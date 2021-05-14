別山乘越是劍御前與別山之間的鞍部，年前首次攀登劍岳，因積雪未融，決定放棄，在劍山莊過了一晚後，便啟動後備行程：立山連走。在劍御前小屋稍作停留，告別劍岳，向東面的別山南峯進發。

多年前首訪立山黑部，仰望屏風般屹立於室堂東方諸峯，早有一登的想法，但總覺得路線不算太難，交通也算方便（登山口就在室堂車站附近），留待年紀稍大、體力下降之時也不遲。之後幾次再訪室堂，立山群峯連走一直不是行程之內。一般來說，稱作「立山三山」的連走路線，從南到北，走過的分別是淨土山、立山和別山。立山是日本三大靈山之一，古代山岳信仰中的聖山（另外兩座是富士山及白山），有時也單指雄山，但嚴格來說，立山連峯之中並沒有單稱為立山的山峯，而是把包含雄山、大汝山和富士折立諸峯之山塊，總稱為立山。

一般人串走立山三山，會從室堂出發，先登淨土山，再過立山諸峯，然後在別山以西的別山乘越下降雷鳥平。也有逆走三山的，從淨土川畔開始，先爬升500多米到別山乘越的劍御前小舍。我從劍山莊回程，中途在劍御前小舍轉入往別山小路，省了這500米爬升。

別山南峯西南，是海拔2,874米的「巻道」（日本山岳用語，即避開峯頂的橫腰路），看見山頂仍為殘雪覆蓋，雲霧又湧來，雖有GPS在手，還是走路迹清晰的巻道比較安全。途中越過幾道岩場，不算困難，接近盡頭時，便遇問題了：面前一片幾近垂直雪坡，有登山人士在其上挖出一條棧道，身上有冰爪，本可直立小心走過，但融雪季節，坡頂殘雪幾天來緩慢下滑，棧道已成只可伏地爬過的坑道。不想走回頭，也衡量過環境安全，決定卸下背包，像小狗般爬行，推着背包越過雪坡。到了盡頭接回主登山道，才看見「殘雪期有雪崩危險」的警告牌，因為是逆走，此時才看見，也許另一端也有類似警告，只是沒留意到。事後回想，融雪季節，始終有雪崩危機，不宜冒險。

峯頂休憩所 旺季未至空無人

一般人爬山，會留意要走多少個山峯，我卻比較留意山坳（日本山岳用語是「乗越」，乘越即是鞍部），因為到達了乘越，意味又是另一個攀爬的開始。立山三山路線不只三座山峯，卻只有三個乘越，起始時的別山乘越（劍御前與別山之間）、真砂乘越（別山與真砂岳之間）和一之越（雄山與淨土山之間），意味着某幾座山峯之間其實只是稍微下陷，不足成為「乘越」。登真砂岳一段，怪石嶙峋，卻無積雪，回望劍岳與別山一帶，雲霧中若隱若現。

到頂之前，有分支小路往「内蔵助圏谷」内的「内蔵助山莊」。雪溪中見一貫通雪洞，想起一些在雜誌上見過的冰洞外望的美麗照片，但恐有崩塌危機，不敢入探。一直從事「内蔵助」雪溪研究的立山火山口砂防博物館策展人飯田肇先生，多次在此深入探測，曾發表報告，指出底層發現永久凍土和冰川流動證據，估計約1,500至1,700年歷史，是真正的萬年雪。

真砂頂上俯瞰「内蔵助圏谷」的雪溪，就算對冰川研究興趣不大，雪溪旁盛開的高山花卉，深山金梅、白山一花、小岩鏡，色彩繽紛，亦足以令登山者流連忘返。急斜山道登上海拔2,999米之富士折立，所謂山頂，是怪石嶙峋中一尖岩冒起，不似前面大汝山之平闊。繼向大汝山進發，平緩而上，左面則是面向黑部的急峻山壁。海拔3,015米的大汝山，是立山最高峯，峯頂對下有山屋一間，是為「大汝休憩所」，掛起食堂賣店的牌匾，也許旺季未至，空無一人。

屋旁有崎嶇小路登頂。在立山信仰興盛的江戶時代，雄山被奉為「立山之神」，阿彌陀如來的化身，大汝山供奉的是「白山之神」，富士折立是「富士之神」。本以為起碼會有座小神社，卻只見一巨石縫中，一根搖搖欲墜的立柱，下有名牌及一些修行人士放下寫上日子的「奉修行」木牌。頂上無甚文物，卻是眺望雄山及俯瞰御前澤冰河的極佳地點。2012年6月，日本雪冰學會在雪溪發現的冰體，確認是日本稀有的現存冰河。

海拔3,003米的雄山，上有雄山神社，也是最多遊客登山參拜的遊點，是日卻只有我一人獨享，當然，還有負責收參拜門票的工作人員。雄山之巔，面積不大的台地上，一座木造神社，遠方槍岳、黑部川源流的水晶岳與雲之平，隱約可見，想不到一個月後，便置身其中。

Daniel-C

好山愛水的城市野人