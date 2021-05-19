告訴你，有齣電影，女主角是水原希子。你說：套戲好極有限啦。這個推論，不能說不合理。

如果，女主角是Amanda Seyfried？是Amy Adams？是Octavia Spencer？斷估不會太差吧。Netflix有本事套套爛，一套比一套爛。看《彼女》，可能是死於好奇，死於好色；我在一日之內連看以下三齣，是基於合理期望。結論：僅比看到李家超個樣，感受好少少。Netflix電影，十套，可能出到一套像《曼克》（Mank）或《羅馬》（Roma）的傑作，餘下九套，要有心理準備是陷阱。點解呢？是觀眾用手機觀看電影無法專心影響評價？是Netflix買得太多寧濫莫缺？是出錢太易監控太寬鬆？我曾經以為戲院遲早玩完，看Netflix近來走勢，我收回之前的言論。

第一級爛：看了兩小時馬德鐘@《謎屋闇語》

《謎屋闇語》（Things Heard & Seen）改編暢銷小說，由狀態大勇的Amanda Seyfried孭飛。結果，一場露膊沖涼戲，是全片最精采的場面了。說劇情，看似陳腔濫調，又是一家三口由城市搬入鄉村，入住神秘大屋，怪事不斷發生，要找有經驗人士幫手降靈驅魔。嘩，咪即係《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）？係就好啦！至少，一個人在深宵熄晒燈觀看，突然來個強勁音效加個Annabelle樣，沒有被嚇死，也會嘈醒家人然後給罵死。《謎屋闇語》不是溫子仁出品，不似鬼片，我會形容是《心計》（The Talented Mr. Ripley）的白韻琹版，是呼籲女人發現嫁錯賤男後應該盡快離開的婚姻輔導。做了這幾年香港人，如果你還會偶然關心一下緬甸、以巴，真有人依然相信鬼魂比人類恐怖？《謎屋闇語》說到鬼魂似個守護天使，所有壞事也由賤格人類搞出來，方向正確。

盲目相信宣傳，以為電影是齣典型鬼片的話，難免失望。我已經沒有。我失望最主要是男主角戲份太重。James Norton本來就不似當年的Jude Law俊俏，加上電影入面個個受害者連埋加害者，也被設定得相當愚蠢，任演員演技再好，也無用武之地。現在，似在兩小時內不斷看到《強姦之制服誘惑》的馬德鐘：我好奸㗎，我好變態㗎，我表面上係正人君子其實內心好邪惡㗎！你話Amanda Seyfried跟朱茵一樣，有扮女童軍，我可以原諒。冇呀，連拍攝性愛鏡頭，她也沒有脫衣呀！

第二級爛：由《後窗》變《奪命狂呼》@《窺密》

肯定有人以為《窺密》（The Woman in the Window）是爛在比較，拿來跟《後窗》（Rear Window）比較。我發誓沒有。只不過，看見導演是Joe Wright，演員是Amy Adams，是Gary Oldman，是Julianne Moore，說沒有期望，是不可能。

霍士遺作，由Netflix接手，還有期望，只能說朋友實在過份天真。電影前半段，正正常常，說患有心理病不能外出的心理醫生，被困大屋，認識了對面屋的新鄰居，偷窺到血案發生，報警。警察馬虎查完，認為是病人的思覺失調。好現實吖！看見Amy Adams用盡九牛二虎之力，跟談笑風生的Julianne Moore鬥戲，也精采。一到後段，便失控，突然之間變成《奪命狂呼》（Scream）。你很難相信導演曾經拍過《傲慢與偏見》（Pride & Prejudice），拍過《愛．誘．罪》（Atonement），拍過《黑暗對峙》（Darkest Hour），就算偶有失手，也未致於淪落到如此水平吧。要怪罪，應該要怪罪劣績斑斑的電影公司，出名最喜歡強姦導演創意。Netflix看過製成品也照買，不值可憐；可憐在Amy Adams，跟影后的距離，又被拉遠了。

終極爛：你們在拍《430穿梭機》嗎@《雷霆女神》

如果你先看《雷霆女神》（Thunder Force），說不定，你會認為以上兩齣電影已經相當不錯。

有Melissa McCarthy有Jason Bateman，你會想像電影似《凸務MADAM》（Spy）或《今晚玩救你》（Game Night），胡胡鬧鬧，也收貨。照計不會認為是另一齣《黑錢勝地》（Ozark）。即使以超級英雄作賣點，但特技流到爆，我完全接受。也未至於變種人的超能力是一對蟹鉗吧，仲要係一隻用塑膠粗製濫造似在年宵市場賣五十元港幣一對還可議價的玩具？先不說美觀與否，由人類手變成蟹手，又有甚麼過人之處足夠讓持有人成為恐怖分子而不是入住醫院？連㩒lift都要搵人幫忙喎。電影有接近一半篇幅，講述兩位女主角在辦公室內接受特訓，個辦公室的裝修，似足八十年代《430穿梭機》的佈景；特訓方法，是打歡樂天地入面的機動遊戲……都算數了，我把它看成一種反諷，寸爆現今漫畫英雄片？或者，是復古，刻意重現七、八十年代的Marvel及DC的風味？所以選用《Kiss From A Rose》作預告片歌曲？咁就不如索性拍得cult一點啦，又沒有，還重金禮聘一本正經的Octavia Spencer，你看她的不投入，甚至煩厭，跟接近三十年前《唐伯虎點秋香》的鞏俐，不相伯仲。喂呀，拍到比學生作品還不如，Netflix照投資？冇計，導演Ben Falcone跟Melissa McCarthy合作無間，之前四齣電影，冇一齣成功，還是不離不棄。看在Melissa McCarthy叫座力份上，Netflix才有興趣嗎？還是，Netflix根本就很喜歡同類型製作？

遠在亞洲區，Netflix願意出天價購入版權的，叫《真．三國無雙》。

方俊傑

觀塘長大，壹仔打滾，偏愛西片、西劇、中日韓美女。利物浦快樂球迷，非西人一個。facebook : 方俊傑