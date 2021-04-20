傳奇攝影師W. Eugene Smith的名字，在新聞攝影史上家喻戶曉，以他及日本水俁病為原型的電影《毒水曝光》（Minamata），去年在柏林電影節特別放映時，已引起熱烈迴響，飾演攝影師的Johnny Depp固然可圈可點，而水俁病事件背後的環境污染問題，更值得我們關注及反思。

顧名思義，《毒水曝光》聚焦在熊本縣水俁市的毒水事件，自1930年代起，當地的化工廠窒素公司不斷排放含有水銀的毒水，導致許多村民患上怪病，不僅發育緩慢、身體畸形，甚至死亡。Eugene Smith與日本籍妻子Aileen前往日本，在《Life》雜誌揭發當地的水俁病，最後令居民獲得合理的賠償。

電影並沒太多着墨攝影師的輝煌過去，只透過在他腦海閃現的片段呈現其名作。曾任職《Life》雜誌的Eugene Smith，二戰期間曾跟隨美軍拍攝塞班島、硫磺島等戰役，以一幅幅震撼畫面揭示戰爭的殘酷。拍攝沖繩戰役時，他被炮火所傷，及後一直被疾病折磨，於是慢慢沉迷酒精。到電影開場時的1970年，他的身體狀況進一步惡化，對酒精的依賴也更嚴重。不熟悉攝影師的人，難免覺得眼前的他十分落魄，生活潦倒、舉目無親，同時酒不離手。不得不說，Johnny Depp滿臉白色鬍鬚的造型，確實與Eugene Smith頗為神似。

當時的他負債纍纍、情緒也不穩定，不過這位充滿使命感的完美主義者，依然在1971年展開人生最後一個拍攝項目，在水俁市記錄這場工業污染對環境及人類的傷害，當中的代表作是《智子入浴》（Tomoko Uemura in Her Bath），這幅經典相片的構圖猶如米高安哲奴名畫《聖母憐子》，以溫柔的瞬間反襯受害者的痛苦。儘管對這幅擺拍的作品非常熟悉，然而從大銀幕上見到照片的瞬間，仍覺非常感動。

半世紀後 工業污染更嚴峻

電影改編自真人真事，然而卻不可當是百分百的真實歷史。在電影中，工廠為阻止Eugene Smith出版照片，僱用暴民毆打他，他在左眼暫時失明、身體嚴重受傷時拍攝《智子入浴》。實際上，被毆打的經歷發生在照片拍攝之後，可見這個處理明顯是為加強電影的戲劇化效果。又例如，由淺野忠信飾演的受害家庭男主人松村，女兒不幸患上水俁病，矛盾的是他卻要幫化工廠打工以維持生計。這些細節及角色設定，固然令電影更有張力、角色變得鮮明，同時凸顯出當地人的無奈。

電影的另一個支線是Eugene Smith與妻子Aileen，他們在拍攝期間日久生情（實際上二人在踏足水俁市前已是戀人），這樣聽來彷彿比較浪漫，同時避免一開始花很多時間講述二人如何走在一起，從而快速進入主劇情，在於觀影的角度，感覺是合情合理的。然而電影沒有說的是，他們在製作《Minamata》這本書時，比Eugene Smith年輕31歲的Aileen已提出分開。攝影集在1975年出版，獲得業界一致好評，可惜成功來得太遲，他的經濟狀況依然令人擔憂。隨着《Life》雜誌的停刊，圖片故事（Photo Essay）最精采的年代已經終結，彷彿宣告屬於他的時代也結束了。三年後，他因中風離世，終年60歲。

《毒水曝光》的水俁病不是單一事件，後來在新潟也發生類似的水俁病。電影完結後不要急着離場，銀幕上以一系列照片講述過去多年發生在全球不同地方的環境污染事故，半世紀過後，工業污染仍然是全球性災難，而且情況更加嚴峻。若然各國政府及企業不重視環境問題，即使有更多《毒水曝光》或《追擊黑水真相》（Dark Waters）等電影，同樣於事無補。

《毒水曝光》4月22日在香港上映。

顯影

IG:photogstory

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