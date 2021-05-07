渡輪駛入銀鑛灣，梅窩碼頭在望。曾幾何時，到大嶼山旅行，只能乘渡輪到梅窩轉巴士，小時候，腦海中的梅窩便等於大嶼山。曾經好奇海灣在鑛場出現之前，是以甚麼為名，畢竟銀鑛只有約160年歷史，而梅窩現存村落的歷史可追溯至明朝，宋帝昺曾以此地作行宮，只是個傳說，碼頭上一塊南宋名臣李昴英有關的「李府食邑稅山」徵稅界石，卻足證當年開墾聚居歷史。

青嶼幹線通車後，特別是港鐵東涌線開始運行後，這裏不再是交通樞紐，有一段長時間，自己也轉由東涌進出大嶼山，感覺上交通時間更易掌握。但隨着經東涌的人流急增，因為市鎮發展，也因為遊客驟增，決定避開往東涌的擠擁車廂，重返已變得幽靜的梅窩。

石器時代器物 人類聚居史推前

梅窩從農田、鹽田變避風漁港，再變身度假勝地，然後又冷清下來，甚至有點荒涼，疫下又再次熱鬧起來。雖然近年已多經梅窩出入大嶼山，但也多是中轉，最近一次特意為梅窩而來，已是幾年前隨龍舟隊參加端午競賽。近日再訪，也算是為梅窩而來，不過是灣畔歷史更悠久的萬角咀。

萬角咀雖屬梅窩範圍，但位處海灣盡頭偏僻海角，有種世外桃源感覺。2016年時的人口調查，村內只剩五位居民，連居民代表也選不出，從前卻曾為繁盛聚落，另一塊被發現的「李府食邑稅山」界石（已經移送香港歷史博物館），地點便在萬角咀。1958年港大考古隊在沙灘發掘出眾多石器時代器物，1999年古蹟辦又發現唐代窰狀建構及和大量青銅時代銅器，把人類聚居歷史推至史前。

往萬角咀，目的地主要是村旁沙灘與海角連島沙洲，從梅窩有水泥村徑連接，輕鬆易走，但為避開村中惡犬，也為了增加行程趣味，每次均從竹仔灣開始，沿海岸綑邊前往。海岸線並不算難走，幾乎沒有險位，卻仍有怪石、石巷石室可賞。當潮汐水平面在1.5米以上時，一些陡峭位置，便得高繞跨越，臨近萬角咀沙灘的一個海溝位，需要攀爬技巧越過。

到達萬角沙灘，灘右有碼頭，灘後是村落，沙灘便是當年考古發掘遺址。選擇不進村，繼續綑邊往灘左海角，查過潮汐進退時間，正午時分退至1米以下，可以登陸海角小島葫蘆洲。在海角吃過午餐後，連島沙洲已完全露出水面，到島上轉一圈，走出小島東岸，坐巨石上眺望坪洲、周公島跟喜靈洲之間一片水域，東大嶼人工島填海工程，在議會再無反對聲音下，恐怕將順利上馬。海洋環境改變，永遠無法修復，亦威脅附近島嶼沿岸及陸地生態。

俯瞰將消失水域 攀上275山頭

走過沙灘，繼續綑邊到狗虱灣前，政府爆炸品倉庫禁止進入，鐵絲網旁有明顯荒徑沿電線桿上山脊，應是電力公司為維修所開闢，同時也是早期的紅膠木植林帶，正植花期，白花漫山。現時植林多採用原生品種，早年卻是生長迅速的外來品種，果實雖然不適合本地雀鳥食用，對生態環境也非全無貢獻，在紅膠木護蔭下，林下原生灌叢已趨成熟，見大斑豹紋尺蛾在花間飛舞，看來對紅膠木花蜜頗有興趣。

以前走過的電線杆路，越走越迷糊，決定沿隔火帶橫移，回到明顯山脊路，可俯瞰萬角咀及狗虱灣，還有很大可能會消失的那片水域。接回從梅窩往大水坑神樂院的水泥路，意猶未盡，再接電線杆路登「紅水山」。這個海拔只有275米的小山崗，有人只稱275山頭，左面山谷，原是因興建高爾夫球場而消失了的紅水村。山路急轉向下，進入一清幽溪谷，曾在冬季到訪，黃葉滿地，有點金秋時節奥入瀨溪的影子。

過溪之後，接回明顯山徑，左經高爾夫球會通稔樹灣和愉景灣，右則沿溪下降一段，折往神樂院。這是大水坑的右源，溪水看來清澈，但知道維護溪旁高爾夫球場一片綠茵所需要的大量殺蟲劑與化肥，「澗癡」如我，也不會貿然觸碰溪水。高爾夫球會1983年開幕，大水坑下游神樂院在八十年代初不再在此養牛產奶，也許只是時間巧合，卻是明智之舉。

Daniel-C

好山愛水的城市野人