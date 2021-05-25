近日男團MIRROR、ERROR掀起浪接浪話題，甚至有人高呼九十年代的追星潮回來了。熱潮更席捲本地漫畫、插畫界，一眾漫畫家、畫師都出手將他們拉入二次元。當中林競開@「另類漫畫」加入人物故事將ERROR變《聖鬥士星矢》，花姐竟然是雅典娜；女畫師「Choi Sum菜心」更因對着MIRROR肌肉照畫畫而被老公提醒：「你要記得你結咗婚㗎啦。」Cuson畫完更加要問女朋友意見……

保錡最難畫阿Dee都難 容易醜化佢

Cuson：「我係畫ERROR先嘅，係睇《口罩小姐選舉》、《考有Feel》先識佢哋，覺得佢哋有性格，夠貼地。之後《ERROR自肥企画》又玩EVA，晚晚追忍唔住畫吓。之後有fans叫我畫MIRROR，其實有啲為難，因為畫晒12個成員都好攰……其實年頭畫過姜濤一次，佢屬於美型一類，再畫唔算難。比較有印象係Ian，可能我畫唔出佢好靚仔嘅一面，所以有啲fans話唔接受。Frankie同AK最唔熟，Frankie比較難畫。比較易嘅係Tiger同Lokman，因為輪廓、髮型都好突出。

「女朋友都唔算好fans嘅，不過《全民造星》有睇晒，所以畫完都有問女朋友似唔似。

「ERROR之中最難畫係保錡。最易係肥仔，因為啲五官集中晒喺中間就已經幾似。阿Dee都難，因為好容易會過份醜化咗佢，要小心啲。193就最靚仔，所以都易畫嘅。身邊都好多女性朋友鍾意佢哋，就算未去到鍾意，感覺都係好正面。」

Mike導功不可沒 畀佢做紫龍

林競開：「睇完〈鳳凰不死鳥〉一集，就將佢哋投入《聖鬥士星矢》角色，我喜歡保錡『冰河』呢個設定，因為漫畫入面冰河的確試過被雪入冰櫃，配合到保錡之前被雪藏。成個ERROR加埋無制限OT編集團都鍾意，所以畫埋Mike導演係『紫龍』，我深信個節目係由佢選擇用乜嘢方法呈現出佢想大家睇到嘅ERROR，製作團隊功不可沒。」

偶像領頭衝擊 有錢有發揮

Man Tsang：「畫佢哋因為我覺得如果要令香港流行文化有生機，領頭嘅衝擊一定係偶像明星，如果有偶像明星令人癡迷地支持，錢先會流返入娛樂圈，如果冇錢流入，再有才華嘅人都冇機會發揮。所以我好支持。

「MIRROR紅咗，留意到佢經理人花姐，之後知有隊叫ERROR，就開始睇《花姐ERROR遊》，我覺得好似係香港版《Jackass》，雖然冇咁癲狂，但以香港電視節目嚟講，佢哋都去得好盡。阿Dee印象最深，一見佢個樣就記得以前睇佢獨自去扮劉德華，追返佢嘅經歷，我覺得佢經歷咁多挫折都去追尋佢嘅演藝夢，呢吓嘢幾觸動到我。」

團隊專業有heart 從三爺開始

Bubu：「之前淨係知有個叫姜濤嘅人好紅。後嚟係因為三爺金句出現後留意佢哋，然後開始睇《花姐ERROR遊》就被吸引住。台前幕後團隊包括生啤都吸引，成班人一齊努力一齊進步，好耐冇見過咁有heart之餘仲專業嘅團隊。所以有啲人話觀眾係以政治方向去選擇睇乜台係好唔合理，如果一個台冇實力，冇可能用呢啲招數留住一班觀眾。」

錯咗嘅人再出發 CLS的嗎

Choi Sum菜心：「ERROR真正引起我嘅興趣，係點解有電視台會簽呢四條友做男子組合，抱住呢一個疑問，唔覺意就入咗坑。睇《自肥》時我個人覺得係節目想幫保錡洗底。一個電視台、一個團隊、一班兄弟傾力咁樣去幫一個犯錯嘅人重新出發，唔係淨係開記者會後雪藏佢，呢樣嘢令我好感動，令我更鍾意ERROR。我老公都有睇《自肥企画》，成日話班人CLS。」

新明星海報 視覺的衝擊

林嘉恒：「將而家好紅嘅新明星畫成懷舊海報嘅角色，應該會帶畀讀者強烈嘅視覺衝擊，所以就畫佢哋。我比較喜歡ERROR，因為好有喜感、好熱血。至於肥仔點解crossover《Biohazard》新一集遊戲？因為肥仔有首歌叫Lady Killa，《Biohazard》咁啱又有個反派Lady Dimitrescu畀主角kill咗，歌詞『狙擊槍般鎖上你軟弱』都好貼近當時嘅戰鬥畫面，所以就借此一畫。」

肥仔黃金比例 青春感染我

Hello Wong：「佢哋嘅青春貼地感勁到感染埋我呢啲老人家，覺得佢哋係一世人兩兄弟有你有我好玩得嘅一班人。當中最易畫應該係肥仔，因為身高體形係『黃金比例』；之後193，睇身高就知佢乜料啦；至於Dee哥，個淫賤表情又係好突出，最後咁得返保錡，相對算係最『大眾化』，最難畫。MIRROR都可能會畫嘅，高水準嘅本土嘢就梗係要多啲支持。」

不妥協有晒共鳴 製作人就明

Kit Man：「留意ERROR係《自肥》個EVA二創開始。見到節目入面除咗有笑位，其實仲有唔少彩蛋同有深度內容，自己都算係做製作嘅人，對呢種不妥協比較有共鳴，而且導演更加要頂住一切壓力，製作同演出者先可以更有空間去做怪嘢。所以相對幕前嘅表演者，我會對幕後嘅團隊更感興趣。」

ERROR有喜感 似卡通人物

癲噹：「第一眼見ERROR就覺得佢哋好似卡通人物，好有喜感，都希望打打氣。好開心我哋有自己的明星。其實一直喜歡睇以前阿Dee嘅表演，好似劇集咁，感覺佢哋都好有heart同善良，而且估唔到保錡喺我作品留言畀咗幾個多謝emoji。MIRROR我都鍾意，最鍾意姜B，感覺佢好真誠，如果有靈感將來或會畫㗎。」

採訪：陳孝義

圖片由受訪者提供