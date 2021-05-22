闊別一年，世界嬗變。再逛Art Basel Hong Kong，疫下規模細了感覺被「潔淨」了，看不見艾未未或太具政治爭議的作品，整個氛圍變得很和諧很pop。看得最爽反而是在Art Central欣賞黃澤雄一系列既本土又富政治幽默感的小品，裏頭還埋藏了一段段香港藝術史。

看到牆上掛着一本本《龍虎豹》，審美疲勞下精神為之一振。八九十年代香港鹹書工業一度繁花似錦，街頭巷尾高唱着：「龍虎豹好睇好睇，但係又好Ｘ貴；圖畫美麗，顏色美麗，立體咁滯……」此雜誌更成孝子賢孫寄回鄉下饋贈鄉紳父老的香港名物。黃澤雄筆下的二創《龍虎豹》封面，由甘地、希特拉、達利、草間彌生，到特首曾蔭權和林鄭等，全部換成他赤裸上身的自畫像。他本來只是貪玩，自嘲和醜化自己，但世代諷刺在於，你不找上政治，政治卻偏偏會找上你。

「作為一位無知老百姓，我本身好討厭政治，不想加諸於作品，但是它身影太龐大，令你無處躲避、神經繃緊，就不可以當無感覺。」58歲的黃澤雄不吐不快：「當這個世界拉登又係你，耶穌又係你會點呢？你可以放完箭才畫個箭靶，咁世界會點？」他畫了多年的系列是地鐵站的格仔牆；2019年初，開始畫《龍虎豹》系列，當時香港還未經歷社會運動的波譎雲詭。

台蘋紙本消失 同日掛上作展品

再衍生就是報紙系列，他用畫筆將香港左中右報章的頭版躍然畫布上，但內容不是新聞，而是古今中外的名畫：畢加索、石濤、盧梭、馬諦斯、八大山人的畫作，變成了頭條廣告，華麗背後卻暗藏諷刺，好似《專業馬訊》的頭條是清朝畫家沈銓的一頭鹿，在賽馬日跑鹿，意思呼之欲出；另一幅畫了《蘋果日報》的頭條，卻是著名法國畫家盧梭（Henri Rousseau）1903年創作的《牽提線木偶的孩子》。另一張《蘋果日報》畫上石濤的《睡牛圖》，上面寫上「牛不知我睡，我不知牛累」。

華麗背後，思潮暗湧。

黃澤雄回憶，舊時香港有些窮人冇錢買牆紙，會在家中貼上報紙點綴。「如果有日，媒體已毫無公信力，攤開只變成一張沒有意義、象徵式的平面圖像，內容已不重要，佢鍾意講乜都得，不就等於幅幅名畫掛廳堂嗎？」當下，台灣《蘋果日報》紙本消失，同日卻變成藝術品被掛於Art Central，有比這更諷刺的事嗎？

生於香港，1988年畢業於北京中央美術學院的黃澤雄，有不一樣的藝術履歷。他記得當年第一天住進中央美院位於王府井大街六樓宿舍，窗外遠眺都是清一色一層高的平房，大街有個路牌，「不准隨地大小便。」他曾為此傷心感嘆。六四之前，他乘港龍包機回港，在電視見證一幕幕揪心鏡頭。

「自由是寶貴資產」 示範打擦邊球

在藝術界一直低調的黃澤雄，強調自己有「其他搵食途徑」，所以一直閂埋門畫格仔自娛，很少做展覽，如今展出是對現狀不解，所以用藝術、自己方法來提出，更呼籲其他藝術家勇敢表達自己的感受，堅持做自己認為是對的事。「感覺熱就說熱，感到寒便講凍。如果一開始便畏首畏尾，就不要當藝術家，自由是人最寶貴的資產。」

黃澤雄與香港年輕一代交往，發覺他們在很大的社會壓力下只有無奈。「當長沙灣、深水埗的樓都賣到二萬多元一呎，香港人仲可以點呢？最後只能無奈，把無聊事認真做。」黃澤雄以身示範，如何玩擦邊球，並致一直還在堅持的人。

「我冇所謂，横掂做藝術都搵唔到食，所以我唔擔心會俾人封殺。」黃澤雄如是說，藝術家的率性水銀瀉地。

鄭天儀

文藝平台「The Culturist 文化者」創辦人、大業藝術書店主人