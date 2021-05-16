「開花結果」四字真的是深入民心，不過事實卻非必然。我剛入行時在另一農場教導業餘農夫栽種技術，經常會有人投訴：「有人偷採我的瓜啊！」最初聽到時，當然非常緊張，雖只是一瓜一菜，但始終是農場內的失竊事件，必須嚴肅處理。不過，農場既無閉路電視，亦無看更24小時監控，自然找不到賊人，後來更有人會進一步說：「下面那個XX農友，鬼鬼祟祟，可能是他幹的……」那可更麻煩了，因為已涉及指名道姓的指控了，如無確實證據，「拿錯人」就糟透了。就算我裝作聽不見這些指控，敷衍行事，那些指控就會流入農友圈子，隨水擴散，越滾越大，最後一發不可收拾。

無可奈何之下，我惟有抽絲剝繭，變身成農田福爾摩斯，由最微小的地方着手發掘真相。首先，當然要調查「當事人」或「控訴人」了，歸納一下，這些指控來來去去都是那幾人，而且多是互相認識的，即是所謂的「小圈子」了。我想：那偷瓜賊如果不是跟這幫人有仇，斷不會只偷採他們的成果，會不會其實他們已生出一種錯覺，並在圈內發酵，出現了「捉鬼」疑雲呢？第二步就是看案發現場了，他們所指被偷的瓜果，根本發現不到任何剪摘的截口，詳問當事人是哪個位置的瓜被採，又有多大，卻得到非常搞笑的回答。

結果具備一定條件 施肥採光缺一不可

農友說：「我上星期來的時候看見有花開，一個星期後都不見果，定是有人偷摘了……」我不禁莞爾，惟有回答：「先生（女士），不是開了花就有果的，而且，葫蘆科植物的花是分雌雄兩種的，叫做『同株異花』，大部份是只生花粉的雄花，只有少數有子房部份的是雌花，那些才有機會結果囉……」當事人不服氣又爭辯說：「那總會有一些雌花生出來啊（其實他們都不知哪些是雌花呢）！還是會結果呀！一定有人偷採。」惟有再進一步解釋：「雌花就算生出來，也要具備一定條件才能成果的。好像女性要生小孩，也要過五關斬六將呢，不一定行完房就會有孩子的。瓜果要成功出現，第一步是授粉，如果是雨天時開花，欠缺昆蟲傳粉，雌花就不能授精結果了。其次是營養條件，欠水欠肥當然會有一定影響，但最怕的是採光不足，如果沒有適當修剪多餘的枝葉，互相競爭陽光，落果的機會便大增。再者，就算上述的都過關了，之後可還有瓜實蠅的侵害，有機栽培就只有適時套袋去保護瓜瓜，否則也是沒用的……」農友看着自己的一棚亂葉，一臉茫然，雖然不知他（她）聽得明不明白，但總算不再一再喊「拿賊」了。

花開花落、花落結果，看似是三歲小孩的常識，但真實的自然界卻是殘酷的，一百朵花兒開放，其實只有數朵能成功長出健康的果實種子，再由種子重新長成新株就更是百中無一。農夫的工作，就是要提高果子長成的機會，首先挑選健康的種子幼苗來悉心栽培，管水管肥；農夫要懂得適時修剪，減少枝葉互相競爭陽光，把養份陽光留結最有「希望的果子」，之後更要好好保護，才能長成美味的果實。很多人以為農夫只是「撒種人」，但真正的農夫是默默工作，不停承受失敗挫折，一次又一次重複嘗試的「耕作人」。遇上天氣狀況、情緒失控就大喊「捉鬼」，不但自己沒有收成，也會嚇怕身邊努力工作的同伴農夫遠走他鄉，放棄吾土繼續深耕細作。大家當下應該放下偏見，一起抵禦風雨蟲孽迫害，當個耐心的農夫互相扶持。

坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子，拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情，希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。