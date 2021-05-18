世紀疫症下，藝壇也換了風景和新常態，網上拍賣天價藝術品、NFT熱潮，連藝術館都氾濫着AR新搞作。停辦一年後，今年香港兩大國際級藝博會Art Basel HK及Art Central由3月延至5月並開鑼在即，惟規模比上屆實體展減少逾半，部份畫廊是藝術品到人唔到，靠「衞星展位」派本地人員坐鎮、線上、線下夾攻互動銷售；有畫廊更首度接受收藏家用虛擬貨幣交易，磨拳擦掌迎接藝術新經濟模式。

去年Art Basel（巴塞爾藝術展）原慶祝50周年，但因疫情肆虐活動全部取消，Art Basel HK也由實體展轉為網上，然後去年10月「典亞藝博」（Fine Art Asia），舉辦「藝薈香港—由巴塞爾藝術展呈獻」，首次當代藝術與古董連合交叉銷售。新常態下，2015年加入、一直是「空中飛人」的Art Basel亞洲總監黃雅君去年也大多時間留在老家馬來西亞WFH，上星期才完成回港後隔離與部份傳媒茶敍，介紹今年藝博會部署，她說：「去年是具挑戰性的一年，但也充滿機遇，香港仍具備藝術樞紐的優勢，越來越多外國收藏家關注亞洲當代藝術。」

早陣子M+的收藏引起社會熱議，面對香港實施《國安法》後首個國際展博會，黃雅君接受傳媒訪問時強調：「一切跟規矩，不會面臨甚麼問題。」並指Art Basel HK向來有設評選委員會機制，嚴選藝廊及藝術家，確保質素。

2019年Art Basel HK共有242間畫廊參與，入場人數達八萬多。今年第九屆的Art Basel HK於5月19日開始VIP預展，展期至23日。

受疫症影響，參展畫廊縮減逾一半至104家，超過30間來自東京、北京和台北等鄰近亞洲地區。

新媒體互動 打破藝博會框框

在旅遊限制下，56間藝廊負責人無法親身出席，展方特設「衞星展位」，委派本地代表擔任工作人員介紹和處理交易。全新數碼項目「巴塞爾藝術展：香港現場」（Art Basel Live: Hong Kong）將與實體展會平行舉行，呈獻網上展廳及一系列直播活動、每日節目放送及虛擬體驗。

過去幾年在中環海濱舉行的Art Central ，今年移師灣仔會展，與Art Basel HK同期、同場較勁，參展畫廊亦較2019年的逾107間大減至48間，部份是國際畫廊，截稿前公眾票已全派完。今年大會特設全新線上平台Art Central Capsule，透過數碼形式讓公眾於網上世界虛擬參與展會。

Art Central總監Corey Andrew Barr接受記者專訪時，被問及如何在疫症下調整策略？他直言迄今仍不斷調整，「因為出國困難但集團又意識到國際畫廊渴望參與，必須構思具彈性、能加強跨界的新媒體互動方案，於是研發出Art Central Capsule的網上銷售平台。」

他又說，團隊過去一段時間不斷研究疫下對策，事實上科技不只改變生活，還有藝博會生態。「過去十年，世界各地的藝博會差不多清一色倒模製作（homogenization and replication of fairs）。今次這種做法，明顯嘗試打破框框，把焦點轉移到另一方向，為國際化的觀眾帶來更切合時代、社會的訊息。」談到最大的挑戰，他認為是在非常時期做好準備，也沒預計過在公開網上報名首天便已滿額。疫下兩個藝博會都特別加強防疫措施，包括參展單位必須做檢疫、加強巡查在場人士戴口罩等。

不過，疫情持續似乎並無減退藏家買藝術品意欲，有報告指2020年全球藝術品網上銷售比例上升至25%。策展謀略方面，大部份參展畫廊都傾向以聯展為主，並且推出針對年輕收藏家的新興作品。

網上銷售升 新晉藏家廿來歲

David Zwirner Gallery於Art Basel HK展出駐紐約比利時藝術家Harold Ancart的全新作品，以及Josef Albers、Mamma Andersson、Marcel Dzama、劉野、Lisa Yuskavage等作品，部份創作橫跨多種媒介，包括繪畫、素描、版畫、攝影和雕塑。總監許宇表示，去年至今疫症對畫廊銷售影響不大，他說：「世界停頓，成熟藏家及新晉藏家有更多時間研究藝術，接觸網上資訊令他們拓闊了收藏的視野，新晉的藏家越來越年輕，不少藏家只有二十來歲，他們對當代藝術、潮流藝術都特別有興趣，也樂於擁抱科技，所以我們也會積極研究拓展這範疇，新媒體藝術與傳統藝術品並重是未來走向。」

Ora-Ora─香港首推NFT藝術品畫廊

「疫症不只改變了人與人的交流，也改變了人與藝術品的互動。」金融界出身、Galerie Ora-Ora（方由美術）創辦人梁徐錦熹年多前已聘請科技專才研究有關領域，Ora-Ora成為Art Basel HK首家推出NFT藝術品並接受虛擬貨幣交易的畫廊，將展示藝術家彭劍和吳欣達的第一批NFT藝術品，並在加密平台OpenSea上開設了畫廊商用戶口。展期內，畫廊也將接受藏家以比特幣和以太幣在Art Basel上購藏藝術品，包括張燕子的《面具》系列，一組100個口罩，呈現藝術家疫下在紐約的生活。

「其實我們一直在探索數碼平台和新媒體藝術的未來。NFT以數字加密為藝術品作身份驗證，創造出真正獨一無二的作品，亦保護藝術家。我們的NFT藝術品的特點是，及後每一宗轉讓交易，藝術家和畫廊都可以收到佣金，這是對行業翻天覆地的改變。」市場對NFT的炒作爭議聲背後，梁徐錦熹更清醒的看到技術的核心。

Art Basel HK & Art Central

日期：五月二十至二十三日（公開展覽）

地點：灣仔香港會議展覽中心

採訪、攝影：鄭天儀

部份圖片由受訪者提供