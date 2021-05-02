農民種菜種米那是常識，而文人雅士去耕田也是可以的，但只可以是玩票而絕不能為謀生工具，當是賞玩花鳥蟲魚的一部份，否則就流於下乘。傳統中國社會中的「士」、「農」界別看似模糊，但實則森嚴，農民始終是下層草根，掄起鋤頭就只是為了「搵食」。

不過，我小時候卻見不少農夫會在門前窗下種點吃不得的花卉賞玩，我的母親非常愛花，說起兒時在國內當地主女時，家中合院種的蘭花依然興致勃勃，但落難後到了香港務農求生，不敢再奢求可種高貴的梅蘭菊竹，就向鄰家討來幾朵乾了的「千日紅」來種。千日紅原產自中美洲，特點是耐旱耐瘠、花期很長，可以由盛夏開至深秋，小小的紫色花球密密生於綠葉之上，頗惹人愛。

依稀記得母親把那破爛的鋅鐵製小兒浴盆放在門前並倒入泥土，隨便搓碎千日紅的乾花球，把種子撒在盆土上澆澆水，就算種好，幾星期後即能長成開花。

剛好那時電視正播放着日本的動畫片《花仙子露露》，露露遇上了花仙國的使者，希望她能找到七色花拯救花仙國，於是露露就帶着一貓一狗（花仙使者）和變身魔法棒遊歷歐洲，尋找傳說的七色花去……那時候我只有幾歲大，除了愛看卡通之外，最愛就是每集片尾會因應該集內容，介紹一種花卉的花語，原來每種花都代表一種情感，那時候一邊看着母親的千日紅一邊看着卡通，期盼哪一集會提到門前的千日紅呢？又哪時候露露才會找到七色花呢？

到我再大一點、三四年級時，上學途中更看到各家各戶都有種些不同的花花草草，用盆種的鳳仙花、雞冠花，在空地生成一大叢的茉莉，禾堂邊不知是野生還是刻意種的仙人掌和落地生根，也有鐵絲網纏繞着的蔦蘿。回到學校，圍籬用的是假蓮翹，會長出小小的紫色花兒和橙黃色果實，較高一點的有大紅花和吊燈籠，這兩種都是朱槿（Hibiscus）一類，雌雄蕊具備，有五片碩大艷麗的花瓣，還有綠色的花托，最好用來教導小朋友關於花的構造。大紅花跟美人蕉又是可吸吮花蜜的花材，不過學校種的就萬不能採吮，因為有校長的棒子警戒着。鄉村學校的工友必有一位花王，這個名稱挺有意思，花中之王是管理全校花草的人，校長、老師和學生都非常尊敬，因為當年一眾村校比的不單止是成績，運動、校風、甚至校園景觀都是分高下的地方。

漫山千日紅 永恒的愛情

當年的花草多是由花王自行留種培育的，多年生的一品紅（聖誕花）和大紅花，就會自行扦插。8月暑假時，把一品紅剪成一段一段，每三支插入一個瓦盆中，重陽後便見枝葉繁茂，聖誕節時即能盛開，為冬日的鄉下校園添上西方節日色彩。草本花卉方面，春天最漂亮的是四季秋海棠（Begonia），那跟北方的海棠樹完全不同，前面加上一個「秋」字，以資識別（雖然在南方，秋海棠是全年開放的啦），同樣原理的還有「秋櫻」（大波斯菊），在日本是用來區別春天的櫻花。夏天的校園就以夏堇、雞冠花和千日紅為主，到了秋天就是萬壽菊的天下，小學生最愛向花王叔叔討點萬壽菊種子回家種植，那可是百分百會成功的花草，我跟弟弟就成功把它種滿自家門前，得到不少讚嘆。

童年的鄉間沒有蘭花之類高貴的花卉，但我由千日紅起，卻認識了草根世界的花之美，剛才談到的花仙子動畫，最後露露走遍全歐洲也找不到帶來幸福的七色花，卻在保護自家被破壞的庭園時，用淚水滋養出一朵七色花出來。當全世界以為男女主角，要帶着七色花回國當國王王妃過着幸福的日子時，他們居然覺得真正的幸福是為更多人帶來幸福與希望，放棄王位兩個人回到地球去撒下更多的花種，結局時一片山野長滿了千日紅，而千日紅的花語是──「永恒不變的愛情」。

坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子，拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情，希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。