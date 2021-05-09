天台，香港其中一道特別風景，晾衫、種花、BBQ，天台上盡見人生百態。別以為天台只是唐樓或村屋才有，原來公屋也有。近年大部份屋邨的天台都「閒人免進」，只有部份舊式屋邨天台仍開放予居民使用。

著名圓筒形設計的勵德邨於一九七六年落成，全邨八座大廈上蓋都有天台公園，分別有圓形及長方形設計。位於二十七樓上方的圓形天台及長形天台都有長椅及健體設施，長形天台面積更超過二千平方米。但原來剛落成的勵德邨曾在長形天台上建了兩個網球場，後來更成立了網球會。曾居住勵德邨四十五年的老街坊王先生就是當年打網球的常客，「網球總是會跌落街，那時幾十蚊一筒，打一小時就沒了兩筒網球！有時候更會打中天線。」

昔日球場已拆掉，建築師協會副會長衞翠芷博士認為其中問題是安全性，因普通的網球場圍欄至少要高三米多，要在天台上興建高圍欄，必須考慮大廈建築結構及球場對居民的滋擾，「以前大家不太重視私隱或不覺得噪音有太大問題，大家都可以容忍。例如以前大家會在走廊打麻將及練歌，但現在大家覺得這樣是騷擾。」

房屋＋教育問題 催生天台學校

除了造成滋擾，現時的天台上增添了不少大廈公共設施，亦局限了天台的可用性，如食水及沖廁水的大廈水箱、消防水缸、升降機機房、士多及天線等，現時勵德邨的天台，主要是住客們的休憩用地。

但要數公屋天台最有名的用途，當然是天台學校。衞翠芷博士說：「五十年代，二戰後除了住屋問題，教育也是一個很大的社會問題。當時政府利用第一及第二型公屋的屋頂做天台小學，例如樓梯附近有遮掩的做課室，中間地方就做操場。」一九六三年有近一百四十七間天台學校。直至七十年代開始出現免費教育，《1971年教育法案》規定適齡兒童須入學，更多地面校舍落成，天台小學也被淘汰。

最多用途的公屋天台，非房協的觀龍樓莫屬。一九六八年落成的觀龍樓因為A至G座連在一起 ，猶如一條龍而得名「觀龍樓」，整個設計更獲奧克蘭建築協會頒發建築設計獎。觀龍樓樓高二十層，大廈建築屬於長形大廈（Slab Block），幾座連在一起，衞翠芷博士說：「大廈連結起來有一個好處，就是更堅固。廿幾層樓也不矮的，受風壓時可能會傾斜，就如很多人在手拉手，就能減低前後晃動的可能性。大家去新加坡看Marina Bay Sands，其中也是因為天台串連在一起，但其實這裏也是。」這樣的設計也令觀龍樓的天台面積超過三千平方米，天台上有小型遊樂場、農莊、健身設施及居民協會。觀龍樓因地勢問題須依山而建，因此許多社區設施都建於大廈內，從而生成這個社區性用途的天台。

華富平台式公園 設有緩跑徑

大廈天台除了有公園，不少屋邨的停車場或商場天台也有公園，七十年代落成的華富（二）邨是首個有獨立商場的屋邨。因為地點偏僻，當時運用了英國新市鎮的模式來興建，望能做到自給自足，於邨內設有街市、學校、圖書館及停車場，而停車場上蓋也出現平台式公園，有球場、跑步徑及遊樂場等。衞博士說：「這種平台比較矮，通常高度僅在十五米以內，所以空間設計自由度較大，可以任你設計。」建築層面上，天台的面積必須小於或與大廈平面面積相等，而停車場平台進行球類等活動亦避免了直接對居民造成滋擾。

但天台公園也不是舊時代的產物，由柴灣工廠邨大廈改建、二〇一六年落成的柴灣華廈邨也有個位於五樓的天台公園，有綠化帶、散步徑及健體設施。衞博士說：「它本來是第一型公屋設計（H形），大廈夠長。做綠化屋頂可以降溫，也比較美觀，減低熱島效應。但現在新式的大樓設計，十字型或雙十字型要放水箱、喉管、太陽能板，要做到休憩用途就更困難了。」天台公園源自舊時的土地問題，不過現代土地問題仍未解決，早幾年就有人提出把天台發展住屋用途，未來的天台會不會住人，我們就拭目以待了。

記者：陳靜雅

攝影：鄧欣、潘志恆、鄭明川