中華民族偉大復興時代已經降臨,大家只要看看上海浦東的摩天大廈群,充斥着去年開始獨資經營的美國投資銀行家,外灘十九世紀建築改造的超級會所,酬酢交錯,他們與內地同行討論香港的悲劇命運,深信上海已經取代了國安法籠罩下的香港。

其實,上海早早就超越香港,在三十年代是世界第四大城市,當世界其他地區陷入大蕭條時,蔣介石政府與沙遜家族合作,穩定貨幣,並創造了蓬勃的出口成績。1949年,上海一夜之間被中共毀滅,1966年成為極左四人幫根據地,發動文化大革命的政治城市。1985年我第一次踏足上海,慕名去和平飯店酒吧聽爵士音樂,幾多老人在昏暗燈光下沒精打采地演奏,外觀宏偉內裏破落,很難想像這就是昔日的華懋飯店,蔣介石宋美齡在此訂宴,頂樓七層是上海金融之王維克多.沙遜夜夜笙歌的行宮。要不是中國共產黨一手摧毀上海這個國際時尚、金融、物流中心,香港,今日應該還是小小貿易港。

今天介紹一本上海國際金融中心的歷史作品《從上海到香港,最後的金融大帝》(The Last Kings of Shanghai: The Rival Jewish Dynasties that Helped Create Modern China),作者來頭不小,是兩屆普立茲獎得主,資深傳媒人Jonathan Kaufman。這本書的主角是民國時期上海兩大敵對猶太商人家族沙遜與嘉道理,他們如何攜手建立現代中國的歷史。

國際共同管理 上海過去的輝煌

在共產黨的歷史版本中,沙遜販售鴉片發迹,是萬惡帝國主義荼毒的先鋒,吸血鬼,沒有甚麼值得研究。作者的看法完全相反,上海曾經是紐約,中國的大熔爐,所有形塑現代中國的力量──資本主義、共產主義、帝國主義、外國人和民族主義──都滙聚在上海。中國人的摩登生活始於上海,1895年,上海已經有了可以和倫敦匹敵的現代有軌電車系統及煤氣廠,與芝加哥、紐約同步的現代主義建築。上海既是中國紐約,金融、商業和工業中心;也是中國洛杉磯,是流行文化時尚之都,出版社出版了一萬多份報紙、雜誌,上海的電影製片廠製作了數百部電影。

但中共的民族主義論述,是無法容納這一段歷史,因為上海晉身國際城市亞洲金融中心,是國際租界共同管理,其實是個商業共和國,負責管理的是由商人組成的七人委員會,包括猶太沙遜家族的代表。最矛盾的是沒有自由及與國際接軌的上海,百年前的中國共產黨第一屆黨大會也不存在,因為上海相對自由的政治氛圍,令各種各樣的政治人馬,不論是和理非改革者或勇武激進派,都免於受到國民政府迫害,共黨第一次全國代表大會開會地點,就在沙遜與嘉道理家族的商業總部附近。

百年前的中國,已經擁有自己的自由開放、國際化的金融中心,正如作者Kaufman所言:「沙遜和嘉道理家族幫中國打開了世界的大門,也幫世界打開了中國的大門。」今日嘉道理家族仍是香港富豪,這個來自巴格達的猶太家族歷史,告訴我們中國是如何摧毀自己的金融中心,而且不止一次,是兩次!

劉細良