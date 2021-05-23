中國人以水為財，廣東話就有「五行欠水」之說（指身無分文），而「撲水」則是四處借貸周轉的意思。近幾年來一到春季，香港農夫都要四出撲水，不過不是「五行欠水」，而是真正的缺水，欠灌溉用的水。

香港屬於高雨量地區，平均年雨量約是2,200毫米，比絕大多數的農業地區都有雨量上的優勢，不過香港的雨水集中在夏季，由每年5月開始增加降雨，至9月底開始減少。所以，夏天的灌溉是不用太擔心的，秋季以後降雨漸減，由每月幾百毫米跌至不足一百毫米之數，種菜的便不能只靠天降甘霖了，惟有靠五大水源：溪水、河水、井水、灌溉水塘和地下水了。

頭兩種水源自古已有，農民在山腰山腳築建陂頭，截溪成潭以保證水源穩定，也由此建設水圳水溝引水至各級田地配水，戰後有大量的這類小型水利工程修築，多數由理民府和嘉道理農業輔助會（KAAA）等資助。不過，香港的山體細小，可容納的水量不足，冬後的枯水期很快出現，令這些陂頭在春天多數也是「五行欠水」。直到下游地區，聚十數溪流而成河，那裏的水源才比較穩定，所以平原地帶河岸兩旁的「好水」農地自古已被新界的士族開發佔有。

八個灌溉水塘 今年離斷水不遠

較大型的水利灌溉工程就在六十年代之後才有，即是現在所見的八個由水務署管理的灌溉水塘，其中五個位於大帽山麓（如河背、黃泥墩），用於服務新界西的屯門元朗一帶，兩個在八仙嶺下（鶴藪和流水響），最後一個在大嶼山。不過，有趣的是那些灌溉水塘的出現，原來多是用於補償計劃，因為當時正值各大型食水水塘和其集水區的興建潮，把不少溪流改道引至水塘，影響了原本鄉民的天然水源，惟有另行興建小型的山上水庫穩定水源，供應山下的農地。

井水呢？井水一般只是用於食水用途，因為就算井深有十米（我家的只有六米），也只有一二立方米的水量，不消一刻鐘即見底乾涸，又要大半天才能滲滿水井。如果是畜牧的養豬飼雞，或是飼養金魚錦鯉的賺錢行業，需水既大，對水質要求也高，就會投資鑽探「科學井」，直接在地下水層抽水上來。原本應該是很可靠的地下水，也出現問題了，近年聽見不少位於隧道工程附近的水井和科學井亦忽然枯竭，未知是否工程改變了地下水脈。務農多年的經驗，讓我知道求人不如求己的道理，歸納上述的各種水源：井水太少、科學井太貴、溪水陂頭易乾、近年的新入行農夫個個依賴灌溉水塘，又要搶水爭水，還是以河流抽水最為廉宜穩定。其最大缺點是農地如果距離河道太遠，就要接駁電線水管，還記得老爸的抽水電泵安置在差不多一公里遠的河道，雖然建設時花費了一筆小錢及工夫，但長遠下來絕對是值回票價。

今年又是春旱，查看天文台今年的雨量紀錄，截至5月中只有125毫米，老家的井只有兩三呎水深，附近流水響水塘早在農曆新年已「乾塘」，近日隔鄰的鶴藪水塘也見底了，離斷水之期不遠。幸好我耕作的三片農地都用抽河取水的方法，仍能勉強支撐，上星期到泵行購買零件維修，老闆也跟我說很多農夫到來買泵買喉，忽然轉以河水灌溉，狼狽非常。單看近年來的農業水荒，人人自危，人人自救，就看到政府對待農業的態度了，我們有多到要倒入海的東江水，也有喊水要水叫苦連天的小農，小農在撲水，政府在倒水，妙哉。

坪原猴

新界邊鄉成長的野猴子，拾起父母的鋤頭想保着最愛的農村風光人情，希望每個孩子都能有赤腳走阡陌的機會。