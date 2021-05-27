導言：香港開埠前，中國人說它是小漁村，英國人說它是「貧瘠的石頭」，但無論如何，開埠後半世紀它便躍升為全球第一貨運大港。本報請來香港歷史學家、考評局前評核發展部經理楊穎宇，選取殖民地時期香港歷史的點滴，與讀者分享那些年、那些真實的歷史。

本欄之前三星期談六十年代暴動史，嘗試呈現香港殖民地其中一段矛盾最深刻時期的史事，內容較為嚴肅。今個星期，不如輕鬆一點，再從字詞角度聊聊香港的歷史。

既然談過六七，不如順水推舟，談談「港英」這詞。經典文宣《我們必勝！港英必敗！》，將「港英」與「我們」對立。「我們」，自然就是被壓迫的香港愛國革命群眾；「港英」，就是左派眼中施壓的政府當局。那甚麼是「港英」？

九七後，一般人以為「港英」即殖民地或殖民地政府，有歷史教科書甚至將之用作規範歷史名詞。然而，中共建政之前的中文文獻並無「港英」一詞。例如孫中山於1923年到香港大學演說，英語演說詞用「The Colony of Hong Kong」，華語報紙報道時將之譯成「香港」。換言之，「港英」並非自有永有的中文概念，它是中共建政後才出現。由於官方不承認三個不平等條約，其對於「香港政府」的稱謂也作出相應調整，改稱「香港英國當局」；強調「英國當局」，意即這是非法霸佔中國領土得來的，中國不予承認。「香港英國當局」，簡寫便是「港英」。

「港英」具鬥爭元素 政治化不客觀

六七暴動時，「港英」一詞轉趨激進，變成「香港英帝國主義」（British Imperialism in Hong Kong）。所以，《我們必勝！港英必敗！》中的「港英」，已成鬥爭用語。不難看出，「港英」富有情感、政治化的鬥爭元素，在需要申明政治立場時使用無妨，但在需要貫徹歷史中立原則時，「殖民地政府」、「英治香港政府」、「香港」等可能會較為適合。

類似案例還有「滿清」。這詞雖然使用頻繁，但不代表它客觀中立。大家若有機會到北京中國第一歷史檔案館查閱清代檔案，便會發現，清代文書不會使用「滿清」。有清一代，國號「大清」，所以中國銀行的前身是「大清銀行」（而非「滿清銀行」），還有大清郵政總局、《大清會典》等，當然清廷與外國簽署條約時，也是使用「大清國」的。

是誰變大清為滿清？首先，我們需明白「滿清」之意：清廷只屬於滿人，不屬於我們漢人。誰會抱持這個看法？對，是革命黨。例如孫中山於1904年〈駁保皇報書〉寫道：「今有滿清政府為之鷹犬，則彼外國者欲取我土地，有予取予攜之便矣。故欲免瓜分，非先倒滿洲政府，別無挽救之法也。」將大清邊緣化成為滿清，符合革命綱領中「驅除韃虜」的需要。當暴力革命成功、「孫逆」成立中華民國之後，革命用語「滿清」開始進入日常生活。一般情況使用之，無傷大雅，但若在歷史討論中無條件使用，潛台詞便可能是「本文是用革命黨的觀點審視清朝」，這樣便可能影響中立。我們未必要用「大清」，但清朝、清廷、清政府等中立詞語會較為適合。2005年以來，我在考評局管理歷史科，也是使用這個原則。

鄧寄塵《十號風波》 「喺舞女竇亂貢」

六六、六七暴動，關鍵詞是「暴動」。暴動除「集體暴力行為」外，還有其他意思嗎？我曾聽過粵語諧星鄧寄塵的一首歌，有所啟發。鄧寄塵是粵語長片年代的著名演員和歌星，與新馬司曾合作的「兩傻」系列是諧劇經典，他的粵語流行曲更是一流的粵語教材。其名曲（寄調《Seven Lonely Days》）《十號風波》（即十號風球）有以下歌詞。鄧唱：「昨晚吼正打風，搵舞女何艷容，玩通宵確疏肝，喺舞女竇亂貢」。飾演其妻的李慧唱：「衰鬼乜你擒晚，借意暴動，呢一趟撞板，難捱肉痛。」

「搵舞女何艷容」係「借意暴動」。上文下理很清楚，「暴動」的意思是「男人去滾」。該曲出版於1965年，可見六六、六七暴動之前，「暴動」有另一個頗為生活化的意思。

何艷容這個名字，不似越南佳麗，應屬華人無疑。戰前外國人來華從商，也需要找華人女傭，一般稱為「阿嬤」（amah）。這幫阿嬤最讓外國人頭痛的是，若由她們帶孩子，孩子便會說一口中式英文。這種英文，稱為「洋涇濱英語」（Pidgin English）。這個詞，中英文詞源並不一樣。中文名而言，雖然洋涇濱英語一開始時盛行於十三行時期，即鴉片戰爭前的廣州和開埠後幾十年的香港，惟「洋涇濱」乃上海外灘一條河濱，現已填平為延安東路；取上海河濱為名，反映上海作為新興條約港，中外薈萃，中式英語盛行。

pidgin之原意，已不可考。據19世紀文獻，一般人相信最初中國人讀business一詞只能發音成pidgin，所以pidgin便是洋涇濱英語「生意」之謂，這種英語也稱作Pidgin English （business English）。

這是一種雜交語，使用不少英語和外語的詞，然而語言邏輯卻是中文的，所以其動詞沒有時態變化。人們以為，Pidgin English隨着20世紀正規英語教育成形後已慢慢消失，但實際情況並非如此。以下略舉數例說明之。

洋涇濱英語一例 搣時歪符尾音實化

漢字是方塊字，一字一音，所以不諳英語者，需要將英語尾音實化，例如miss變成missi（搣時）、wife變成wifu（歪符）。這種讀音，不少香港人仍然掛在口邊。

以下介紹Pidgin English的造字邏輯。Joss來自葡語deos，「神」之謂也。Joss stick者，神用的棒子，即拜神用的香也。Joss pidgin，即god’s business，宗教也。Joss pidgin man，從事宗教的人，教士也。Number one topside joss pidgin man，主教也。

can do是all right之意。「不可能」應怎麼說？must no can do！

有些詞語來自漢語。man man （慢慢），即wait for a bit；chin chin （請請），用於日常打招呼。

對洋涇濱的態度，中外人士不一而足。操洋涇濱英語的中國人真心相信，他們說的是正統英語，他們覺得英國人來華幾十年若不懂洋涇濱，便是「英國人不懂英文」。另一邊廂，不少外人相信這種語文並不文明（barbarous），甚至將pidgin用作貶義詞。民國時期，坐船不買票、偷運貨物不付費，稱作pidgin passenger和pidgin cargo。外人期望中國人學習正規英語，甚至希望中國人能廢除落後的漢字，走「先進的」歐美拼音化道路。然而，幽默大師林語堂對此不以為然。他認為洋涇濱的表達能力相當強，更認為英語的總體發展會走漢語之途。三十年代出現的electric report（電報）、electric picture（電影）、no-wire electricity（無線電）等詞，林語堂頗為欣賞。

後來的發展，最少部份印證了林語堂的看法。long time no see已昂然進入英語口語。no money no talk這個句式在英語也變得多用。

本文看似雜亂無章，其實有一條主線貫穿其間：在複雜多變的字眼世界，在公共空間用得最多的未必就是最中立、最客觀，當中有些意識形態甚為明顯，求真求實者，使用時務必小心謹慎。相反，人們眼中不文明的雜交文化，卻有着人們不願承認的頑強生命力，甚至有能力進入別人的主流文化之中。選美文化一向認為，混血兒最漂亮。

撰文：楊穎宇

作者自述

楊穎宇，香港大學歷史系文學士、哲學博士。念大學時以為秉筆直書乃歷史之理所當然，畢業後才發現這並不一定是常態：教科書「殖民地」、「華僑」、「香港位於中國南方」等字句，公開試客觀描述那些年中國大舉向日本學習的史實，竟會犯禁。這不是真實的歷史。