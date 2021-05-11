社會大眾對露宿者的印象，大抵離不開吸毒、酗酒或沉迷賭博，傳媒往往只關注露宿者數字及貧窮率，或者簡單歸因於房屋政策或貧窮問題。當我們把目光凝視這群無家可歸的人，會發現他們不只是冰冷的統計數字，也是有血有肉的人，同樣充滿有溫度的故事。

最後時光 凝視溫柔不煽情

資深攝影記者高仲明近日舉辦展覽「放逐」，他並非藉此探討所謂貧窮問題，也沒強調任何統計數字。雖然以傳統的紀實攝影手法拍攝，不過展覽的形式卻跳出新聞攝影的思維，在光影作坊的空間裏，用三件裝置作品分別重現他們居住或生活的環境，由卡板、紙皮搭建的「房屋」，就是他們的容身之地，相比起一張圖片一句文字的展覽方式去講述露宿者現狀，這樣的處理手法無疑令觀者更加了解、感受他們所處的環境。展覽以電腦螢幕或投影機結合緩慢的音樂，用照片講述雄叔、在港出生的尼泊爾人阿Sing及「維園犀利哥」Simon Lee三位露宿者的故事，令觀眾沉浸在他們的世界，而他們再不是面目模糊的個案，而是能牽動觀者情緒的露宿者。

香港的貧富懸殊問題越趨嚴重，關於露宿者、劏房甚至籠屋的報道，早已屢見不鮮，每位攝影記者或多或少有接觸過這類題材。高仲明與露宿者的相遇緣於2014年，當時他原本到旺角小巷拍攝外國塗鴉藝術家的圖片故事，因緣結識居於小巷的露宿者雄叔。「雖然他長期露宿街頭，但他居住的地方非常整潔，還把小巷打掃得井然有序。」雄叔與一般的露宿者不同，身患癌症的他，寧願自食其力做清潔工，也不願拿綜援。在往後的相處中，二人逐漸成為朋友，高仲明開始定期記錄他的生活，雄叔也慢慢談及他的過去。

雄叔年輕時曾經風光過，他曾吸毒及入獄，有過兩段婚姻，無奈都以妻離子散告終，最後淪落街頭。雄叔是高仲明的樹洞，令他可以抒發情感，「雄叔知道我情緒低落，很懂得關心人，2014年正值雨傘運動，我去旺角拍攝時，他會提醒我工作時要小心，這令我很感動。」

不久後，雄叔逐漸消瘦、病情也急轉直下，當高仲明翌日再去找他時，雄叔已氣絕身亡。雄叔曾留下遺願，希望能重見仔女，高仲明在社交網絡尋回他失聯的家人，並拍攝雄叔出殯的畫面。

高仲明說，要進入露宿者的世界殊不容易，其實他們也渴望被人關懷及了解，他透過長時間與雄叔的相處，令照片有出色的紀實效果。高仲明的影像向來比較陰沉，這系列雄叔的照片不見煽情或強烈的視覺衝擊，反而有一種溫柔的凝視，去記錄雄叔生命中最後的一段時光，令人動容。拍攝期間，雄叔及攝影成為他的精神支柱，也為照片賦予另一層意義。展覽以「放逐」為名，表面上是在講述被放逐的露宿者，然而這些露宿者居住的地方，也是高仲明的放逐之地。

淪落背後 擴闊無家者想像

在世人眼中，露宿或許是被社會放逐的結果，是無奈之下的委曲求全，當走近他們的生活後，才發現情況並不總是如此。患有癌症的雄叔，晚年曾獲發公屋，但他面對着家中白牆，反而覺得不習慣，短住過後重返街頭，他覺得這裏才是他的歸宿，希望有人幫他「收屍」。展覽另一位主角維園犀利哥，很多傳媒曾報道他的故事，他讀過大學、曾過中產生活，有感工作沒有意義才選擇露宿街頭，之後更帶領導賞團，向人介紹他的露宿人生。展覽「放逐」雖然聚焦露宿者的故事，某程度上卻擴闊我們對無家者的想像，「露宿者未必是因為行差踏錯，才導致最後淪落街頭。」

放 逐

日期：即日至5月30日

時間：11am-1pm、2pm-6pm (二至日)

地點：石硤尾白田街30號JCCAC L2-02光影作坊

預約參觀：form.jotform.com/211150388972458

圖片由《壹週刊》及高仲明提供

顯影

IG:photogstory

是個關注影像及攝影師故事的平台，採訪香港及國際攝影師之餘，也會從日常生活入手，重溫經典照片背後故事。