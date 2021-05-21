「這兩條長得長長的管子，有特別用意。」畫展的義工努力地翻閱厚達700頁的《The Wild Orchids of Hong Kong》，嘗試找出相關資料給我看。「我對植物本來無甚認識，看到畫中所畫的這個很特別，想知道有甚麼用。是Mark叔告知我們答案。」手機中其實也有此花之照片，但因角度問題，看不到這特徵，畫家筆下的精準描繪，猶如親睹實物。

這是在嘉道理農場藝舍舉行的一個畫展，展出園藝家及植物繪畫藝術家Mark Isaac-Williams以蘭科植物為主的二十多幅精采植物繪畫原稿。我在一幅白蝶蘭的畫作前停留良久，引起這位義工的注意，主動趨前介紹。這種瀕危植物，從前遠足也曾幾次相遇，卻因某大型觀光設施的興建而消失了。書中資料提到，唇瓣上長達12厘米的管狀結構，擁有超長喙部的飛蛾如白薯天蛾，才能吸食到管底花蜜，也就是白蝶蘭賴以傳播花粉的蟲媒。

農場員工親切地稱為「Mark叔」的Williams，在香港出生，有一個中文名字──韋孟麒。身兼植物學家、園藝家和繪畫藝術家多個身份，1979年加入嘉道理農場，協助蘭花保育專家白理桃女士建立了蘭花保育園，及後離港發展商業園藝事業，2000年移居英國，才開始進修植物繪畫。2006年返港後，回到農場任顧問，其間重新審視植物繪畫作為一種能準確記載植物歷史與形態的藝術，臨近退休前，放下園藝工作，執起畫筆，五年間創作近300幅作品。

一直對繪畫跟自然觀察之間的關係感興趣。繪畫，本身就有訓練觀察力的作用，初中時學校植物課的其中一項習作，是把觀察結果，從植物形態，到顯微鏡下的細胞結構，以繪圖記錄。當年老師要求用鋼筆蘸墨汁來畫，很記得有同學經常一不小心便在畫紙上留下一片墨汁污迹，大家眼中的苦差，卻是自己最喜愛的功課之一。多年以後，畫功沒有進步，欣賞植物繪畫的興趣卻一直維持。

當然，大自然中也不只有植物，當觀察、記錄和分析總結對象擴大至其他各種生物及其生存環境時，便是博物學。回看博物學發展史，它與繪畫藝術之間，似乎有着一種密切的連繫：意大利文藝復興時期的藝術家，多具博物學家的學識，而近代西方畫鳥名家中，也多是鳥類學家。美國十九世紀野生動物畫家奧杜邦（John James Audubon）年輕時便全力投入鳥類觀察和繪畫，被譽為美國國寶的《The Birds of America》圖鑑，便是他的作品。除了畫作，留下的大量文字，當中保護自然和尊重生命的理念，在西方社會產生了非常深遠的影響，更形成一個名為「博物學繪畫」的重要藝術流派。

相機再精密 無法媲美眼睛

英國的學校也有一門「大自然筆記」的功課，要學生到大自然找東西來畫，博物學繪畫在西方發展蓬勃的一個重要原因，是社會上普遍重視環保教育和藝術訓練，可惜這些保育與藝術的養份，華人地區的教育傳統中每每欠缺，也很難轉化成為事業。曾跟自然作家劉克襄老師聊起野外寫生，台灣一些自然教育活動中，也有這環節，為自然觀察作準備的其中一項訓練。

記錄觀察成果，圖像往往比文字更傳神，但攝影器材發展日新月異，按一下快門，便是快速且精確的記錄，數碼攝影普及，成本更低了，為何還要借助畫筆？

就算是數十分鐘的簡單素描，過程中需要留意各種細節，在腦中消化後，再繪畫出來。「照片中總是難免有陰影遮蓋了須繪畫的部份，令人難分是陰影還是植物的細部。」韋孟麒繪畫從來不借助照片，只作實物寫生，植物學繪畫不同寫意花鳥，微小結構、顏色、紋理等細節，需要敏銳的觀察力與專注，才能更準確地拿揑，相機和現代技術如何精密，仍然無法媲美人類眼睛。

取景、對焦、按快門，一般也只不過十數秒鐘，吸收的細節不會很多，現代人講求效率，「先拍下來，回去再慢慢研究」，是否拍漏了些甚麼細節，根本也不清楚，實地觀察和瞭解的意義，也大打折扣。省了時間，失了的卻是更細緻、更深入觀察的機會。

Daniel-C

好山愛水的城市野人