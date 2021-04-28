奧斯卡最佳電影，果然是大熱門《浪跡天地》（Nomadland）。我的最愛，是贏了最佳原創劇本的《超犀女王》（Promising Young Woman）。

導演兼編劇Emerald Fennell，即是《王冠》（The Crown）個卡米拉，演員出身，也做過編劇，寫過《血腥迷戀伊芙》（Killing Eve）。第一次執導長片，一鳴驚人。2017年，《不得鳥小姐》導演Greta Gerwig，也是女演員，才第二次執導，之後再拍《小婦人》（Little Women），證明成功非僥倖。女權抬頭，讓有才華的女性得到相對公平的機會，才出到《浪跡天地》出到《超犀女王》，畢竟是件好事。

不識時務搞事 注定是悲劇

三十幾年前的《暴劫梨花》（The Accused），Jodie Foster被公開強姦，告上法庭，取不回公道不止，反被社會指摘。三十年多來，好像進步了，好像沒有，依然blame the victim。累積的壓力越大，反抗力也越大。來到《超犀女王》，女主角本來是個醫科生，七年前因為未能阻止青梅竹馬的女同學被侵犯，憤而退學，情願當個咖啡店員工，清貧地跟父母生活，過着社會上認定是低等的生活，也不願跟罪魁禍首們過着同一樣的幸福人生。

為贖罪好，為儆惡懲奸也好，每個周末，她總會打扮得要幾性感有幾性感，落夜店，扮飲醉，等待被執屍。獵物一旦上釣，以為有免費大餐可享用，她便似《最佳損友闖情關》的吳君如，突然回復清醒，在男人身上強行紋字。當年的加害者往後固然若無其事，早早忘掉前事；忘不掉，也詐作忘掉。就只有她不能放下。連受害同學的家人也勸她move on，再苦，總要生活。在blame the victim的大前提下，執着，讓他人活得不快樂，才是罪大惡極。

女主角也動過心，想過move on。失敗，還是想報仇。不單止要向強姦犯報仇，也向視若無睹的旁觀者報仇，向一味追求大事化小小事化無的當權者報仇。拿五歲女童被虐打致死的案件來比喻，女主角眼中，有罪的，不單止女童的父母、外婆，也包括學校的老師，甚至整個教育制度。在一個講求生活如常遠遠多於追求公義的世界，女主角的行為，叫不識時務，叫搞事，注定是場悲劇。

這是戲劇。戲劇需要滿足觀眾口味。觀眾需要開心。看《超犀女王》，一直推測結局肯定大團圓，沉冤得雪，女主角終於move on到，願意做回一個被社會尊重的好醫生，以後不再去夜店替天行道。估不到劇本不落俗套。誇張點形容，竟有少少讓我想起《七宗罪》（Seven）。《七宗罪》結局，警探Brad Pitt的老婆被殺，連環殺手Kevin Spacey跪在面前，老差骨Morgan Freeman力勸拍檔收手，一出手就輸。Brad Pitt還是一槍射爆Kevin Spacey個頭。二十多年來，我相信有很多編劇也寫過同樣具震懾力的劇本，沒有被老闆下令修改的，不知有沒有三個。算好了，在荷李活；在中國，老闆開綠燈，還要過政府一關。你看一看《少年的你》？

寧願錦上添花 也不予鼓勵

電影當然跟女權有關。不似Reese Witherspoon或Charlize Theron監製的作品，《超犀女王》會讓普通觀眾看得比較舒服。可能，因為它夠真實。真實是，男性固然欺凌女性，很多時候，女性欺凌女性，更無情。而且，女權之上，電影還問了一條更大的問題：每次有事發生，總有人會衝出去勸失意者堅強一點，時間一過，自然康復，回復正常。彷彿，如常生活是所有人的終極追求，無法正常，便犯錯。《超犀女王》告訴你，有選擇的，至死無法放下傷痕，至死無法回復所謂的正常，也不代表你有病，你可能只是比一般人多了一份道德感，少了一份自私。

電影選來Carey Mulligan做女主角，而不是看上去更加惹火的性感尤物，例如Margot Robbie。尤其Margot Robbie是其中一位監製。有人覺得，要Carey Mulligan做一個吸引到無數男人大讚beautiful的美女，有點勉強。實在太過高估男性。以我個人經驗，有得揀，男人當然揀Margot Robbie；不是人人也不是時時，有得揀。看見Carey Mulligan穿上短裙全身乏力地躺在梳化，個個男人也動起色心，合理非常。合理過五千萬噴水池被幾滴沐浴露弄壞。用把口噓寒問暖，又不是用行動，有甚麼難度？讚人beautiful是不用任何成本的。至於，舊同學一見到Carey Mulligan，飢渴到連口水也肯吞下，又如何解釋？只能說，未食過就是未食過，男人重視完成夢想的決心，肯定遠超於重視賣相。何況，如果符合觀眾期望，用Margot Robbie扮演同一角色，潛台詞豈不是絕色美女才有需要避免惹人犯罪，最好着樽領衫去蒲；其他尋常女子，打扮性感少少，就不是引人犯罪是自己犯罪？OKOK，我認我偏愛Carey Mulligan，《少女失樂園》（An Education）才不過十二、三年前的事，年頭看《考古奪寶》（The Dig），她竟然由少女一跳跳到貴婦級別。奧斯卡最後還是為Frances McDormand錦上添花，替她在影后殊榮上，維持住百發百中的紀錄，也不肯鼓勵一下Carey Mulligan。不要緊，逆向思維，可能只不過代表Carey Mulligan還未似師姐Renee Zellweger，曾經滄海到一個地步，演任何苦情角色也入型入格。

方俊傑

觀塘長大，壹仔打滾，偏愛西片、西劇、中日韓美女。利物浦快樂球迷，非西人一個。facebook : 方俊傑