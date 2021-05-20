中華民族偉大復興時代已經降臨，大家只要看看上海浦東的摩天大廈群，充斥着去年開始獨資經營的美國投資銀行家，外灘十九世紀建築改造的超級會所，酬酢交錯，他們與內地同行討論香港的悲劇命運，深信上海已經取代了國安法籠罩下的香港。

其實，上海早早就超越香港，在三十年代是世界第四大城市，當世界其他地區陷入大蕭條時，蔣介石政府與沙遜家族合作，穩定貨幣，並創造了蓬勃的出口成績。1949年，上海一夜之間被中共毀滅，1966年成為極左四人幫根據地，發動文化大革命的政治城市。1985年我第一次踏足上海，慕名去和平飯店酒吧聽爵士音樂，幾多老人在昏暗燈光下沒精打采地演奏，外觀宏偉內裏破落，很難想像這就是昔日的華懋飯店，蔣介石宋美齡在此訂宴，頂樓七層是上海金融之王維克多．沙遜夜夜笙歌的行宮。要不是中國共產黨一手摧毀上海這個國際時尚、金融、物流中心，香港，今日應該還是小小貿易港。

今天介紹一本上海國際金融中心的歷史作品《從上海到香港，最後的金融大帝》（The Last Kings of Shanghai: The Rival Jewish Dynasties that Helped Create Modern China），作者來頭不小，是兩屆普立茲獎得主，資深傳媒人Jonathan Kaufman。這本書的主角是民國時期上海兩大敵對猶太商人家族沙遜與嘉道理，他們如何攜手建立現代中國的歷史。

國際共同管理 上海過去的輝煌

在共產黨的歷史版本中，沙遜販售鴉片發迹，是萬惡帝國主義荼毒的先鋒，吸血鬼，沒有甚麼值得研究。作者的看法完全相反，上海曾經是紐約，中國的大熔爐，所有形塑現代中國的力量──資本主義、共產主義、帝國主義、外國人和民族主義──都滙聚在上海。中國人的摩登生活始於上海，1895年，上海已經有了可以和倫敦匹敵的現代有軌電車系統及煤氣廠，與芝加哥、紐約同步的現代主義建築。上海既是中國紐約，金融、商業和工業中心；也是中國洛杉磯，是流行文化時尚之都，出版社出版了一萬多份報紙、雜誌，上海的電影製片廠製作了數百部電影。

但中共的民族主義論述，是無法容納這一段歷史，因為上海晉身國際城市亞洲金融中心，是國際租界共同管理，其實是個商業共和國，負責管理的是由商人組成的七人委員會，包括猶太沙遜家族的代表。最矛盾的是沒有自由及與國際接軌的上海，百年前的中國共產黨第一屆黨大會也不存在，因為上海相對自由的政治氛圍，令各種各樣的政治人馬，不論是和理非改革者或勇武激進派，都免於受到國民政府迫害，共黨第一次全國代表大會開會地點，就在沙遜與嘉道理家族的商業總部附近。

百年前的中國，已經擁有自己的自由開放、國際化的金融中心，正如作者Kaufman所言：「沙遜和嘉道理家族幫中國打開了世界的大門，也幫世界打開了中國的大門。」今日嘉道理家族仍是香港富豪，這個來自巴格達的猶太家族歷史，告訴我們中國是如何摧毀自己的金融中心，而且不止一次，是兩次！

劉細良