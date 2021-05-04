踏進中環世界畫廊，迎面而來的是六扇屏風，屏風上氣勢磅礡的山峯像是一幅傳統的山水畫，其實這是台灣藝術家吳季璁利用藍曬作品創作而成的效果。他在與展覽策展人郭瑛的對談中說：「我很喜歡作品能迷惑觀眾，既模糊攝影與繪畫的界線，也探索水墨畫的可能性。」

吳季璁喜歡探索不同媒介的創作，作品涉及攝影、錄像及裝置藝術，似乎不能將其歸類為傳統的畫家。實際上，他自小已作國畫、水彩畫、素描等練習，「經過15年的繪畫訓練，拿起畫筆時我可以很快地創作，但感覺只能用一種方式進行創作。」現年40歲的吳季璁，2004年畢業於國立臺北藝術大學美術系，深受東方傳統美學影響的他，大學時期開始探索攝影、錄像及光影裝置等媒介，融合東西方藝術風格，萌生出獨特的創作之路。

2006年的作品《灰塵》，借助攝影機及投影機等工具，將空間裏的灰塵粒子投射出來，隨着觀眾在空間裏走動，灰塵如螢火蟲般在畫面上飛舞閃爍。他認為，數碼攝影雖然拍攝更方便，也能很好地控制效果，但卻缺乏創作的偶然性。他回溯攝影歷史，發現古老的藍曬法/氰版攝影（Cyanotype）其實是一種很開放的攝影方法，它透過陽光進行創作，不同的天氣令作品產生迥異的效果，也更能與其他藝術媒介結合。

與宣紙結合 與水墨融合

誕生於2012年的作品《皴法習作》（Wrinkled Texture），正是以藍曬法替代筆墨，在宣紙塗上感光材料，記錄彼時彼刻的光影明暗，皺摺的紙張效果猶如岩石，藉此呈現出山巒的宏偉氣勢。皴法是一種水墨畫技法，以書法的筆墨精神勾勒出山石的紋理及質感，從而投射畫家內心的山水景物。在《皴法習作》作品中，吳季璁透過藍曬法與宣紙的結合，將水墨與攝影融為一體，用當代方式觀看中國水墨畫。「我的內心是一個畫家，只是用畫筆以外的方式去繪畫。」

藍曬的顏色深受陽光強度影響，當吸收越多紫外線，藍色就會變得更深。一般的藍曬會用水彩紙，它的表面有一層塗層，顏色只會停留在塗層表面。吳季璁則選擇用宣紙做藍曬，宣紙是一種沒有塗層的生紙，雖然很薄，但堅韌，能夠將顏料吸收在紙張的纖維裏，令顏色有更多層次，讓作品有更多可能性。他的作品裏，往往在數十張藍曬宣紙中，只能挑選及裁剪出一幅理想的《皴法習作》作品，透過皴法的紋路呈現出山水畫的意境。

創作如冥想 極消耗體力

之後數年，他繼續研究藍曬法及宣紙，2015年的作品《氰山集》（Cyano-Collage），擺脫畫面的佈局及畫作尺寸的局限，將數十幅藍曬宣紙在畫布上進行剪輯拼貼，從而建構出峯巒雄偉的景象。由於宣紙的質感非常柔薄，方便他將其貼附在畫布上，再塗上壓克力膠進行固定。其間他也會貼上白紙，用手指在畫布上抹走多餘的紙張，以呈現中國畫的留白效果。「我想像自己站在山峯上看着這幅山水畫，這裏應該有瀑布、那裏應該有河流，過程很像創作中國畫，只是我用手指進行創作。」他說創作過程很像冥想，非常有趣，但卻十分消耗體力。

傳統的山水畫以水墨及畫筆呈現山水風景，吳季璁則以藍曬法及拼貼剪裁的實驗手法，演繹山水畫的意象。他的作品遊走於攝影與繪畫之間，不但以當代視野延續山水畫的美學精神，同時也探索東西方藝術媒介的可能性。

顯影

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