會被嘲笑品味惡俗也要鼓起勇氣說一句：看《F9狂野時速》（F9），看得我很投入，很興奮，甚至有點感觸。

原因很多，最主要的，應該是太長時間沒有入過戲院觀看所謂大片。兩年前的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）是高潮，過不久，疫症爆發，接近所有大片也被延期。《黑寡婦》（Black Widow）遲遲未能上畫，《007：生死有時》（No Time To Die）一樣，只有《TENET天能》（Tenet）不怕死。Christopher Nolan出品，全球票房僅得三億幾美金，換了你是電影公司老闆，你也會拖得就拖。

Mia回歸Han翻生 似返屋企做節

《F9狂野時速》本來排期去年上畫，當機立斷押後一年，今日成功面世，好像變成白老鼠。個個月見一次的時候，不懂珍惜，甚至煩厭，到瀕臨絕種了，才懷念。這是人類通病。

題材也有幫助？《狂野時速》系列喜歡將親情放在口唇邊，我最討厭。未發迹的第一集第二集，明明Paul Walker才是主角，到Justin Lin接手，將《狂野時速》推向另一層次，Vin Diesel便惡晒。係，我明白，在商言商，大隻佬好像比較受歡迎，個鏡頭不斷隊住Vin Diesel塊面也無可厚非，但你一方面強調團隊合作，一方面將其他角色全部變成自己的襯托，我便情願看到誠實自戀的Tom Cruise。《職業特工隊》（Mission Impossible）完成任務後，Tom Cruise不會邀請「家人」在花園BBQ飲啤酒。

來到第九集，Justin Lin回歸，這種call齊人返屋企做節的病態，更加嚴重。為了讓元祖級的細妹Mia出現，說到由她出生入死，丈夫Brian留家湊仔，沒有人覺得荒謬？我好心，甚至懷疑安排Dom無厘頭有個細佬即係Mia的阿哥做了恐怖分子，也是為了把重召Mia盡量合理化。應該是我想太多。由Justin Lin在第三集一手帶出來的Sean，在第七集客串過，今集，連Sean的拍檔們也有戲份，比《復仇者聯盟》更加大包圍。Han在完全夾硬來的情況下起死回生，你也不覺得算甚麼了，根本沒有人介意合理不合理。我反而驚訝連不太關正傳事的Helen Mirren，也有份表演；連他的兒子Jason Statham，明明過了外傳獨當一面，也要在彩蛋亮亮相。你想起甚麼？我想起小學雞，叫齊所有同學鄰居出席生日會，唯獨沒有邀請反了面的好朋友，只為證明自己有幾受歡迎。Vin Diesel曾經跟Dwayne Johnson反枱，不是甚麼秘密。

有這個前設，讓《F9狂野時速》順眼了？當然，Vin Diesel還是大佬，找來自己的親生仔，扮演自己的兒童版；再找另一位演員，扮演年輕版；把Dom的死鬼老竇也翻了出來，像補回二十年前第一集的起端。不過，不能否認，「家人」們的重要性，獲得大幅度提升：吹到最大的揸車上太空，居然是交給Tej及Roman負責。看了《狂野時速》十幾二十年，第一次覺得入面的所謂友情或親情，是做出來，不是用把口說出來。然後，我聽到整齣電影甚至整個系列最讓我毛管戙的一句對白。

20年衝出太空 堅持就有可能

兩個角色，同樣由第二集引入，本來是Brian的老死，主要負責在緊張刺激的飛車場面中，搞搞氣氛。今集，難得有機會感性：身處人造衞星旁邊，打算犧牲自己拯救世界，忍不住吐出遺言：「兩個在貧民區長大的𡃁仔，居然可以衝出太空，真係講都冇人信，無悔啦！」想一想，《狂野時速》，製作成本得三千幾萬美金，Dom其實是個偷DVD機的車房仔。故事不夠勵志嗎？名門正派的鐵甲奇俠花了十年時間打上太空，出身寒微的《狂野時速》一樣可以，係要長一點時間囉。足足二十年。

用這個角度切入，我完全接受《狂野時速》系列的動作場面越來越離譜，完全違反物理。甚至愛上。我承認，有一段時間，自我中心，對於駕駛跑車由IFC衝過去ICC之類的設計，嗤之以鼻。告訴別人喜歡《狂野時速》？真係未婚妻都走佬呀！今日，我長大了，終於明白不可以單用一種視點便剖析到世間所有人所有事：你當然可以不喜歡《狂野時速》，覺得《引力邊緣》（Gravity）才有意義；不過，真可以用欣賞《引力邊緣》的態度去看待《狂野時速》？有人選擇四處嘗試尋找新意，也有人選擇留在最熟悉的地方用最擅長的方法不斷挖掘，根本最合理不過。經過這幾年，經過無數挫敗，在心情最低谷的時候，有人告訴你，只要齊心只要堅持，人類是有本事將不可能化為可能的，即使不是苦口良藥，只是糖果一粒，至少，甜一甜，振作一下吖。曾經看不起《狂野時速》的誇張失實，今日，覺得越誇張越好。現實世界已經太誇張，不夠誇張的話，我不如看白羅斯極權政府如何用劫機手段捉拿異見記者？雖然，看完《F9狂野時速》，求其搵架車就話可以穿越大氣層，已經去到好盡好盡，再拍第十集，到底還可以怎樣超越？沒辦法了，看來，要crossover《回到未來》（Back To The Future），坐博士架DeLorean DMC-12，回到過去，講述Dom跟未死的阿爸聯手用VHS錄影機拯救世界，才可以帶來重大突破！不是說笑，我相信Justin Lin做得出的。

方俊傑

觀塘長大，壹仔打滾，偏愛西片、西劇、中日韓美女。利物浦快樂球迷，非西人一個。facebook : 方俊傑