一位年輕女記者，從大學到今天，不時聽她到修道院短住幾天，跟修女訴說心裏疑惑及秘密。周末，她完成修院冥想日子，又來探我，從孤島到老村海邊。

甚麼人會想做修女、尼姑？我想過，但身邊的人聽了總會笑着扮制止。紅塵中出家，過程一定是個矛盾。在戲曲、戲劇裏，尼姑與修女，往往從絕望中走到希望。唐滌生《帝女花》一度避世做尼姑的長平公主，最好看的男女之情不在〈庵遇〉，而是〈上表〉的前文後理。心愛的男人，為了國家大事，約你仰藥飲砒霜？會寫詩的公主，筆力斤量不在言情，而是描述國難。怎樣跟一個奪去自己家園的新主人陳情？上表的重點，是講條件。

大時代抉擇 生命的矛盾與希望

皇帝女最叻不是唔憂嫁，而是看通倫理天道，所以，長平一開始就選婿艱難，懂得吟詩作對是基本，有才情又有人格才重要。戲碼上，公主父死國破家亡，而最最傷心，是還俗那刻，又被心愛的人出賣，以為駙馬周世顯賣「女」求榮，魚目混珍珠，氣得拿着銀簪一步一步走下樓台，還呸他一下，甚至想自刺雙目，怪自己有眼無珠無品味。當得知一切原委後，死還是不死？這一回，長平公主的人物性格，沒有to be or not to be的煩惱，寫劇情的唐滌生，表述導演意志，抽象氣節，與理想陳述，多於西方探索人性內心掙扎。

《帝女花》的大時代吸引。新朝、舊朝裏的人如何過渡？收買人心，你肯賣幾多錢？像梁醒波、林家聲演的周鍾、周寶倫父子，本想替公主駙馬牽線到新朝，收買遺民，同時自己也撈個俸祿。所以，大時代之中，總是有兩種人。先不說好人或是壞人，但總有堅持與不堅持的人。公主與駙馬肯在清廷圓婚，主要條件是要釋放在囚弟弟，留一個寄望。大明氣數已盡，花燭斷腸枉留名，而人，最重要處理眼前的事，「先安泉台父，後釋在囚人」，這就是長平上奏的條件，也是前朝公主家與國的尊嚴。

白雪仙演長平，是命中的藝術。她入乾清宮之時最後兩句說白：「怕到乾清尋血跡，風雨經年尚帶黃」。烈女公主敢犯龍顏，這才是皇族跟皇族的氣派。三百遺臣大場面，她又笑又喊，笑緊都可以喊，她的機智，在於明白能翻弄人心之時，才能講條件。結果，清帝就順她意，把十二歲太子釋放，姐弟未及重逢，又要分離，長平唱道：「弟郎你投懷莫聚倫常愛，且去杭州會福王。自有香魂一縷暗追隨，你在離懷莫向宮庭望。」這就是生命的矛盾與希望。縱然未有贏，但先不要輸。

捉迷藏人生 找到了很快又分開

為甚麼說風雨經年尚帶黃？這年頭，要講清講楚。請教專門研究唐滌生作品的陳守仁教授，他說，「帶黃」，指乾清宮血迹清洗後，一年風雨，仍留黃色。教授現正在中文大學文化管理課教「粵劇與香港文化」。

長平世顯仰藥保留節義，也就是保存自己的文明價值觀，是很戲劇化的昇華，但不是沒有出現過的。幾多土著被入侵時，跳萬丈崖自盡，類似歷史，在以色列、南美洲旅遊時，都聽過。古巴土人送我代表幸運的黃色及啡色貝殼，我還留在家裏飾櫃。回說戲中遺臣賣主求榮夢碎，有一種忠誠的，總是無癮地辭官歸故里，這是現實的預言。公主駙馬天宮快樂過神仙，是心理上的自我安慰，也是道德理想。

「只是，邊個肯去死呢？」老朋友插嘴。故事講到這裏，當然不能投射到現實。正如明朝也沒有BNO或其他，寫戲曲是無法有去國移民這條橋的。只是，描述遺民的希望與生存，旨在反映大時代的人性。是選擇，是好惡，不盡是對錯。

所以，等一個人，等一個國家，要有理由。有時，不怕等下去沒結果，只怕，等出另一個真相。我問剛結婚不久的長毛梁國雄太太陳寶瑩，跟長毛共處一室，朝夕相對，其實是怎麼樣的？「不就是一個看電視，一個自己做自己嘢囉。」她認識長毛數十年，直至某一次，在高處望下去，看見正在說話的長毛，突然發現，怎麼這個男人，跟自己很像樣，「從鼻子以上，都很似。」

找到相似的人，很快又分開了。等得獄中相見，又沒有相視，這就是捉迷藏的人生。陳寶瑩有次去探長毛，一直望着手上寫好重要事項的那張紙，一條一條讀出來，至她讀完了，才發覺十五分鐘已到，沒看過長毛一眼，就要離開。走時，她看着那塊迷離的砂面玻璃，有點懷疑，「我曾經想過，這是不是長毛呢？還是他們換了一個假的長毛給我。」

長毛詩意 婉轉囑妻「睡覺開燈」

你知道長毛的溫柔是甚麼？別人去探長毛之時，鐵漢託人對陳寶瑩傳話，她覆述：「佢叫我晚上睡覺之時，記得要開燈。」

他留下漫漫長夜一盞房燈，要她在愛人光明心意中安睡。因為，怕黑的不再是她，而是不在她身邊的那個在囚的人，怕她半夜醒來，走下原屬兩人的那張床，怕她萬一在漆黑中跌倒，那才是兩個人生命不能承受的煎熬。暴烈與溫柔，長毛，本來就活得像個詩人。

冼麗婷

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