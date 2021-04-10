懂得欣賞已故國畫大師傅抱石勾畫人物線條的圓細柔勁，都是拜他兩位至親所點化。傅益璇是傅抱石最痛錫的次女；傅蕾蕾是她的千金，二人都是藝術鑑賞家和畫家，但風格刻意與傅抱石迥異。前者受西方印象派影響，其色粉作品如人大情大性；後者一樣「好色」，但畫的是細密但抽象似襌繞畫。

都作古了。

天妒紅顏，蕾蕾於2014年除夕前離開了；2017年傅益璇也白頭人隨黑頭人於南京辭世，但音容宛在。最想念昔日與二人在她們康樂園的家賞畫聊天，母女講起傅抱石的南京舊事，不時又互相「腰膶」。記得蕾蕾揭母親自小綽號孫二娘，正是《水滸傳》中賣人肉饅頭的母夜叉；傅益璇回敬蕾蕾是哪吒托世，昔日在加拿大執雞毛掃追打女兒，她爬上樹嚷着要報警，老娘大笑拋下豪語：「好！報警前你叫定白車！」蕾蕾最喜歡我偷拍她們的一張合照，母親敲她的頭，她伸脷扮痛，她倆就是這樣在笑罵聲中相依為命，在苦難人生化悲傷為苦笑。

傅家遭抄家打壓 留下寥寥小品

傅益璇親撰的《傅家記事》更似是一本文革災難史，寫上世紀六七十年代傅家遭抄家、打壓，錢糧被紅衞兵清剿一空幾乎斷炊，傅抱石慘被挖墳，骨灰散失。傅益璇憶述，把畫作東藏西掩不是辦法，傅家無奈把傅抱石逾300張精品上繳，留下寥寥一些小品，還有一埕傅抱石臨死也捨不得喝的陳年花雕。如今《傅家記事》仍是我的床頭書，臨睡前不時會揭幾頁，看作者第一身把悲憤轉化陰影來講述。記得老人曾感嘆，經歷了苦難，必然比別人多一種能力和看待世界的角度。

那天在蘇富比先睹為快張大千潑墨之作《無象之象》和梅潔樓藏的四屏巨畫精品，目不暇給的當下，我被一張傅抱石的《太白〈廬山謠〉詩意》吸引，像被點了穴久久未能轉睛。這幅作品傅抱石創作於1942年，於1965年曾亮相香港藝術館展覽，之後一直未再曝光，這次在春拍中亮相並覓尋新主。

傅抱石寫李白並不稀奇，他畫人物最維肖維妙，寫過湘夫人、屈子、麗人行，又寫過《蘭亭圖》、《洗桐圖》。「我本楚狂人，鳳歌笑孔丘。手持綠玉杖，朝別黃鶴樓。」傅抱石這張畫上寫了《廬山謠》，並提「壬午四月」，正值傅氏埋首創作「壬午重慶畫展」，估計是為展覽特製之作。當時他是美術史教授，繪業尚未有成，那時正是他建立個人藝術地位重要的里程碑。

以李白視野 畫出詩中畫面

蘇富比中國書畫部主管葉卓敏跟我分析，傅抱石估計是嘔心瀝血研究《廬山謠》的內容，再以李白作第一身主角的視野，把詩的畫面詳盡細緻地展現於畫上，變成自家作品。為甚麼知道是嘔心瀝血？因為畫家還把構思這作品和創作過程也一一寫於紙上。「1934年傅抱石在日本看過梁楷的《太白行吟圖》，深受感動而進行二創，除了重新揣摩咀嚼《廬山謠》，刻意每一字一句化成影像，無論形容山勢或仰視效果等都忠於原詩，惟特別強調作品中的李白像是仿效梁楷，不叨前人的光，日後他也沒有重複過這主題。」

《太白行吟圖》是南宋畫家梁楷所創作的一幅水墨畫，現藏於日本東京國立博物館。作品描繪了李白的形象，畫面上沒有任何背景，只用寥寥數筆呈現出「詩仙」李白的仙氣。與此同時，這作品也是梁楷通過對李白的刻畫來抒發自己的情感，二人皆「嗜酒自樂」、不拘禮法，梁楷曾被稱為「梁瘋子」，少時因偏安南宋而氣憤無奈，只能寄情筆墨、借李白其人來抒發鬱悶。

傅益璇說過父親曾對她的創作教誨，「嫻古人之筆法，富胸中之丘壑」。意思是說，作畫，心中要有主題、筆法要有功力和個性；這幅《太白〈廬山謠〉詩意》就是全面的實踐。

鄭天儀

文藝平台「The Culturist 文化者」創辦人、大業藝術書店主人