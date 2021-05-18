植物與裸體，看似風馬牛不相及，在居港法國攝影師Ben Felten的雙重曝光拍攝之下，卻呈現出一種毫無違和的夢幻美感。他以藍曬技術將影像印製成實體相片，為作品增添詩意及浪漫感覺。

對從事電訊業顧問的Ben而言，攝影只是興趣，2014年他移居亞洲後，開始以菲林相機進⾏街頭攝影。「拍攝菲林的其中一個有趣之處是多重曝光，讓影像畫面看起來更豐富，令我十分着迷。」植物及人像均是他感興趣的拍攝題材，植物有獨特的形狀及生命力，十多年前在法國時，他曾拍攝過一系列爵⼠樂⾳樂家，而今則結合這兩種題材創作出雙重曝光影像。

最初拍攝的人物是穿着衣服的，但與植物圖案的效果並不協調，直至2019年，他嘗試拍攝裸體，才發現與植物的結合十分搭配。「我不會強調我拍攝的是裸體作品，只是裸體比較適合做雙重曝光。拍攝時，我更留意光線的效果及人物的動作姿勢，如何更好地呈現植物的圖案及形狀。」透過這系列作品，他藉此帶出關注及愛護大自然的訊息。

膚色深淺 呈現不同細節

創作時，他先在維園或香港動植物公園拍攝質感、形狀比較有趣的植物，盡量保留所有細節的清晰度，然後再在同一卷菲林以白色背景拍攝裸體人像，以突出雙重曝光效果。當以黑色背景拍攝時，植物與裸體則彷彿融為一體，感覺身處同一個環境拍攝。他說拍攝過程總是很神奇，存在很多偶然性，一卷菲林往往只有數張成功。「不同深淺的膚色呈現的效果不盡相同，深色皮膚或畫面中較暗的位置，身體上會呈現更多植物細節，不同人的皮膚、鬍鬚、動作，也令影像呈現出不一樣的美態。」

這系列雙重曝光作品非常夢幻，人體上的植物有的看起來像刺青，有的則有樹影婆娑的效果。當他以藍曬法印製照片時，更有一種工藝的美感。十年前，Ben曾接觸過藍曬法，去年夏天因疫症關係，他無法回法國老家度假，在忽然悠閒的日子裏，他開始重拾當年的藍曬樂趣。過程中，他先將雙重曝光的菲林影像製作成數碼負片（digital negative），然後在水彩紙塗上感光物料，再於陽光下顯影。

「藍曬法就像一個很理性的科學實驗，任何人都能創作藍曬相片，而且有不錯的效果，但要百分百達到理想中的效果，卻非常困難。」畢竟，藍曬以陽光進行創作，天氣總不似預期，雖然他會記下藍曬過程中的時間及影像數據，有時也會以紫外線燈進行印曬，然而每次在水彩紙塗上藍曬感光物料的筆觸都不一樣，所以每張相片的效果都是獨一無二的。

古老工藝 充滿偶然性

早於1842年，英國博學家John Herschel已發明藍曬法，翌年，英國植物學家及攝影師Anna Atkins創作出第一本藍曬植物圖鑑。雖然這種方法後來被其他攝影技術所取代，不過在數碼時代之下，大眾反而追求菲林攝影及古老的曬相方法，藍曬法這種講求工藝及慢活的態度，獲得不少人青睞，其獨特的色調及充滿偶然性的效果，總令人心馳神往。Ben Felten則透過這種手法，將植物與裸體融為一體，創造出唯美而夢幻的影像。

Nude Studies

日期：即日至6月13日

時間：11am-6pm（三至日）

地點：Blue Lotus Gallery（上環磅巷28號地下）

顯影

IG:photogstory

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