旅行對每個人的意義不盡相同，對日本攝影師小川康博（Yasuhiro Ogawa）而言，旅行更是一趟be myself的過程。在七八十年代的日本社會，單親家庭總易受到歧視，作為一名單親媽媽的兒子，離開自己成長的地方，是小川唯一感到自由自在的途徑。「我10歲時已開始一個人去旅行，記得當火車離開故鄉車站時，我頓時感到一種釋懷。」

場景朦朧 看不清恍如夢境

從小嚮往旅行的小川，1993年從神戶乘搭輪船到上海，開始漫長的亞洲之旅，足迹遍佈中國、緬甸、印度及柬埔寨等，在交通不便的年代，還遠赴埃塞俄比亞及危地馬拉等國家。「這些地方對我來說是未知區域，令我覺得很吸引，每次我看地圖時，總幻想有一天會在所有這些地方旅行。」他曾多次遊歷中國，到過黑龍江、西藏、內蒙古、山西、青海、東北等地，他旅途中的照片，不少是在火車及鐵路旁拍攝。「日本的國土面積有限，相反鄰近的中國有廣袤的土地、有無數的村莊，以及猶如蜘蛛網一般的公路與鐵路。」

小川的旅行離不開攝影，攝影的題材也大多圍繞着旅程。1990年代初，他深受巴西紀實攝影師Sebastião Salgado的作品啟發，從而踏入攝影領域。只是，小川的鏡頭不像Salgado一樣關注貧窮、戰亂等議題，或者壯觀的大自然風景，他的作品並非為了記錄世界，反而注重彼時彼刻的情感，透過攝影感受與眼前事物的共鳴，那一瞬間可以是風景、靜物或人像。那種拍攝的情緒就如波浪，興之所至時，就是按下快門的訊號。印度拉達克（Ladakh）地區一位在襁褓中熟睡的嬰兒、在西藏拍攝的一雙皮靴、黑龍江火車站的一對戀人，這些對象似乎沒有關聯，卻共同構成他旅途中的回憶。

2018年，當小川康博踏入50歲時，忽然有種五十知天命的自覺，意識到生命已結束了一半，於是決定重新審視過往拍攝的所有黑白底片。這段年輕時背包旅行的回憶，正如重溫一場舊夢，於是他將攝影集命名為《The Dreaming》。實際上，他的照片總是朦朧或看不清細節，恍如夢境。「我感覺自己每時每刻都在發夢。我很喜歡朦朧的場景，所以盡可能選擇在雨天或白雪紛飛的日子旅行。在這種情況下，我可以輕鬆地處於夢境般的狀態中，能更專注拍攝。」

沖曬照片 沉澱回憶的過程

對他而言，攝影也是冥想的過程，這也是他喜歡拍攝黑白菲林及在黑房工作的原因，黑白照片與現實人生有種距離感，而沖曬照片則是沉澱與回憶的過程。他如此形容在黑房的感受，「厚重的遮光窗簾和兩道門阻隔着外界，黑房安靜得好比海底深處，昔日的旅程彷彿浮現眼前。」攝影集包含86張來自世界各地的黑白影像，不依據時間及地點編排，也不能單純理解為風景照片。「對我來說，製作攝影集就如剪接一部靜態版電影，照片拍攝的時間和位置都不重要，重要的是呈現當中的情緒與感受。」

旅途中有興奮與渴望，有等待與落寞，那種無憂無慮地漫遊的感覺，在疫情蔓延的時代，或許只能憑空想像，這本攝影集及展覽誕生在如此的環境下，自然別有一番意味。「回顧過去，我慶幸能在沒有疫情、無需戴口罩的年代旅行，即使疫情在不久的將來結束，恐怕也要很長時間才能恢復那種自由自在的旅行，這確實是一件很可悲的事情。」

The Dreaming

日期：即日至5月2日

時間：11am-6pm（星期三至日）

地點：Blue Lotus Gallery（上環磅巷28號）

顯影

IG:photogstory

是個關注影像及攝影師故事的平台，採訪香港及國際攝影師之餘，也會從日常生活入手，重溫經典照片背後故事。