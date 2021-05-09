花是植物的繁殖器官，植物開出花兒可不是為了讓大家欣賞，而是關係着生死存亡的競爭，不過這可能是世界上最美麗的爭鬥。花的美麗芳香原是用來誘惑昆蟲，但人類則以另一種目光看待花的性感：農夫想着如何控制作物的花開花落，增加收成；茶農想着如何以花入茶，增加香氣；蜂農為了飼蜂，四處找尋花田蜜源；香水商提煉花水精油，造成高價奢侈品；廚師想着如何以花入饌，創新菜式；花商不停培育新種，宣傳「花的美」，商品化後的艷麗花卉，背後是金錢世界……

根、莖、葉子、果實如果可以食用，都會被人類拿來培育成農作物，其實花又何嘗不是，大家吃的菜蔬有不少都是花，西蘭花、椰菜花是最典型的例子，不過菜心、芥蘭的味道跟花也大有關係，很多植物為了繁殖，會在開花時把大量養份送到花器，所以當菜心芥蘭在抽薹之際，花蕾剛現之時，菜薹顯得特別甜美，花蕾的甜味就更為豐富，韭菜花、蒜心比韭菜蒜仔甜美也是一樣原理。這些「菜用」花器可能已不大像花了，但也有很漂亮的食用花的，金針花（萱草）就仍然能以花的姿態放入人類的口中，外國的花饌就更為豐富，特別是西方飲食中的「沙律」，因為沙律以raw food為主，入饌的鮮花更能發揮它們的氣味顏色，典型的有香菫菜（viola）、荷葉蓮（nasturtium）和琉璃苣（borage），這三種食用花除了顏色吸引，能增強食慾之外，它們也各有獨特的味道：荷葉蓮有芥辣氣息、琉璃苣有青瓜味。如能在清晨採收即時食用的話，花內的蜜汁就會更為清甜，不過，也只有農夫和園丁才能享受到這最高滋味。此外還有西葫蘆花、香蕉花等等也能入饌，做出種種特色菜餚，不能盡錄。有時候把花放進茶裏也別有風味，中國有茉莉花茶而外國有玫瑰花茶，另外還有桂花、菊花、金銀花、蝶豆花茶等：桂花氣息氛芳、菊花清熱、金銀花能治口腔發炎症、蝶豆花為夏日飲品添上誘人藍色……近年咖啡風席捲全球，甚至出現了咖啡花茶呢！

蜂蜜依賴果園 提煉香水精油

我們除了吃着花兒之外，蜂蜜也要依賴廣大的果園農場，才能大規模生產。現在大家在市面上見到的荔枝蜜、龍眼蜜，其實是游牧養蜂人到不同果園採集的單一蜜源蜂蜜，紐西蘭、澳洲的牧場果園，更以此跟蜂農合作，製作出不同的三葉草（clover）、苜蓿（alfalfa）等標榜藥用功效的蜜糖，其實三葉草和苜蓿都只是牧場的綠肥飼料作物，採集成蜜是二次使用的聰明手段，而麥蘆卡樹蜜糖就更是紐澳蜜糖的皇牌產品，原本只是原住民的山草藥，經科研及市場推廣之後，隨即變成數十億的地區產業。

蜜糖雖然值錢，但又比不上精油花水，奢侈品之中，香水應該是佼佼者了，用來提煉精油的花卉，最有名的應是中東一帶廣泛種植的「大馬士革玫瑰」（Damask Rose）了，需要大量人手採收的玫瑰花加上特定氣候的生產條件，高度限制了它的產量，使大馬士革玫瑰成為香水界的寵兒。不過，香港台灣近年有不少年輕人非常有創意，利用傳統的「阿婆仔」香花提煉出絕不輸人的本土花水精油，現在香港已有「白蘭花」的精油生產，稍後更可能會有薑花、梔子花、九里香和茉莉花精油出現呢。

花比起菜來說，更屬於奢侈品的世界，比起食用必需品更具經濟商品價值。番紅花、丁香都是自古以來的高價食材，甚至比金子更貴重，而藥用的花、香水香薰用的花、食用花等等，都出現在各方面的高價消費市場，花可真是最吸金的農作物，想起來荷蘭人創立的期貨市場也是由鬱金香而起。花非花，更是白花花的銀紙。

坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子，拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情，希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。