林鄭月娥在香港電台做主持，朋友說望她第一眼就不想再看下去，她望住鏡頭時左右碌動的眼珠，大家第一印象便認為在講大話，欠誠信。我們一直以為自己很理性，對公眾人物的評價，是根據客觀事實為準則，不要以貌取人，但同一時間，傳統智慧告訴我們：「相由心生」，面相實際反映一個人的內心。

華人信奉睇相，把臉孔視為命運地圖，揭示出一生起落，西方的面相學，則視之為性格地圖，可以閱讀臉孔主人的隱藏性格。究竟以貌取人，純屬偏見，還是有科學根據呢？

今天介紹一本嚴肅的心理學著作，普林斯頓大學心理學教授亞歷山大·托多羅夫（Alexander Todorov）的著作《顏值：從第一印象到刻板印象，臉孔社交價值的科學解密》，這不是教大家做睇相佬，而是反其道而行，分析我們「以貌取人」的心理，人是根據甚麼原則，憑直覺去判斷這個人是否可信，是否具領導才能。

本書提出一個十分有趣的議題：人們總是認為第一印象前後相當一致，自信地認為自己能可從相貌判斷對方值得信賴、帶有威脅，或是帶有支配霸氣，托多羅夫要探究人類心智在建構別人第一印象時所運用的判準，究竟是甚麼？作者創造了「顏值」（face value）這概念，分析我們如何從面貌容顏有限資料推論出各種意義來！

他在普林斯頓大學做了一個「以貌取人」實驗，以即將舉行的美國參議院議員和州長選舉為實驗對象。學生們在各選區的候選人中，先選出兩位眾人認為篤定當選者，然後把大頭照兩人一組並排，再要求學生用極短的時間判斷，哪一位候選人比較有才能。實驗中學生要從陌生選區挑出勝利的候選人，他們判斷的唯一資訊就只有容貌。選舉結果出爐後，學生認為勝選者，同時在實際選舉勝出者竟高達七成。這結果十分震撼，反映了大家都是「以貌取人」。實驗中的學生與當區選民，運用相同的心智結構憑容貌推論出此人是否可信及有能力。

只需40毫秒 推斷對方個性

托多羅夫利用設計的電腦合成圖片來作進一步研究，通過受訪者給照片評級，比較不同照片的得分，然後團隊製作數碼照片拼圖，精確顯示出推論背後容貌相關的細微特徵。 從眉毛的形狀到面部骨骼特徵，原來整個臉部細微的差別，在在影響我們的推論；包括是否具有勝任力、控制力，性格外向或者值得信任。當然人們不願承認自己以貌取人這樣膚淺，托多羅夫認為我們的無意識不論何時都在對他人容貌進行評價，人其實只需 40 毫秒就能快速推斷出某人的個性，比眨眼時間還來得短，而且三四歲的兒童也會「以貌取人」，之後我們一生也繼續「以貌取人」。

我們有時會用「合眼緣」來解釋，遇到某些陌生人特別投契，初相識時特別好傾，這一切背後，其實都是關乎「顏值」，眼眉形態、眼形、鼻樑、下巴、笑容這些加起來，在第一眼印象形成當下一刻，就已經作出了推論。

劉細良