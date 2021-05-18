五月，韓麗珠新的散文集《半蝕》出版了。韓麗珠的前一本書《黑日》，得到了第十四屆台北國際書展非小說類的首獎。《黑日》中大部分的文章寫於2019年四月之後，那年香港從六四到反送中，是街頭運動能量爆發至最高，並也開始面對更嚴酷考驗的一年。《半蝕》則大部分寫於2020年，是全球疫情爆發，政治管制趨嚴，向內收縮的一年。這確實就是我們所處的這個時代，經歷著急速的擴張與收縮，且一切仍然在發生之中。

或許正是這樣特殊的時代處境所致。在世界的擴張與收縮之間，於《半蝕》之中出現了一種「內面的空間」。比之《黑日》又更不同。韓麗珠在《半蝕》中的書寫，更像是在時間的腔體內面，極深之處，呼吸著所有變化無常。這樣的「內面位置」，或許有些像疫情時代隔離或避免外出的人們。但其實，在我感覺裡，那更像是村上春樹小說中主角經常會進入的洞穴——村上小說的角色們往往在那無時間之處，等待著轉化發生，且轉化也唯有在進入那樣的洞穴深處時才會發生——《半蝕》正是一個那樣的空間。那深沉、被未知包圍、但容納轉化發生的洞穴，我想正是韓麗珠的寫作位置。

在與孫梓評的對談中，韓麗珠提到：「『半蝕』其實是，在我看來，我的世界以及外在世界的一種共同狀態。物質的轉變，從固有的狀態，轉變成液狀，然後，不同物質彼此交融，互相侵蝕，最後，再次固化。而現在，世界置身於這種轉化，只是，一半融蝕，一半完整而已，尚未完全成為液狀。在我個人的層面，母親在年初去世，我原以為她會康復。於是，那一段日子，我無法用力地思考（用頭腦思考，是堅硬的形狀），只能感受和以直覺思索（這是水狀），那也是一種『半蝕』。」

面對轉化 重回樞紐位置

那半蝕的狀態，洞穴的空間，既是世界的，也是個人的。其中存在著共時性，或許文學讀者會更能理解。對我而言《半蝕》的內部空間感是非常明確的。我自己在讀這本書的時候，也經常能感到，它將我連向在我之內的某種空間。雖說是在我之內，又向外連結。恆轉如暴流，外在事件接連不斷地發生，因果相續，其間的線性彷彿是暴力的。然而在時間的內面，更深的因、與更深的果所存在所呼吸之處，脈息微微，恍惚若有光。在那樣的空間裡，我們面對的是自己也是世界的轉化，兩者合一，似同心圓，重新回到自己是樞紐的位置。樞紐的力矩在禪定之中伸展，由己而外。那是進入時間的內面的力量。

張惠菁

台灣作家