1974年間，便訪尋記錄得共 117種香港野生蘭花。這位被稱為「蘭花婆婆」的，是已故的歌莉亞．白理桃（Gloria Barretto）女士，一生致力於本地蘭花保育的植物愛好者，也就是《Hong Kong Orchids》的作者，嘉道理農場，有一座以她命名的蘭花保育園。1916年九龍出生、在粉嶺長大的白理桃，是葡萄牙籍香港人，大半生貢獻植物學，卻非專業出身，在大埔理民府任秘書20年，55歲退休後才加入當時的嘉道理農業援助協會，是少數的外籍員工，當年主力農業援助，基層員工多是文化水平較低的本地人，謙遜隨和且懂粵語的白理桃，能跟他們打成一片，嘉道理上上下下，都親切地叫她「阿婆」。

人為因素瀕危 八種已滅絕

植物研究是白理桃女士最大的公餘興趣，尤其是野生蘭花，80歲高齡時仍穿梭郊野考察。因為對植物保育的熱情，自學鑽研，從六十年代開始，一點一滴地積累，研究成就卓絕，卻一直謙遜地強調自己並非植物學家。香港生物多樣性調查項目中，嘉道理農場貢獻良多，她是農場轉型至研究與保育的推手之一，但始終對蘭花特別厚愛，除牽頭成立野生蘭花組，也在農場着手建設蘭花谷，嘗試栽種和繁殖本土野生蘭花，復育野生種群。沒有互聯網的年代，她以打字機寫信連結海外專家，2007年逝世時，身後留下大量詳盡的本地蘭花研究檔案，今天見到的本地野生蘭花專著《The Wild Orchids of Hong Kong》，便是在她身後經海內外專家協助下發表的成果。

習慣每到花季，便穿林溯溪探「朋友」，看到熟悉的蘭花群落依然健在，希望分享喜悅，也是人之常情，但自己卻會極為小心。不介意別人說「自私」，從不公開發放資訊，甚至相熟朋友，也不會透露地點，照片避免拍到四周環境，以免被認出，亦在花期過後才分享。有這種矛盾心情，白理桃女士自不例外，《Hong Kong Orchids》被蘭花愛好者視為寶典，卻是她的遺憾。她的前同事、蘭花專家蕭麗萍在一個訪問中憶述，當年有些人拿着書，按圖索驥，到野外掘採，讓一向視蘭花如子女的她，痛心不已，有一段長時間，懷疑出版的決定是否錯誤。

儘管嘉道理的同仁繼承白理桃女士的遺志，仍努力不懈拯救野生蘭花，本港123個原生品種中，因為生境被毀，也因為人為因素，逾半已成珍稀瀕危，八種已經滅絕。從事保育，並不只是搜集資料，公眾教育，更是重要。

Daniel-C

好山愛水的城市野人