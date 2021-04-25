之前幾篇討論關於農作物的根莖枝葉，在園藝角度來說，這三個器官（根、莖、葉）的生長階段，稱為「營養生長」。當這三個階段成熟後，就到了開花結實的階段，稱為「繁殖生長」，生物的終極目標就是繁殖，把基因傳留下去。

不是所有的植物都是會開花的，在悠長的生物史中，開花植物出現得比較晚，有一個浪漫的說法：「當花兒展出微笑時，恐龍就滅絕了」。以前的古生物學家推斷，開花植物是在一億多年前出現，那是恐龍時代的晚期（近年來發掘出新的化石，把開花植物的出現時間推前到一億六千萬年前）。開花植物又稱為「被子植物」，比起更為古老的孢子植物（如蕨類）和隱花植物（如松柏類），它的優勢就在於「基因」的轉移及交換效率，開花的植物進化出雌雄蕊結構，以花粉（精子）方式傳播到遠方，不同植株的基因能更有效率的重新組合，在物競天擇之下，能篩選出更強健的後代適應環境的變化。

開花植物受惠於基因的交換效率，短短時間就成為陸地上最主要的植物，也演化出更多植物物種（是地球上最多物種的植物類別），花朵的演化也成為植物能否留下來的關鍵，有的以燦爛的顏色吸引昆蟲動物來幫忙傳播花粉，有的動之以利，以花粉和花蜜來回饋幫忙傳粉的昆蟲，也有的演化出驚人的花粉數量以風傳播，總之是要把自己的基因傳到遠方，創造出更強的後代。

有價有市 辣椒辣度升一百萬倍

回說農業，現在我們的食用植物品種，九成有九都是開花植物，園藝學者和農夫以人工雜交和篩選的方式，縮短了要用上千萬年進化的演變行程，現在只需幾十年以至幾年便能把植物大翻身，變成營養豐富又高產量的農作物。早幾年前網上流傳一幅十七世紀靜物畫家Giovanni Stanchi一張畫作內的西瓜，內裏白色跟空洞的部份跟現今紅澄澄的西瓜大異其趣，十足是「中伏」買到的劣質農產，但當時卻已是美味的成品了。人類為了自己的口腹之慾，用三百年時間把西瓜改造到面目全非，全靠「花」這個器官。農作物的傳粉行為分為「異花授粉」和「自花授粉」兩種， 很多葉菜類和瓜類作物都是前者，多數透過昆蟲傳播花粉，所以它們的變異性頗大，很易跑出新的變種，例如冬瓜跟節瓜本身就是同一個「種」，兩者完全可以交配繁殖，所以很多業餘農夫在留冬瓜種時，發現把上年留下的種子再種出來的變成三不像，就是因為上年的冬瓜在開花時受粉於節瓜或其他品種的冬瓜。自花授粉的代表則有茄科和豆科作物，它們可以以同一朵花花內雄蕊的花粉授精（好一些異花授粉植物不會接受自己的花粉授精），而結構上也相對封閉，雌雄蕊很快就在花內接觸「洞房」，不用昆蟲們幫忙，這些植物在演化上是不利的，但在欠缺傳粉條件時卻能好好留下子孫。不過，自從它們得到人類「垂青」之後，便開始由人類幫它們雜交「進化」，好像辣椒內的辣椒素忽然有價，人類就只用了十多年便把辣椒的辣度提升了一百萬倍，原因是製造有價有市，用來打仗的胡椒噴霧。

農夫有時也會嫌棄農作物開花的行為，認為要授粉了才有瓜果生出來太麻煩，便開始培育出「單偽結果」的農作物，不用授粉便結果，溫室青瓜就是一個典型的例子，不用人工授粉或養溫室蜜蜂，節省不少成本，也少了消費者不愛的青瓜核。人類為了自己的慾望，一時利用了植物的花去創新，一時又抑制它們的開花行為，農業技術的演變就在這種糾纏下進行着，美國著名作家Michael Pollan曾寫了一本暢銷書《The Botany of Desire》，寫出人類跟農作物變化的糾結關係，絕對值得大家找這本書來看看，實在非常有趣。

坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子，拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情，希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。