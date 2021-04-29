香港的崩壞，對很多人而言，看到中共直接插手控制香港這表面的政治部份，看不到一國兩制下的衝突，在本質上是東西方文明秩序的碰撞。香港成為大英帝國殖民地只有一百五十年，由清道光1842年開始，而共產黨的歷史比香港更短，一百年還未到。但這兩制背後，是西方五百年清教徒文明與二千年專制皇權的角力。

英治香港的「觀念秩序」Ethos不是源自華人，而是英國強加香港，甚麼是觀念秩序呢？這是古希臘哲學家亞里士多德使用的概念，意思是一個社區、國家的信仰傳統與公共精神，也就是一般常民所依循的社會倫理規範。香港的公共精神及社會倫理規範，包括公平公正、程序公義、權力制衡、自由寬容，是源於宗教改革之後的基督教清教徒。至於中共治下的強國，根本不是甚麼外國貨馬列思想，而是中國歷史第一個大一統皇朝秦政的現代版，背後整個國家的觀念秩序，同香港一套是不相容，猶如IOS作業系統用在386電腦之中。

今天介紹余杰的重量級著作《大光：宗教改革、觀念對決與國族興衰》，全書共分為三卷，分別是卷一 《清教秩序五百年》、卷二《歐洲的歧路》及卷三《華夏轉型兩百年》，他宏觀分析英美、歐陸及中國、日本，自十六世紀宗教改革運動以來的五百年歷史變化。作者認為現代世界奠基於以英美為首的清教徒國家之上，這些國家興盛繁榮乃源於清教徒的觀念秩序，當中包含了三種要素：「一、注重歷史傳統，講究權力制衡的保守思想，推動了三權分立、政教分立的憲政國家政體，具體展現在日內瓦、荷蘭的城邦共和制、英國及美國的憲政體制。二、重視勞動及天職的觀念，發展出榮耀上帝的資本主義倫理。三、神聖的契約觀念，確立人權與財產權的法律規範，奠定了現代法治社會的基礎。」香港，毫無疑問是屬於這個西方清教徒文明傳統！

割讓香港 「千年未有之大變局」

至於今天所謂「中華文化」，余杰認為是肇始於二千餘年前秦始皇，由漢繼承並開啟天下一統模式的「秦漢秩序」，「秦漢秩序」有五個元素：中央集權的郡縣制度、編戶齊民的戶籍制度、鹽鐵國營的國家經濟，小農為主體的農業文化，與以「天朝」為中心的朝貢模式。如果以這秦漢秩序中的五大元素量度今日的中共，大家會發現驚人地相似。在近代二百年當中，由於西方文明的入侵，中國人也試圖改變，而在這段變革歷史中香港登上了舞台。1841年鴉片戰爭後，中英簽訂南京條約，割讓了香港，中國正面臨「千年未有之大變局」，對於西方文明挑戰也作出回應，首先是在器物層面，追求船堅炮利的「自強運動」；然後是追求體制革新、君主立憲的「維新運動」；隨之而來是更激烈的共和辛亥革命；最後是思想文化徹底打倒傳統的，追求民主科學，提倡全盤西化的「五四」運動。這些改良及革命，帶來了更大的混亂，結果一百年前在蘇聯共產黨支持下，1927年國民黨軍北伐成功建立黨國體制，顛覆了共和體制的民國政府，1949年中共又擊敗國民黨建立中華人民共和國政權，至此追求改革求富求強的中國人，最終又回到了「秦漢秩序」來，成為大一統專制國家。

在晚清帝國衰落時期有兩個地方走上另一條「異端」之路，香港及台灣，當中華文明偉大復興之時，首先要滅掉的就是這兩個異端。今天秦漢體制取代清教徒文明，香港人的觀念秩序也要重新洗牌，建立新一套黨國崇拜以取代理性主義。

讀余杰這套書，你會對香港現在發生的事情，有多一重體會。

劉細良